Tỷ phú U80 giàu nhất Nhật Bản - "ông trùm" đế chế UNIQLO: Không "truyền ngôi" cho con trai, chỉ làm đến 4 giờ chiều là về nhà với vợ

Có những câu chuyện kinh doanh bắt đầu từ hoài bão lớn lao. Nhưng cũng có những câu chuyện bắt đầu rất đỗi bình dị mà vẫn vươn mình trở thành một gia tộc hùng mạnh, vươn tầm thế giới.

Tiền thân của UNIQLO: Một cửa hàng nhỏ nuôi gia đình 6 người con

Không chỉ là thương hiệu thường trang nổi tiếng của Nhật, UNIQLO còn là một đế chế thời trang vươn tầm thế giới, đưa "ông chủ" xuất thân từ một gia đình nghèo, trở thành tỷ phú giàu nhất Nhật Bản.

Tadashi Yanai là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của Fast Retailing - Tập đoàn sở hữu thương hiệu UNIQLO. Trước khi trở thành một đế chế vững mạnh như hiện tại, UNIQLO có một xuất phát điểm đơn thuần đến mức không ai có thể ngờ được.

(Nguồn: medium.com)

Ông Tadashi Yanai (sinh năm 1949) sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 6 người con, ông là con trai duy nhất trong nhà. Cha của Tadashi Yanai có một cửa hàng nhỏ kinh doanh quần áo nam. Sáu anh chị em của Tadashi Yania lớn lên nhờ cửa hàng nhỏ ấy. Cả gia đình 6 người cùng sinh sống trong một căn nhà, tầng 1 là cửa hàng của cha, tầng trên là nơi sinh hoạt chung của cả nhà.

Sau nhiều năm kinh doanh, cửa hàng của gia đình Tadashi Yanai dần phát triển. Từ một cửa hàng nhỏ được mở vào năm 1949, cha của Tadashi Yana đã thành lập Công ty TNHH Ogori Shoji vào năm 1963.

"Ông trùm" đế chế thời trang - tỷ phú giàu nhất Nhật Bản, khởi nghiệp từ nhân viên bán hàng siêu thị

Ngay từ nhỏ Tadashi Yanai đã được làm quen với công việc kinh doanh thời trang của gia đình. Đường đường là một "thiếu gia" xuất thân trong gia đình kinh doanh, thế nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, Tadashi Yani lại trở thành một nhân viên bán hàng tại siêu thị. Bất ngờ thay, đó cũng là định hướng của cha dành cho Tadashi Yanai, chính quyết định ấy đã làm nên bước ngoặt để Tadashi Yanai khẳng định vị thế của mình trên thương trường.

Tuy nhiên công việc bán hàng siêu thị chẳng đủ hấp dẫn để níu chân Tadashi Yanai, chàng trai ấy nghỉ việc chỉ sau 1 năm, nhưng nguyên khoảng thời gian ấy, Tadashi Yana đã tự đúc kết cho mình những kinh nghiệm nhất định để làm hành trang cho hành trình kinh doanh sau này.

Ông Tadashi Yanai

Thay vì tiếp nối hình thức kinh doanh thời trang nam của gia đình trong nhiều năm, Tadashi Yanai quyết định gây dựng sự nghiệp bằng một cửa hàng buôn bán trang phục thường ngày dành cho mọi độ tuổi, mọi giới tính và mọi vóc dáng với mức giá bình dân.

Cửa hàng Unique Clothing Warehouse (viết tắt là UCW) ra đời vào năm 1986. Trong giai đoạn kinh tế Nhật Bản suy thoái vào thập niên 90, khi các thương hiệu khác đứng trước nguy cơ báo động, thì riêng cửa hàng của Tadashi Yanai lại càng phát triển. Người dân tập trung vào cuộc sống tối giản, tiết kiệm chi tiêu, vậy nên thương hiệu bình dân của Tadashi Yanai bắt đầu khởi sắc.

