TWICE nhiều lần gặp 'sao quả tạ' vì stylist: Dính lùm xùm chính trị, mặc bạo gây sốc, đạo trang phục Jisoo

Trong MV Switch To Me, Dahyun đã mặc hanbok cách tân và áo của cô có họa tiết rất giống với outfit của Jisoo trong MV How You Like That phát hành trước đó. Đồ của Jisoo là hàng thiết kế riêng, được stylist của BLACKPINK may họa tiết trên 1 chiếc áo trơn, vậy nên áo của Dahyun bị cho là sản phẩm đạo nhái vì đã bắt chước Jisoo. JYP sau đó đã thừa nhận đạo nhái và lên tiếng xin lỗi NTK của BLACKPINK