Tuyệt chiêu cho món cá hồi chiên mềm mướt bên trong, giòn thơm bên ngoài

Chuẩn bị những nguyên liệu sau để làm cá hồi chiên:

1. Cá hồi ướp lạnh 200g

2. Trứng đánh tan 1 quả

3. Bột chiên xù lượng thích hợp

4. Sốt tartar hoặc sốt mayonnaise

5. Gia vị: Muối, bột tiêu, bột mì

Cách làm cá hồi chiên

1. Ướp cá hồi

Thấm khô miếng cá, nêm chút muối và bột tiêu.

2. Tẩm bột chiên



Lăn miếng thịt cá hồi qua đĩa bột mì, sau đó nhúng miếng cá vào bát trứng đánh tan. Cuối cùng lăn miếng thịt đã nhúng qua trứng vào đĩa bột chiên xù, sao cho bột phủ đều miếng thịt cá hồi.

3. Nướng cá



Đặt miếng thịt cá hồi đã tẩm bột chiên xù vào khay nướng đã lót giấy nướng. Đặt khay thịt vào lò nướng đã được làm nóng trước đến 185 độ C. Nướng cá hồi ở 185 độ C trong 5 phút. (Bạn cũng có thể cho miếng thịt cá hồi vào nồi chiên không dầu đã được làm nóng đến 185 độ C, chiên cá trong 5 phút ở 185 độ C là được).

4. Hoàn thành



Lấy miếng cá hồi ra rồi cắt miếng vừa ăn là xong.

Xếp cá ra đĩa, ăn kèm với rau bắp cải và sốt tartar.



Thành phẩm:



Nếu bạn đang thực hiện chế độ ăn kiêng, giảm cân thì bữa tối chỉ cần một đĩa cá hồi như thế này thôi là đã ngon miệng, đủ chất. Cá hồi chiên giòn có lớp vỏ ngoài giòn tan. Phần thịt cá hồi mới chín tái nên khá mềm ngọt ngon miệng.

Thịt cá hồi đặc biệt dày, vị cũng rất mềm, chất béo trong cá hồi là chất béo không bão hòa tốt cho sức khỏe. Một khẩu phần cá hồi cung cấp cho cơ thể lượng axit béo Omega-3 cần thiết trong một tuần. Axit béo omega-3 giúp giảm huyết áp, cholesterol và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Cá hồi cũng là một nguồn cung cấp axit linolenic và axit linoleic tuyệt vời. Cơ thể con người không thể tổng hợp các chất dinh dưỡng này một cách tự chủ, và chúng rất cần thiết cho sự trao đổi của cơ thể. Ngoài ra, ăn cá hồi rất tốt để thúc đẩy sự phát triển trí não và thị giác.

Chúc bạn thành công với cách làm cá hồi chiên này!