TWICE - Nhóm nhạc nữ K-Pop đầu tiên cán mốc 1 triệu bản album tại Mỹ

Theo Soompi, TWICE đã chính thức trở thành nhóm nhạc nữ K-Pop đầu tiên có doanh số album đạt tới 1 triệu bản trên thị trường Mỹ. Đây là số lượng album thuần, bao gồm album vật lý và album kĩ thuật số.

Ngoài ra, nhóm cũng mở rộng thành tích của mình khi là nhóm nhạc K-Pop thứ 4 trong lịch sử cán mốc doanh số mơ ước này. Ba nghệ sĩ Hàn Quốc khác làm được điều này là BTS, TXT và Stray Kids. Với Stray Kids, nhóm cũng vừa lập kỉ lục về doanh số album tại Mỹ trong tuần này.

(Ảnh: JYP Entertainment)

Đây không phải là thành tích duy nhất trong năm nay của TWICE tại Mỹ. Đầu năm, 9 cô gái của JYP Entertainment cũng khiến khán giả kinh ngạc khi làm nên lịch sử K-Pop với số lượng doanh thu tuần đầu cao nhất thị trường Mỹ đối với một nghệ sĩ nữ K-Pop. Mini album mới nhất của nhóm là Ready to Be cũng trở thành album trụ hạng lâu nhất trên BXH Billboard 200.

Ngoài ra, TWICE cũng là nhóm nhạc nữ đầu tiên trên thế giới "cháy vé" tại sân vận động SoFi cũng như sân vận động MetLife của Mỹ. Nhóm cũng là nhóm nhạc K-Pop thứ hai làm được kỳ tích này, sau BTS.

Sau khi liên tục công phá hàng loạt kỉ lục mới, TWICE sẽ tiếp tục lưu diễn tại Bắc Mỹ trong tháng 6 và tháng 7 trước khi bắt đầu chuyên lưu diễn châu Âu đầu tiên của mình vào tháng 9 tới.