Ngày 18/9 vừa qua, cộng đồng mạng nói chung và những người theo dõi thông tin trong lĩnh vực công nghệ nói riêng đã bàng hoàng trước thông tin TikToker/ YouTuber Giao Heo (Hồ Hoàng Giao) qua đời vì tai nạn giao thông.

Nhiều nhiếp ảnh gia, người làm nội dung nổi tiếng trên MXH anh Chu Việt Hà, anh Ngô Trần Hải An, TikToker Hiếu Bò Kho, Producer Huy Lee, Huỳnh Quang Minh (Đích Lép),... cùng cư dân mạng gửi những lời chia buồn sâu sắc đến người đã khuất và gia đình.

TikToker/ YouTuber Giao Heo

Rạng sáng ngày 19/9 - trong ngày đưa chồng từ Mộc Châu (Sơn La) về Bảo Lộc (Lâm Đồng), K.A - vợ TikToker Giao Heo cũng đã viết cho chồng những lời nghẹn ngào.

K.A không ngờ rằng tấm ảnh cuối cùng mình chụp cho chồng lại là ảnh được gắn lên bàn thờ. Khi trên xe cùng chồng về nhà, cô cũng không thể khóc vì chưa dám tin chồng lại rời xa mình. Xót xa hơn Giao cũng từng hứa sẽ cùng vợ đi xuyên Việt nhưng chưa thực hiện được, bây giờ chuyến xe đưa anh về nhà cũng là chuyến đi xuyên Việt.

“Đây là tấm ảnh cuối cùng em chụp cho anh. Em đâu biết đây cũng là tấm ảnh em phải gắn lên bàn thờ. Anh Giao của em, em rất nhớ anh, người yêu em và cũng là người em yêu. Từ này trên con đường hai chiếc mũ vàng chỉ còn 1, đôi dép nhựa 4 chiếc chỉ còn 2, hai chiếc gối cũng chỉ còn 1. Trong ba năm, bố ra đi rồi tới anh hai, tới con chúng ta rồi hôm nay lại là anh. Em không biết vì sao, em không thể khóc khi đối mặt. Có lẽ vì em chưa dám tin anh lại rời xa em. Đêm nay ngồi trên xe cùng anh về nhà, trời mưa to cùng tiếng còi hú cứu thương em chợt nhận ra lời hứa của anh đã thành hiện thực. Lời hứa sẽ đi xuyên Việt cùng em và bữa nay lại còn có tài xế chở nữa. Nhưng anh ơi em thấy lạnh lắm. Tim em… em muốn nó ngừng đập. Về nhà với em anh nhé!” - tâm sự của K.A.

Hình ảnh cuối cùng mà K.A chụp cho chồng

Ngày 19/9, K.A cập nhật thông tin đã đưa chồng về đến Bảo Lộc.

Cùng ngày, cáo phó và thông tin về tang lễ của anh cũng được gia đình chia sẻ trên tài khoản của Giao Heo. Theo đó, tang lễ sẽ diễn ra vào ngày 21/9/2025, gia đình xin phép không nhận vòng hoa theo di nguyện của người đã khuất.

“Gia đình tang gia có nhiều bối rối. Chúng tôi xin phép không lấy vòng hoa vì đây là di nguyện của anh Giao. Lời cầu nguyện và an ủi của của quý vị là niềm an ủi lớn lao nhất với gia đình chúng tôi” - trích từ thông báo cáo phó của gia đình.

Phía dưới những chia sẻ của vợ TikToker Giao Heo, bạn bè, người thân và cư dân mạng để lại rất nhiều bình luận xúc động. Những ai từng quen biết, làm việc chung với anh đều cảm thấy xót xa, tiếc nuối vì sự mất mát này.

Giao Heo có tên thật là Hồ Hoàng Giao, sinh năm 1992 tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Trước khi nổi tiếng trên mạng xã hội, anh từng có hơn 10 năm làm đầu bếp tại TP.HCM. Sau khi về Bảo Lộc (Lâm Đồng) lập nghiệp và trở nên nổi tiếng sau khi bén duyên với con đường sáng tạo nội dung.

Nội dung chủ yếu của Giao Heo là review đồ công nghệ và nấu ăn. Tính đến ngày 20/9, tài khoản TikTok của Giao có hơn 1,9 triệu lượt theo dõi, hơn 40,5 triệu lượt thích và kênh YouTube đạt 704 nghìn người đăng ký. Không chỉ dừng lại ở công thức nấu ăn hay review sản phẩm, anh còn được yêu quý vì sự sáng tạo trong ẩm thực và lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng.