Tuyển sinh lớp 10 ở Đắk Lắk: Phụ huynh bật khóc, có người ví như ‘lô tô, xổ số’

Điểm cao vẫn phải chạy trường

Ngày 20/7, nhiều phụ huynh có con xét tuyển vào lớp 10 ở Đắk Lắk đã đến Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh để trình bày hoàn cảnh, xin chuyển trường cho con nhưng không được giải quyết.

Bà Cao Thị Bửu (trú phường Tân Lập) bật khóc khi kể về cảnh cháu ngoại đạt 45 điểm nhưng vẫn phải chạy khắp nơi tìm trường học.

Bà Bửu bật khóc khi kể về hành trình tìm trường cho cháu.

Cháu ngoại bà Bửu là B.A.K., học sinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh. Trong kỳ tuyển sinh lớp 10, K. đạt 45 điểm, đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Buôn Ma Thuột. Tuy nhiên, do điểm chuẩn của trường này là 47 điểm, em không trúng tuyển.

Ở nguyện vọng 2, gia đình đăng ký cho K. vào Trường THPT Hồng Đức, nơi điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 38 điểm. Tuy nhiên, trường này không lấy nguyện vọng 2.

Không trường nào nhận, gia đình phải vay nóng gần 7 triệu đồng để làm thủ tục cho K. vào học tại Trường Tiểu học - THCS - THPT Phú Xuân (trường tư thục).

Sau đó, khi ngành giáo dục có phương án xét tuyển bổ sung nguyện vọng 2, gia đình đăng ký cho K. vào Trường THPT Hồng Đức. Tuy nhiên, điểm chuẩn đợt xét tuyển này lên tới 45,5 điểm, K. tiếp tục không trúng tuyển. Hồ sơ của K. được đưa về Trường THPT Cao Bá Quát, cách nhà hơn 11km.

Theo bà Bửu, trên địa bàn gần nhà vẫn có trường lấy dưới 40 điểm nhưng cháu bà không được xét tuyển vào trường này.

“Vợ chồng tôi nuôi cháu từ nhỏ, hoàn cảnh khó khăn. Cháu đi học xa như vậy rất khó đưa đón, còn học trường tư thì gia đình không kham nổi học phí”, bà Bửu nói và cho biết đã đến Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày hoàn cảnh, mong muốn xin cho cháu được học tại trường gần nhà, đang còn chỉ tiêu nhưng không được chấp nhận khiến bà bật khóc.

Bà Bửu bật khóc.

“Không khác nào lô tô, xổ số”

Cũng bức xúc về kỳ tuyển sinh năm nay, chị N.T.P.T. ví việc xét tuyển lớp 10 ở Đắk Lắk như một cuộc săn “lô tô, xổ số” vì phụ huynh rất khó tính toán nguyện vọng.

Theo chị T., ngay từ đầu, phụ huynh được yêu cầu lựa chọn nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2, trong đó nguyện vọng 1 được xác định là nguyện vọng quan trọng nhất. Nhiều gia đình vì vậy chọn trường gần nhà để thuận tiện cho việc đi lại, học tập của con em.

“Nhưng nếu không đỗ nguyện vọng 1 thì các cháu lại phải chạy đi tìm trường khác. Phụ huynh không biết đường nào mà tính”, chị T. nói.

Nhiều phụ huynh lên Sở Giáo dục và Đào tạo để xin chuyển trường cho con.

Theo chị T., bất cập là sau khi xét tuyển đợt 1, những học sinh không trúng tuyển phải tự tìm trường khác để nộp hồ sơ. Trong khi đó, phụ huynh không được thông báo rõ về khả năng có các đợt tuyển sinh tiếp theo, khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh nháo nhào tìm trường cho con.

Khoảng một tuần đến 10 ngày sau, khi các trường tiếp tục xét tuyển bổ sung chỉ tiêu, nhiều học sinh có điểm cao phải vội vàng nộp hồ sơ vào nguyện vọng 2 ở những trường xa nhà, có nơi cách nhà hơn 10km.