Chỉ hai năm sau, Tadashi Yanai đã đưa UCW vượt khỏi phạm vi Nhật Bản. Năm 1988, UCW bắt đầu xâm chiếm thị trường Hồng Kông. Ban đầu, thương hiệu được đặt tên là UNICLO theo tên Unique Clothing Warehouse, nhưng một lần giao dịch, đối tác nước ngoài đã nhầm C thành Q. Từ đó ông Tadashi Yanai đã quyết định thay tên toàn bộ cửa hàng tại Nhật Bản thành UNIQLO và cái tên UNIQLO chính thức ra đời.

Năm 1994, Công ty TNHH Ogori Shoji của gia đình Tadashi Yanai đổi tên thành Công ty TNHH Fast Retailing và được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Hiroshima.

Năm 1996, ông Tadashi Yanai đã sở hữu chuỗi 200 cửa hàng trên khắp nước Nhật. Năm 1997, cổ phiếu Fast Retailing được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Tokyo.

Năm 1999, Tadashi Yanai đẩy mạnh khai trương cửa hàng tại Thượng Hải. Năm 2001, khắp Nhật Bản có tới 500 cửa hàng UNIQLO. Cùng năm đó, cửa hàng UNIQLO đầu tiên tại London ra đời.

Tính đến tháng 2 năm 2020, UNIQLO đã có hơn 2.136 cửa hàng tại 22 thị trường khác nhau, trong đó có 825 cửa hàng tại Nhật Bản.

UNIQLO gia nhập vào lần đầu tiên gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 2019 với cửa hàng đầu tiên tại TP. HCM. Tính đến năm 2025, thương hiệu đã có 28 cửa hàng trải dài khắp cả nước.

Cửa hàng UNIQLO tại Bà Triệu, Hà Nội, Việt Nam.

Theo Financial Times đưa tin, trong năm tài chính kết thúc vào tháng 8/2024, công ty mẹ của UNIQLO là Fast Retailing có doanh thu đạt 20 tỷ USD. Bên cạnh việc quản lý hơn 2.200 cửa hàng của UNIQLO, Fast Retailing cũng quản lý nhiều thương hiệu khác gồm GU, Theory, Helmut Lang, PLST (Plus T), Comptoir des Cotonniers, Princesse tam.tam và J Brand.

Tỷ phú giàu nhất Nhật Bản: "Không làm việc vì tiền", làm đến 4 giờ chiều là về nhà với vợ

Từ một chàng trai bán hàng tại siêu thị, Tadashi Yanai trở thành "ông trùm" thời trang của Nhật Bản, sở hữu đế chế thời trang đứng thứ 3 thế giới. Năm 2019, ông được Tạp chí Forbes xếp hạng là người giàu thứ 31 trên thế giới và là tỷ phú giàu nhất Nhật Bản, với giá trị tài sản ròng ước tính 29.4 tỷ USD.

Năm 2013, ông lọt vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới do Tạp chí Time bình chọn, và đến năm 2017, ông tiếp tục được Forbes vinh danh là một trong 100 doanh nhân vĩ đại nhất.

Không có gì lạ khi người giàu nhất Nhật Bản – ông Tadashi Yanai, nhà sáng lập và CEO của "đế chế thời trang" UNIQLO, vẫn chọn cho mình phong cách giản dị đến bất ngờ. Dù sở hữu khối tài sản hàng chục tỷ đô la Mỹ, ông chỉ mặc hai bộ đồ quen thuộc: Một chiếc áo len cổ tròn, giá chỉ khoảng 15 đô, và một bộ vest màu xanh trong bộ sưu tập của UNIQLO.

Là tỷ phú giàu nhất Nhật Bản nhưng ông Tadashi Yanai không "làm việc vì tiền".

"Tôi không quan tâm nhiều đến tiền. Bạn sẽ vô vọng khi để tiền dẫn dắt. Quá nhiều doanh nhân như vậy, với mục tiêu đưa công ty lên sàn và lấy tiền. Nhưng tiền sẽ bốc hơi nhanh chóng. Bạn kiếm hàng trăm tỉ yên? Rồi sao?" - Ông Tadashi Yanai từng khẳng định.

