Clip quay trộm bóc trần nhan sắc thật của Song Hye Kyo tại Pháp

Song Hye Kyo hiện đang có mặt ở châu Âu để tham dự sự kiện sang chảnh do Guerlain tổ chức. Tới sáng 13/6, truyên thông Hàn đưa tin, nữ minh tinh họ Song vừa được “người qua đường” bắt gặp xuất hiện ở 1 nhà hàng trên đất Pháp. Qua video quay lén do 1 khán giả đăng lên mạng, mỹ nhân The Glory đã gây sốt với nhan sắc trẻ trung ở tuổi 45.

Dù chỉ là khoảnh khắc bị bắt gặp bất chợt tại nhà hàng với chất lượng ảnh mờ nhòe, không góc chụp căn chỉnh nhưng Song Hye Kyo vẫn khiến người xem phải trầm trồ trước visual mặt mộc cuốn hút ở ngưỡng U50. Hình ảnh chụp lén 1 lần nữa đã chứng minh đẳng cấp nhan sắc bền vững bất chấp mọi ống kính của nữ minh tinh họ Song.

“Người qua đường” đã quay trộm Song Hye Kyo khi nữ diễn viên đang dùng bữa ở 1 nhà hàng tại Pháp. Visual nữ minh tinh qua video quay lén đã nhanh chóng nhận được vô số lời khen ngợi từ khán giả

Sau đó, nữ minh tinh sinh năm 1981 đã tham dự tiệc tối của Guerlain. Tại đây, cô tiếp tục chứng minh đẳng cấp nhan sắc qua 1 đoạn clip quay lén khác. Từ góc nghiêng, Song Hye Kyo khiến netizen phải xuýt xoa không ngớt trước sống mũi cao thẳng tắp, bờ môi gợi cảm cùng đường xương hàm cuốn hút. Ngũ quan hoàn hảo đã góp phần giúp nữ diễn viên tạo nên khung hình góc nghiêng hoàn hảo, đẹp như tượng tạc. Mái tóc đen uốn xoăn bồng bềnh buông xõa càng làm tôn lên làn da mịn màng đáng ngưỡng mộ của Song Hye Kyo.

Từ sao nữ 8X tỏa ra thần thái thanh lịch, quý phái trên bàn tiệc, khiến khán giả khó lòng rời mắt. Không cần đến bộ lọc làm đẹp hay canh góc chụp, Song Hye Kyo vẫn bừng sáng trước ống kính nhờ gương mặt sắc sảo, tự nhiên.

Clip quay trộm Song Hye Kyo trong 1 bữa tiệc đã được chia sẻ rần rần mới đây. 1 lần nữa, nữ diễn viên 8X cho thấy cô vẫn đầy cuốn hút và bừng sáng mà không cần tới công cụ photoshop

Đặc biệt, khi so những khung hình bị quay lén kể trên với bức hình do đích thân Song Hye Kyo chia sẻ lên trang cá nhân, công chúng đã phải trầm trồ thốt lên rằng nhan sắc của nữ minh tinh 8X vẫn duy trì 1 phong độ ổn định, gần như không hề có sự khác biệt giữa ảnh tự chụp và ảnh bị tag. Chính sự đồng nhất này đã chứng minh đẳng cấp của Song Hye Kyo như 1 trong những biểu tượng nhan sắc xứ Hàn - 1 vẻ đẹp tự nhiên đầy cuốn hút không cần phụ thuộc vào bất kỳ công nghệ chỉnh sửa ảnh nào.

Dù là trong ảnh tự đăng (bên trái) hay ảnh bị tag, Song Hye Kyo đều khiến khán giả khó lòng rời mắt khỏi khung hình nhờ visual xinh đẹp, quyến rũ. Ảnh: IGNV, X

Song Hye Kyo sinh năm 1981 ở thành phố Daegu, Hàn Quốc. Cha mẹ ly hôn từ bé, nữ diễn viên đã sống với mẹ. Năm 1996, cô đạt giải ở 1 cuộc thi người mẫu, từ đó thuận lợi bước chân vào làng giải trí. Đúng 1 năm sau đó, nữ nghệ sĩ được chọn đóng vai phụ trong phim đầu tay Bệnh Viện Phụ Sản Soonpoong và từng bước thu hút sự quan tâm từ khán giả xứ Hàn.

Tới năm 2000, cô vụt sáng và trở nên nổi tiếng khắp châu Á với vai nữ chính lương thiện trong siêu phẩm truyền hình gây sốt 1 thời Trái Tim Mùa Thu. Hình ảnh dịu dàng của nữ minh tinh xuyên suốt bộ phim đã trở thành 1 phần ký ức không thể nào phai mờ trong lòng nhiều khán giả 8X, 9X.

Kể từ đó tới nay, Song Hye Kyo tiếp tục củng cố vị thế vững chắc ở showbiz qua hàng loạt vai diễn thành công, gây tiếng vang lớn trong các bộ phim đình đám như 1 Cho Tất Cả, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Ngọn Gió Đông Năm Ấy, Hậu Duệ Mặt Trời, The Glory,...

Dù không nổi bật về chiều cao song bù lại Song Hye Kyo lại sở hữu gương mặt đẹp tuyệt mỹ với làn môi cong gợi cảm, dáng mũi tự nhiên thanh tú. Ngay cả khi chỉ để mặt mộc, cô cũng nhận được nhiều lời khen ngợi “có cánh” từ công chúng. Suốt nhiều năm liền, nữ minh tinh họ Song đã liên tục góp mặt trong danh sách những gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler (Mỹ) công bố.

Song Hye Kyo giờ đây đã trở thành 1 trong những sao nữ dẫn đầu làn sóng Hallyu sau hàng loạt tác phẩm gây sốt trên diện rộng. Ảnh: X

Về tình duyên, Song Hye Kyo đã trải qua cuộc hôn nhân ngắn ngủi kéo dài chưa tới 2 năm với nam thần hàng đầu xứ kim chi Song Joong Ki. Bên cạnh Song Joong Ki, nữ nghệ sĩ 8X còn từng xác nhận hẹn hò với 2 tài tử Hyun Bin và Lee Byung Hun. Trong cả 2 mối tình với Lee Byung Hun - Hyun Bin, Song Hye Kyo đều chỉ gắn bó với họ trong khoảng hơn 1 năm rồi chính thức “đường ai nấy đi”

Ngoài 3 mối tình công khai, Song Hye Kyo từng vướng nghi vấn hẹn hò hàng loạt nam diễn viên đình đám khác ở Kbiz bao gồm Song Seung Hun, Won Bin, Kim Min Jong, Bi Rain, Kang Dong Won,...

Song Hye Kyo - Song Joong Ki cưới nhau rồi ly hôn chóng vánh. Ảnh: Naver