Nêu nguyện vọng chọn ngành nhưng bị mắng bất hiếu, nữ sinh 2k8 băn khoăn: "Em có ích kỉ quá không"?
Lời trách móc này khiến nữ sinh tự hỏi: liệu quyết định của mình có quá ích kỷ hay không.
Mỗi mùa tuyển sinh đại học, bên cạnh áp lực điểm số và lựa chọn ngành nghề, nhiều học sinh còn phải đối diện với một bài toán không dễ giải: theo đuổi ngành học mình yêu thích hay ưu tiên phương án phù hợp với khả năng tài chính của gia đình.
Mới đây, câu chuyện của một nữ sinh sinh năm 2008 nhận được nhiều sự quan tâm khi em chia sẻ nỗi băn khoăn trong quá trình đăng ký nguyện vọng. Theo chia sẻ, mẹ em làm công nhân với mức thu nhập dưới 10 triệu đồng mỗi tháng, trong khi ngành học em yêu thích có học phí khoảng 50 triệu đồng mỗi năm. Dù hiểu hoàn cảnh gia đình, nữ sinh vẫn đăng ký nguyện vọng theo mong muốn.
Khi biết chuyện cháu chọn nguyện vọng, 1 người bác trong nhà trách nữ sinh đã biết hoàn cảnh gia đình không khá giả nhưng vẫn cố chấp theo đuổi sở thích là bất hiếu, đồng thời khuyên em nên lựa chọn một ngôi trường có mức học phí phù hợp hơn, còn đam mê có thể theo đuổi sau khi điều kiện kinh tế ổn định.
Lời trách móc này khiến nữ sinh tự hỏi: liệu quyết định của mình có quá ích kỷ hay không.
"Chọn con tim hay là nghe lý trí"?
Thực tế, trường hợp như nữ sinh này không hề hiếm. Đây cũng chính là bài toán mà không ít gia đình phải đối diện trong mùa tuyển sinh: nên ưu tiên đam mê hay cân nhắc điều kiện kinh tế?