Những người trẻ tại Mỹ đang đối mặt với một vấn đề "cứng đầu" trong phòng ngủ. Trên khắp cả nước, số lượng nam giới đang ở độ tuổi sung mãn nhất nhưng lại gặp khó khăn với tình trạng rối loạn cương dương (ED) ngày càng tăng, và họ đang phải dựa dẫm vào thuốc kê đơn để "lâm trận".

Tuy nhiên, giải pháp nhanh chóng đó có thể không kéo dài mãi mãi. Trên thực tế, các chuyên gia cảnh báo rằng nó đang tạo tiền đề cho một vấn đề lớn hơn nhiều trong tương lai.

"Tôi bắt đầu thấy điều đó ngay lúc này - những chàng trai trẻ không còn đáp ứng với các loại thuốc này nữa", bác sĩ Joel Hillelsohn, chuyên gia tiết niệu tại NYU Langone, chia sẻ với tờ The Post.

Dự báo về một "đại dịch" những ca điều trị thất bại

Bác sĩ Hillelsohn dự đoán: "Những bệnh nhân này sẽ đến ngày càng nhiều. Nó không xảy ra ngay lập tức mà mất khoảng 5 đến 7 năm... nhưng chúng ta có thể sẽ thấy một đại dịch những người đàn ông rơi vào tình trạng điều trị thất bại".

Điều đó có thể khiến nhiều người có rất ít lựa chọn và buộc một số người phải tìm đến các phương pháp điều trị xâm lấn, mang tính "cứu cánh cuối cùng" chỉ để duy trì khả năng tình dục.

"Tôi đã có một vài bệnh nhân nam trẻ tuổi mà tôi buộc phải thực hiện phẫu thuật đặt thể hang nhân tạo (penile implants) vì họ đã cạn kiệt mọi phương pháp khác", BS Hillelsohn nói. Nhưng ông cũng khẳng định rằng mọi chuyện không nhất thiết phải tồi tệ đến mức đó.

Khi những bệnh nhân ngày càng trẻ hóa

Trong lịch sử, rối loạn cương dương phần lớn được coi là vấn đề của đàn ông lớn tuổi (trên 50 tuổi) với các bệnh lý nền. Nhưng hồ sơ bệnh nhân đang thay đổi. Một số nghiên cứu cho thấy hơn 1/4 nam giới dưới 40 tuổi gặp khó khăn trong việc cương cứng.

Rocky Tishma, chuyên gia trị liệu tình dục tại Manhattan, giải thích: "Gần đây có rất nhiều nam giới dưới 40 tuổi đến khám sau khi đã đi kiểm tra tổng quát và nhận ra cơ thể họ hoàn toàn không có vấn đề vật lý nào. Cuối cùng, nguyên nhân lại nằm ở căng thẳng, lo âu và các vấn đề tâm lý".

Vòng xoáy độc hại bắt đầu như thế nào?

Theo bác sĩ Hillelsohn, kịch bản thường thấy là:

Một chàng trai trẻ bị "hỏng hóc" một lần do uống rượu hoặc lo lắng.

Việc này lặp lại lần nữa.

Họ lên mạng tìm kiếm, thấy quảng cáo cho các sản phẩm hỗ trợ và tự ý mua dùng.

"Đó chính là nơi vấn đề nảy sinh", Hillelsohn nói. "Thuốc có tác dụng, nhưng trong thâm tâm họ luôn cảm thấy cơ thể mình bị hỏng. Họ nghĩ: 'Mình phải uống thuốc này vì mình có vấn đề', và điều đó bắt đầu gây ra trầm cảm".

Mối liên hệ Tâm trí - Cơ thể

Sự cương cứng được điều khiển bởi hệ thần kinh đối giao cảm. Nhưng khi lo âu xuất hiện (dù chỉ là một thoáng nghi ngờ: "liệu lần này có ổn không?"), cơ thể sẽ tiết ra adrenaline - hormone chiến đấu hay bỏ chạy.

Adrenaline khiến các mạch máu co lại, gây ra hiệu ứng "rò rỉ tĩnh mạch" (venous leak): Máu chảy vào "cậu bé" nhưng không giữ lại được. Kết quả là một vòng lặp luẩn quẩn: Càng lo lắng -càng khó cương, dẫn đến dùng thuốc. Càng dùng thuốc - càng mất tự tin.

"Viagra làm tình trạng tệ hơn vì nó không giải quyết được vấn đề tự tin cốt lõi, nó chỉ đơn giản là bơm thêm máu vào một cái bình đang bị rò rỉ", Hillelsohn cảnh báo.

Hậu quả cuối cùng là Tiêm thuốc và Phẫu thuật. Khi thuốc uống mất tác dụng do mức độ lo âu vượt quá khả năng hỗ trợ của thuốc, bệnh nhân phải chuyển sang các biện pháp mạnh hơn như:

Tiêm thuốc trực tiếp (như Trimix): Có thể gây sẹo và dẫn đến bệnh Peyronie (cong dương vật).

Đặt thể hang nhân tạo: Một ca phẫu thuật xâm lấn. Bác sĩ Hillelsohn cho biết ông từng phải phẫu thuật cho một bệnh nhân chỉ mới 32 tuổi vì người này đã lạm dụng thuốc quá mức.

Hướng đi mới: Phục hồi thay vì "đối phó"

Bác sĩ Hillelsohn đề xuất một lộ trình khác cho bệnh nhân trẻ:

Liều thấp hàng ngày: Thay vì uống thuốc ngay trước khi quan hệ (tạo áp lực tâm lý), ông kê Cialis liều thấp hàng ngày như một loại "vitamin" để bệnh nhân luôn cảm thấy sẵn sàng và bớt lo nghĩ về nó.

Trị liệu tâm lý: Kết hợp với liệu pháp tình dục để giải quyết gốc rễ của sự lo âu.

Cắt thuốc dần dần: Mục tiêu là sử dụng thuốc để tạo ra những lần quan hệ thành công, từ đó lấy lại sự tự tin rồi giảm dần liều lượng cho đến khi dừng hẳn.

Lời khuyên cuối cùng: Những bệnh nhân khó điều trị nhất là những người đã tự ý mua thuốc qua các nền tảng trực tuyến mà không có sự hướng dẫn của bác sĩ, vì họ đã vô tình làm rối loạn hệ thống phản ứng tự nhiên của cơ thể từ quá sớm.