Con của chị T. đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Buôn Ma Thuột và nguyện vọng 2 vào Trường THPT Hồng Đức. Tuy nhiên, sau đợt xét tuyển đầu tiên, em không trúng tuyển nguyện vọng 1.

Theo chị T., ở các đợt xét tuyển bổ sung tiếp theo, con chị không được tham gia do quy định học sinh đã trúng tuyển vào trường khác và hoàn tất thủ tục nhập học thì không được tiếp tục xét tuyển. Điều này khiến gia đình rơi vào tình thế khó khăn.

Đáng nói, sau đợt xét tuyển bổ sung lần 2, Trường THPT Buôn Ma Thuột hạ điểm tuyển sinh xuống còn 33,5 điểm, trong khi con chị T. đạt 45,5 điểm nhưng vẫn không được xét vào trường này.

“Tôi không hiểu tại sao khi Trường THPT Buôn Ma Thuột xét tuyển bổ sung vẫn còn chỉ tiêu thì không tiếp tục hạ điểm để xét những học sinh đã đăng ký nguyện vọng 1, có điểm cao, nhưng chưa được vào trường ở đợt đầu. Vì sao không giữ nguyện vọng 1 của các em để xét tiếp mà phải đẩy các em sang nguyện vọng 2 ở nơi khác?”, chị T. đặt vấn đề.

Theo phụ huynh này, việc xét tuyển nên được thực hiện theo nguyên tắc từ trên xuống dưới. Những học sinh có điểm cao, đã đăng ký nguyện vọng 1 vào trường nhưng chưa trúng tuyển ở đợt đầu, cần được tiếp tục xem xét khi trường còn chỉ tiêu và hạ điểm chuẩn.

“Đằng này, có những em đạt 45, 46, 47 điểm lại phải chạy đi học xa. Trong khi đó, trường mà các em mong muốn sau này lại hạ điểm chuẩn xuống, những em điểm thấp hơn lại có thể được vào trường. Phụ huynh không biết đường nào mà lần, chẳng khác nào chơi lô tô, xổ số”, chị T. nói.

Như Tiền Phong thông tin, tuyển sinh lớp 10 tại Đắk Lắk năm nay trải qua một đợt tuyển sinh chính thức và hai đợt bổ sung, trong đó đợt 2 tiếp tục dành 2.738 chỉ tiêu.

Tuy nhiên nhiều phụ huynh bức xúc khi học sinh điểm cao, học lực tốt không đỗ trường công lập ngay từ đợt đầu, phải đứng trước lựa chọn học trường tư hoặc học nghề, trong khi học sinh có điểm thấp hơn lại có cơ hội trúng tuyển ở các đợt bổ sung.

Tại cuộc họp báo ngày 16/7, ông Nguyễn Xuân Đá, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, cho biết số học sinh hoàn thành chương trình lớp 9 năm nay tăng gần 10.000 em so với năm trước, tạo áp lực lớn cho tuyển sinh lớp 10. Toàn tỉnh có hơn 40.000 chỉ tiêu, trong đó hơn 37.000 chỉ tiêu trường công lập, tỷ lệ tuyển đạt khoảng 87%, cao hơn mức tối thiểu 85% theo quy định.

Tại các đô thị như Buôn Ma Thuột và Tuy Hòa, thí sinh tập trung đông khiến điểm chuẩn một số trường cao. Sau khi có kết quả, một số học sinh trúng tuyển không nhập học, dẫn đến trường còn thiếu chỉ tiêu. Vì vậy, ngành giáo dục cho phép tuyển sinh bổ sung để tận dụng chỉ tiêu còn trống và tạo thêm cơ hội học tập cho học sinh.

Tuy nhiên, điều phụ huynh bức xúc là những bất cập trong cách tổ chức tuyển sinh, chứ không chỉ đơn thuần là câu chuyện bổ sung chỉ tiêu.