Tỷ phú số 6 Trung Quốc bị nhóm bắt cóc mang thuốc nổ khống chế, con trai bơi qua sông cầu cứu cảnh sát

Tỷ phú He Xiangjian, 77 tuổi, sở hữu khối tài sản ước tính 25 tỷ USD và xếp thứ 6 trong danh sách người giàu nhất ở Trung Quốc, đã bị những kẻ bắt cóc mang theo thuốc nổ khống chế tại tư dinh của ông ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông.

Tỷ phú He Xiangjian

Con trai duy nhất của vị tỷ phú, ông He Jianfeng - 55 tuổi - đã trốn ra được khỏi khu villa của gia đình và bơi qua con sông bên cạnh nhà để cầu cứu cảnh sát, theo trang tin TMTPost.

Cảnh sát địa phương đã bắt được 5 đối tượng vào khoảng 5h sáng nay, ngày 15/6 (giờ địa phương), và không có ai bị thương.

"Nạn nhân họ He an toàn," thông báo của cảnh sát địa phương cho biết, đồng thời khẳng định cơ quan công an cấp tỉnh, thành phố và quận đều "quan tâm cao độ đến vụ việc sau khi nhận được báo cáo, và nhanh chóng triển khai các sĩ quan đến hiện trường".

Cảnh sát nhận được báo cáo vào khoảng 17h30 ngày Chủ nhật, 14/6, nói rằng những nghi phạm đã đột nhập vào một tư dinh nằm trong Royal Orchid International Golf Villa - dự án cao cấp do Midea Group phát triển, bao gồm một sân golf 18 lỗ và trung tâm thể thao. Dự án nằm cách trụ sở của Midea khoảng 1km và cách thủ phủ Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, 1 giờ lái xe.

Midea xác nhận vụ việc kể trên và gửi lời cảm ơn đến cảnh sát, truyền thông cùng các bên liên quan. Hãng này cũng chia sẻ thông cáo của cảnh sát trên tài khoản Weibo chính thức của mình.

Trong các hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, hàng chục cảnh sát được nhìn thấy bao vây một dinh thự hai tầng mang kiến trúc châu Âu. Một con sông nhỏ rộng khoảng 5m chảy qua gần tòa nhà này.

Cảnh sát đã phong tỏa khu đô thị và cư dân bị cấm rời khỏi khu vực trong khoảng thời gian từ chiều ngày 14 đến sáng 15. Ít nhất 2 trạm an ninh được thiết lập bên ngoài villa của tỷ phú He. Các nhân viên tại trụ sở Midea cũng được yêu cầu không đi làm vào ngày hôm nay, khi công ty tiến hành đánh giá rủi ro.

Vụ giải cứu kịch tính đã khiến công chúng Trung Quốc hướng sự chú ý đến độ giàu có của ông chủ hãng Midea, người có lối sống lặng lẽ hơn nhiều so với nhiều tỷ phú tiếng tăm khác của Trung Quốc như nhà sáng lập Alibaba Jack Ma hay người sáng lập Ma Huateng của Tencent Holdings.

Giống với nhiều doanh nhân thế hệ đầu tiên ở Trung Quốc, He Xiangjian có xuất phát điểm khá khiêm tốn. Ông bắt đầu gây dựng đế chế Midea năm 26 tuổi. Doanh nghiệp này niêm yết trên sàn chứng khoán Thâm Quyến từ năm 1993, giá trị thị trường hiện nay vào khoảng 419 tỷ nhân dân tệ (khoảng 59 tỷ USD).

Khi He nghỉ hưu năm 2012, gia đình ông vẫn kiểm soát khoảng 1/3 Midea. Gia đình tỷ phú cũng kiểm soát 6 công ty niêm yết khác, gồm Midea Properties ở Hồng Kông và công ty robot Kuka của Đức.