Sau những giờ làm việc, ông Tadashi Yanai trở về nhà vào khoảng 4 giờ chiều, không phải để tiếp tục họp hành hay bận rộn với lịch trình, mà là để chơi một vài vòng golf thư giãn và dành thời gian bên vợ.

Golf không chỉ là sở thích, mà còn là cách ông tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Là người yêu thích môn thể thao này, ông sở hữu hai sân golf ở Hawaii. Sân golf đầu tiên là Plantation Golf Course, được ông mua vào năm 2009 với giá khoảng 50 triệu đô. Và một năm sau đó, ông tiếp tục sở hữu sân thứ hai – Kapalua Bay với mức giá 24,1 triệu đô.

Một trong những sân golf thuộc quyền sở hữu của tỷ phú Yanai.

Với ông Tadashi Yanai, thành công không phải là điểm đến, mà là hành trình của những lần vấp ngã và đứng dậy. Ông không ngại chia sẻ những bài học quý giá ấy qua từng trang sách. " One Win, Nine Losses " – "Một lần thắng, chín lần thua" ra đời năm 1991, như một lời nhắn nhủ rằng thất bại là phần tất yếu của mọi bước tiến.

Gần hai thập kỷ sau, ông tiếp tục gửi gắm suy ngẫm sâu sắc trong "Throw Away Your Success in a Day " – "Hãy sẵn sàng từ bỏ thành công chỉ sau một ngày" – như một lời nhắc tỉnh táo: Đừng bao giờ để thành công khiến ta dừng lại.

Những cuốn sách ấy không chỉ kể lại hành trình của một doanh nhân, mà còn truyền cảm hứng cho biết bao người dám bắt đầu, dám thay đổi, và dám không ngừng tiến về phía trước.

Vị tỷ phú chọn người kế vị dẫn dắt UNIQLO không phải là 2 con trai

Là tỷ phú Nhật Bản nhưng ông Tadashi Yanai và cả gia đình đều giữ nếp sống kín đáo, không phô trương. Ông kết hôn cùng bà Teruyo Nagaoka, hai người có 2 con trai là Kazumi Yanai và Koji Yanai, cả hai con trai của tỷ phú đều đã bước vào tuổi U50.

Người con cả của ông là Kazumi Yanai đảm nhận vị trí Giám đốc của Fast Retailing và Chủ tịch của UNIQLO Mỹ. Người con thứ của ông là Koji Yanai cùng giữ vị trí Giám đốc Fast Retailing và Tổng Giám đốc bộ phận Tiếp thị toàn cầu của UNIQLO.

Tỷ phú Tadashi Yanai và phu nhân Teruyo Nagaoka.

Tuy nhiên trong một chia sẻ trên Bloomberg News vào năm 2019, tỷ phú Tadashi Yanai muốn người kế nhiệm là một nữ CEO, thay vì truyền lại cho 2 người con trai của ông. Tỷ phú Yanai nhận được nhiều câu hỏi về người kế vị dẫn dắt UNIQLO. Và ông đã bất ngờ khi cho biết: "Công việc CEO phù hợp với phụ nữ hơn. Họ là những người kiên trì, chi tiết và có gu thẩm mỹ tuyệt vời".

Giải thích cho quyết định này, tỷ phú Tadashi Yanai cho biết, ông muốn tăng tỉ lệ nữ giám đốc điều hành cấp cao lên hơn một nửa tổng số. Ngay sau khi có thông tin tìm người kế nhiệm là một nữ CEO, cổ phiếu Fast Retailing đã tăng 0,9% trên Tokyo.

Hiện tại dù đã bước vào tuổi U80, tỷ phú Tadashi Yanai vẫn làm việc miệt mài để đưa ra những định hướng then chốt cho UNIQLO cũng như công ty mẹ Fast Retailing. Ông Tadashi Yanai từng chia sẻ trên The CEO Magazine rằng: "Tôi tin rằng người sáng lập một công ty không bao giờ thực sự nghỉ hưu".

Nguồn: CEO Magazine, Industry Leader