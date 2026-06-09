Chuyện tình hơn thập kỷ của mỹ nhân SNSD và tài tử đình đám

Thông tin nam tài tử Jung Kyung Ho và ca sĩ Choi Soo Young - thành viên nhóm SNSD chia tay sau 14 năm gắn bó đang trở thành tâm điểm chú ý của làng giải trí châu Á.

Cặp đôi Jung Kyung Ho và Soo Young chia tay sau hơn 1 thập kỷ gắn bó.

Theo truyền thông Hàn Quốc, nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ được cho là xuất phát từ lịch trình làm việc ngày càng bận rộn của cả hai. Jung Kyung Ho liên tục tham gia các dự án phim ảnh, trong khi Soo Young mở rộng hoạt động nghệ thuật tại Hàn Quốc lẫn Nhật Bản. Khoảng thời gian dành cho nhau ngày càng ít khiến mối quan hệ dần xuất hiện khoảng cách. Đại diện công ty quản lý của Soo Young sau đó xác nhận hai nghệ sĩ chia tay và hiện giữ quan hệ đồng nghiệp.

Thông tin này khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi chỉ ít tháng trước, Jung Kyung Ho và Soo Young vẫn được xem là một trong những cặp đôi bền vững nhất làng giải trí Hàn Quốc. Thậm chí, cuối năm ngoái, họ còn bị bắt gặp cùng đi ăn tại một trung tâm thương mại ở Seoul trong không khí ấm áp trước thềm năm mới.

Chuyện tình của Jung Kyung Ho và Soo Young bắt đầu từ năm 2012 thông qua bạn bè chung. Đến đầu năm 2014, sau khi loạt ảnh hẹn hò bị truyền thông tiết lộ, cả hai chính thức xác nhận mối quan hệ với công chúng.

Cặp đôi yêu đương kín tiếng. Hình ảnh hiếm hoi của cặp đôi do người hâm mộ bắt gặp.

Ngay từ những ngày đầu công khai tình cảm, cặp đôi khiến công chúng chú ý bởi sự ngọt ngào hiếm thấy. Những bức ảnh do truyền thông ghi lại cho thấy Jung Kyung Ho liên tục ngoái đầu nhìn bạn gái, vẫy tay và gửi nụ hôn gió trước khi chia tay. Soo Young cũng không giấu được ánh mắt đầy lưu luyến dành cho người yêu. Khoảnh khắc ấy từng được người hâm mộ gọi là "cảnh phim tình cảm bước ra đời thực".

Điều khiến chuyện tình này nhận được sự yêu mến đặc biệt không chỉ nằm ở quãng thời gian bên nhau kéo dài hơn một thập kỷ, mà còn bởi cách họ gìn giữ tình yêu giữa môi trường giải trí đầy áp lực. Suốt nhiều năm, cả hai gần như không đăng ảnh chung, hiếm khi xuất hiện cùng nhau trước truyền thông, nhưng luôn âm thầm ủng hộ đối phương.

Soo Young từng nhiều lần chia sẻ bạn trai là người luôn theo dõi sát sao các dự án của cô. Nam diễn viên thường xuyên nhắn tin hỏi thăm kết quả rating phim, động viên bạn gái trong những giai đoạn áp lực nhất của công việc.

Thông tin cả hai chia tay khiến nhiều người bất ngờ.

Ngược lại, Jung Kyung Ho cũng chưa bao giờ ngần ngại bày tỏ tình cảm dành cho Soo Young. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, nam diễn viên liên tục nhắc đến bạn gái như nguồn động lực lớn nhất trong cuộc sống. Anh từng thừa nhận Soo Young là người giúp mình vượt qua những giai đoạn khó khăn sau khi xuất ngũ và là chỗ dựa tinh thần quan trọng trong sự nghiệp.

Đầu năm 2025, Jung Kyung Ho còn khiến khán giả xúc động khi chia sẻ rằng ngoài diễn xuất, trung tâm cuộc sống của anh chính là Choi Soo Young. Nam diễn viên cho biết mình luôn cố gắng làm việc chăm chỉ để trở thành một người tốt hơn trong mắt người phụ nữ mình yêu.

Có lẽ vì vậy mà tin chia tay lần này khiến nhiều người tiếc nuối. Trong suốt 14 năm yêu nhau, Jung Kyung Ho và Soo Young gần như không vướng bê bối tình cảm nào. Họ luôn xuất hiện như minh chứng rằng những mối tình bền bỉ vẫn có thể tồn tại giữa showbiz Hàn Quốc.

Từng được mong chờ một đám cưới thế kỷ nhưng chuyện tình của mỹ nhân SNSD và tài tử đình đám kết thúc khiến fan tiếc nuối.

Jung Kyung Ho sinh năm 1983, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn Quốc với các tác phẩm nổi tiếng như Hospital Playlist, Prison Playbook hay Crash Course in Romance.

Trong khi đó, Soo Young sinh năm 1990, là thành viên của nhóm nhạc huyền thoại Girls' Generation (SNSD), đồng thời xây dựng thành công sự nghiệp diễn xuất với nhiều bộ phim truyền hình được yêu thích. Gần đây, nữ nghệ sĩ tiếp tục mở rộng hoạt động quốc tế khi tham gia dự án điện ảnh From the World of John Wick: Ballerina.

Dù không có cái kết bằng một đám cưới như người hâm mộ từng mong đợi, hành trình yêu thương mà Jung Kyung Ho và Soo Young cùng trải qua vẫn sẽ là một trong những chuyện tình đẹp và đáng nhớ nhất của làng giải trí Hàn Quốc.