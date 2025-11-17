Cho tiền tỷ cũng đừng xem phim Hàn nhạt ơi là nhạt này: Rating thấp khủng khiếp, quốc bảo nhan sắc cũng không cứu nổi

Bộ phim được kỳ vọng của tháng 11

Because There Is No Next Life chính thức ra mắt vào tối 10/11, được quảng bá là bộ phim tâm lý trưởng thành dành cho nhóm khán giả yêu thích thể loại slice of life. Với sự góp mặt của ba diễn viên thực lực Kim Hee Sun, Han Hye Jin và Jin Seo Yeon, phim từng được kỳ vọng sẽ tạo nên dấu ấn đậm nét trong mùa phim cuối năm.

Tác phẩm kể về ba người phụ nữ ở tuổi 40, mỗi người đối diện một cuộc khủng hoảng riêng. Jo Na Jung (Kim Hee Sun) từng là MC mua sắm nổi tiếng nhưng buộc phải rời bỏ công việc để chăm lo cho gia đình, nay lại muốn quay về với nghề. Gu Joo Young (Han Hye Jin) là nữ lãnh đạo kế hoạch tại trung tâm nghệ thuật, mạnh mẽ bề ngoài nhưng đầy tổn thương bên trong. Trong khi đó, Lee Il Li (Jin Seo Yeon), biên tập viên tạp chí sắc sảo, lại rơi vào cuộc hôn nhân ngày càng bế tắc.

Trước khi ra mắt, đây được đánh giá là tác phẩm đáng chờ đợi của tháng 11.

Rating chạm đáy 1%, visual đẹp cũng không cứu nổi kịch bản

Ngay khi ra mắt, phim lập tức gây tranh cãi khi rating rơi vào mức 1%, con số thấp đáng kinh ngạc đối với một dự án có dàn cast toàn những gương mặt gạo cội của truyền hình Hàn. Giới chuyên môn cho rằng điểm yếu của phim nằm ở nhịp độ quá chậm nhưng lại thiếu sự sâu sắc cần có của dòng phim đời sống, không có cao trào, cũng không đủ tinh tế để giữ chân người xem.

Dù sở hữu chất liệu nội dung giàu chiều sâu, cách triển khai lại khiến khán giả hụt hẫng.

Trên 1 số diễn đàn phim ảnh, rất nhiều khán giả đã để lại rất nhiều bình luận tiêu cực ngay từ những tập đầu. Nhiều người thừa nhận họ bỏ phim sau bốn tập vì quá chán, mô tả nội dung là “rất buồn tẻ và trẻ con” dù các nhân vật đều đã ngoài 30-40 tuổi.

Kim Hee Sun vẫn xinh đẹp nhưng... không thể cứu phim

Nhiều ý kiến cho rằng phim "kết nối giữa nhân vật chính đôi khi gượng gạo", "có tiềm năng vì diễn viên hay, nhưng kịch bản, biên kịch không tận dụng được". Một người xem thẳng thắn: "Mình yêu nam chính đấy, nhưng điều đó không đủ để giữ mình xem tiếp".

Một số bài phân tích trên Reddit cũng mô tả nội dung phim xoay quanh những người phụ nữ 41 tuổi, mệt mỏi vì con cái và công việc, mỗi người đều đối mặt với khát vọng và khủng hoảng riêng. Tuy nhiên, họ vẫn cho rằng tác phẩm “không khai thác được hết tiềm năng”.

Về mặt diễn xuất và hình ảnh, Kim Hee Sun tiếp tục được gọi là “minh tinh”, khí chất đẹp dù đã gần U50, nhưng có người nhận xét thẳng rằng “visual đẹp cũng không cứu nổi kịch bản.”

Dẫu vậy, Because There Is No Next Life vẫn nhận được nhiều lời khen cho ngoại hình và thần thái của dàn diễn viên nữ. Kim Hee Sun được gọi là “quốc bảo nhan sắc” nhờ diện mạo trẻ trung và khí chất sang trọng dù đã gần U50. Han Hye Jin sắc nét, lạnh lùng nhưng quyến rũ, trong khi Jin Seo Yeon tiếp tục giữ phong độ với hình ảnh mạnh mẽ thường thấy. Thế nhưng ngay cả visual đỉnh cao ấy cũng không thể cứu được một kịch bản bị chê nhạt, thiếu điểm nhấn và không tạo được cảm xúc đọng lại.

Từ một dự án đầy kỳ vọng, Because There Is No Next Life đang dần trở thành bộ phim gây thất vọng lớn nhất tháng 11. Nhìn vào rating và phản ứng từ khán giả quốc tế, không khó hiểu khi nhiều người phải thẳng thắn nhận xét: "Cho tiền tỷ tôi cũng không xem tiếp".