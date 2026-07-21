Cậu bé để kiểu tóc "úp nồi" trong ảnh này giờ là nam thần Việt đình đám: Soi xuất thân, học hành mới nể!

Bạn có nhận ra cậu bé với mái tóc "úp nồi", ôm chặt phần thưởng trong bức ảnh này là ai không? Nhiều người phải nhìn kỹ mới nhận ra đó chính là Hà Anh Tuấn, nam ca sĩ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, nổi tiếng với hình ảnh trí thức, nói không với scandal và có nhiều đóng góp cho cộng đồng.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hà Anh Tuấn vẫn giữ được vị trí riêng nhờ những sản phẩm âm nhạc được đầu tư chỉn chu, cùng hình ảnh nghệ sĩ nói không với scandal. Không chỉ ghi dấu ấn bằng giọng hát, nam ca sĩ còn được khán giả nhắc đến như một nghệ sĩ có học thức, lối sống văn minh và thường xuyên thực hiện các hoạt động thiện nguyện.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hà Anh Tuấn vẫn giữ được vị trí riêng nhờ những sản phẩm âm nhạc được đầu tư chỉn chu, cùng hình ảnh nghệ sĩ nói không với scandal. (Ảnh: FBNV)

Xuất thân giàu có, học hành giỏi giang

Hà Anh Tuấn sinh năm 1984 tại TP.HCM trong một gia đình doanh nhân có điều kiện. Từ nhỏ, anh đã sống cùng gia đình trong căn biệt thự nằm trên tuyến đường trung tâm thành phố, đối diện Dinh Độc Lập – khu vực được xem là đắt đỏ bậc nhất Sài Gòn.

Dù có xuất phát điểm thuận lợi, Hà Anh Tuấn lại được nhiều người đánh giá cao bởi thành tích học tập đáng nể. Anh từng là học sinh chuyên Hóa của Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM), một trong những ngôi trường có truyền thống đào tạo học sinh giỏi hàng đầu cả nước. Trong suốt 3 năm học phổ thông, anh đều đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Hà Anh Tuấn trúng tuyển cùng lúc vào Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM). Đồng thời, anh còn giành được học bổng du học tại Mỹ.

Tuy nhiên, thay vì sang Mỹ, Hà Anh Tuấn quyết định theo đuổi niềm yêu thích với Hóa học khi lựa chọn du học tại Technische Universität Darmstadt (Đại học Kỹ thuật Darmstadt) của Đức, một trong những trường đại học kỹ thuật danh tiếng tại quốc gia này.

Chính quãng thời gian học tập tại Đức đã mở ra một bước ngoặt mới trong cuộc đời Hà Anh Tuấn. Tham gia các chương trình văn nghệ dành cho sinh viên, anh dần nhận ra niềm đam mê ca hát và quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật sau khi trở về Việt Nam.

Bước chân vào showbiz từ cuộc thi Sao Mai điểm hẹn, Hà Anh Tuấn nhanh chóng gây ấn tượng bởi chất giọng ấm áp, ngoại hình thư sinh và phong cách âm nhạc riêng. Thay vì chạy theo các xu hướng giải trí ồn ào, anh kiên trì xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ chỉn chu, tập trung vào chất lượng sản phẩm.

Hà Anh Tuấn sở hữu nhiều liveshow quy mô lớn, thường xuyên "cháy vé" chỉ sau thời gian ngắn mở bán. (Ảnh: FBNV)

Đến nay, Hà Anh Tuấn sở hữu nhiều liveshow quy mô lớn, thường xuyên "cháy vé" chỉ sau thời gian ngắn mở bán. Những dự án âm nhạc của anh cũng được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ sự đầu tư nghiêm túc và mang màu sắc riêng.

Ngoài sự nghiệp ca hát, Hà Anh Tuấn còn tham gia kinh doanh và có cuộc sống khá kín tiếng. Điều khiến nhiều khán giả yêu mến hơn cả là những hoạt động cộng đồng mà nam ca sĩ âm thầm thực hiện trong nhiều năm.

Anh từng hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn, tài trợ học bổng cho sinh viên, giúp đỡ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo hay đồng hành cùng các chương trình vì môi trường và giáo dục. Phần lớn những hoạt động này không được anh chủ động chia sẻ mà chỉ được người trong cuộc hoặc các tổ chức xác nhận sau đó.

Hiếm hoi lắm, Hà Anh Tuấn mới nhắc đến quan điểm của mình về việc làm thiện nguyện. Một trong những phát ngôn từng gây chú ý của anh là: "Dân chơi giờ phải khoe cứu được bao nhiêu người, chứ khoe cái xe, cái túi là lỗi thời rồi."

Câu nói nhanh chóng được lan truyền rộng rãi bởi thông điệp đề cao giá trị của sự sẻ chia thay vì chạy theo vật chất hay hình thức.

Từ cậu bé với mái tóc "úp nồi" trong bức ảnh năm nào đến một trong những nam ca sĩ được yêu mến của Vpop, Hà Anh Tuấn không chỉ tạo dựng thành công bằng tài năng nghệ thuật mà còn bằng nền tảng học vấn, lối sống văn minh và những đóng góp thầm lặng cho cộng đồng. Chính những điều đó giúp anh duy trì được vị trí đặc biệt trong lòng khán giả suốt nhiều năm qua.