Tý Nị Đoàn: Top 4 Việt kiều nổi đình nổi đám với biệt danh "mỏ hỗn xì tin", gây sốt mạng khi casting vai Lý Lệ Hà

Thời gian gần đây, dân mạng xôn xao trước clip nhá hàng từ phía nhà sản xuất dự án phim "Hoàng hậu cuối cùng" với vai Lý Lệ Hà được casting bởi Tiktoker Tý Nị. Vậy Tý Nị là ai?

Tý Nị là ai? Top 4 Việt kiều nổi đình nổi đám nhờ đáp trả bình luận xấu tính

Đối với cộng đồng người Việt tại Nhật, cái tên Tyni Đoàn hẳn không còn xa lạ. Nữ tiktoker sở hữu gần 932.000 người theo dõi cùng hơn 43,2 triệu lượt thích, trở thành một trong những gương mặt đình đám trên nền tảng TikTok.

Tý Nị là một trong những Tiktoker được yêu mến.

Tên thật là Đoàn Thị Tý Nị, Tyni Đoàn bất ngờ nổi tiếng sau khi thẳng thắn đáp trả một bình luận tiêu cực. Từ đó, các video tiếp theo của cô nhanh chóng được cộng đồng mạng chú ý và lan truyền mạnh mẽ.

Không chỉ dừng lại ở sức hút trên mạng xã hội, Tý Nị còn được nhắc đến trong nhóm "Tứ trụ Việt kiều" - gồm bốn tiktoker nổi bật là Tý Nị (Nhật Bản), Yến Nhi (Hàn Quốc), Lâm Vy (Pháp) và Lovely Mimi (Mỹ).

Tý Nị được khen ngợi bởi năng lượng tích cực và lối sống lạc quan.

Điểm gây ấn tượng mạnh ở Tyni Đoàn chính là năng lượng tích cực và lối sống lạc quan. Cô thường xuyên chia sẻ về cuộc sống thoải mái, không quá áp lực về công việc hay tài chính, từ đó dành nhiều thời gian để rèn luyện kỹ năng như nhảy múa, kiếm đạo hay trà đạo. Sự vui vẻ, hoạt bát cùng phong cách giao tiếp thẳng thắn giúp cô dễ dàng chiếm cảm tình của người xem.

Cô sở hữu vóc dáng cân đối cùng đường cong gợi cảm.

Ngoài nội dung sáng tạo, Tyni Đoàn còn nổi bật nhờ gu thời trang đa dạng, nhiều màu sắc. Cô thường xuyên thay đổi kiểu tóc, sử dụng những phụ kiện độc đáo và không ngại thử nghiệm các phong cách táo bạo, trong đó có cả mái đầu đinh cá tính – hình ảnh hiếm thấy ở các nữ tiktoker.

Sở hữu vóc dáng cân đối, quyến rũ với những đường cong gợi cảm, Tyni Đoàn dễ dàng "cân" nhiều phong cách khác nhau, từ năng động, trẻ trung cho đến cá tính, quyến rũ. Chính sự biến hóa linh hoạt này giúp cô tạo dấu ấn riêng và ngày càng được yêu thích trong cộng đồng mạng.

Tý Nị gây sốt mạng khi casting vai Lý Lệ Hà

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng không khỏi bàn tán trước đoạn clip casting vừa được “nhá hàng” từ phía ê-kíp sản xuất dự án phim Hoàng hậu cuối cùng. Trong đoạn clip, Tiktoker Tý Nị (Tyni Đoàn) xuất hiện trong vai Lý Lệ Hà, một nhân vật được khắc họa với tính cách sắc sảo, đầy tham vọng và thần thái quyền uy.

Đoạn clip ghi lại hình ảnh Tý Nị casting vai Lý Lệ Hà gây sốt mạng.

Ngay sau khi clip được chia sẻ, nhiều khán giả tỏ ra bất ngờ trước khả năng nhập vai của Tý Nị. Từ ánh mắt, cử chỉ cho đến giọng thoại, nữ tiktoker đều thể hiện sự kiêu hãnh, sắc lạnh và toát lên quyền lực đúng chuẩn khí chất của một phi tần bậc nhất. Nhiều người thậm chí còn nhận xét rằng Tý Nị như được “đo ni đóng giày” cho vai Lý Lệ Hà bởi sự phù hợp từ ngoại hình đến thần thái.

Dân mạng khen Tý Nị hợp vai Lý Lệ Hà.

Không ít khán giả còn bày tỏ sự lo lắng thay cho nhân vật Nam Phương Hoàng hậu trong phim, khi phải đối diện với một “đối thủ” quá mạnh, vừa thông minh, vừa sắc sảo như Lý Lệ Hà phiên bản Tý Nị. Điều này càng làm tăng sự tò mò của công chúng về diễn biến trong bộ phim sắp tới.

Sự xuất hiện của Tý Nị trong một dự án điện ảnh lớn cũng khiến nhiều người phấn khích. Từ một tiktoker được yêu thích nhờ sự duyên dáng và năng lượng tích cực, cô đang dần khẳng định khả năng đa tài khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Clip casting chỉ kéo dài vài chục giây nhưng đã đủ để tạo nên “cơn bão” bình luận, cho thấy sức hút không nhỏ của nữ tiktoker đối với khán giả.



