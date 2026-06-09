Sooyoung (SNSD) - Jung Kyung Ho chia tay sau 14 năm yêu, tài tử đá “thiên kim tiểu thư Kbiz” phũ phàng?

Trưa 9/6, tờ Sina đưa tin, cặp đôi vàng Sooyoung (SNSD) - Jung Kyung Ho bất ngờ dính tin đã chia tay, đặt dấu chấm hết cho mối tình kéo dài 14 năm. Tin tan vỡ bùng lên dữ dội xuất phát từ hàng loạt động thái phũ phàng của 2 ngôi sao trong vòng hơn 1 ngày qua. Đầu tiên vào hôm 8/6, Jung Kyung Ho chủ động hủy theo dõi tài khoản Instagram của Sooyoung. Và chỉ sau đó đúng 1 ngày, tới lượt Sooyoung cũng hủy theo dõi nam diễn viên họ Jung.

Việc hủy theo dõi lẫn nhau từ lâu đã được xem là tín hiệu cho thấy 1 cặp đôi rạn nứt hoặc chia tay ở showbiz Hàn. Từ đây, thông tin Sooyoung - Jung Kyung Ho chính thức “đường ai nấy đi” đã xuất hiện rầm rộ trên khắp các diễn đàn trực tuyến. Do tài tử họ Jung hủy follow chân dài SNSD trước nên 1 số khán giả còn nhận định, anh đã chủ động “đá” đối phương.

Sooyoung - Jung Kyung Ho bất ngờ dính tin chia tay sau khi bị phát hiện đã hủy theo dõi nhau. Ảnh: Naver

Cũng trong bài báo mới đây, ký giả Sina còn đi sâu phân tích 1 số nguyên nhân khiến Sooyoung - Jung Kyung Ho tan vỡ. Đầu tiên, Sina dẫn lại câu nói “Yêu nhau quá 7 năm không cưới thì đa phần sẽ chia tay” từng gây bão cộng đồng mạng. Qua đó, ký giả xứ Trung nhận định, 14 năm chờ đợi đã khiến sự cuồng nhiệt thuở ban đầu của Sooyoung - Jung Kyung Ho bị tiêu hao dần, và cho đến nay nhiều khả năng đã xuất hiện sự nguội lạnh trong tình cảm giữa 2 người họ.

Ngoài ra, Jung Kyung Ho từng chia sẻ trong nhiều cuộc phỏng vấn rằng anh hy vọng sẽ kết hôn sau khi giành được giải thưởng Thị đế (Nam diễn viên chính xuất sắc nhất mảng truyền hình). Mục tiêu này thể hiện tham vọng nghề nghiệp của anh với tư cách 1 diễn viên, nhưng nó cũng vô tình đặt ra 1 chiếc đồng hồ đếm ngược mơ hồ và đằng đẵng cho chuyện tình của họ.

Suốt 14 năm ở bên Sooyoung, dù Jung Kyung Ho đã gặt hái được danh tiếng lớn qua nhiều tác phẩm ăn khách nhưng anh vẫn chưa chạm tay vào danh hiệu Thị đế của 3 đài lớn KBS, SBS và MBC. Trạng thái “chưa hoàn thành” trong sự nghiệp khiến nam nghệ sĩ liên tục trì hoãn kế hoạch kết hôn. Khi hôn nhân bị trói buộc với những điều kiện liên quan tới thành tựu, đối phương (Sooyoung) có thể sẽ tủi thân và cảm thấy rằng mình chưa đủ quan trọng so với sự nghiệp của đàng trai. Từ đó, Sooyoung có thể sẽ mất dần sự kiên nhẫn với anh người yêu theo thời gian. Ngoài ra, sự soi mói từ công chúng cũng được cho là 1 trong những nguyên nhân khiến Sooyoung - Jung Kyung Ho tan vỡ.

Tới chiều 9/6, đại diện công ty quản lý của Sooyoung cũng vừa lên tiếng xác nhận: “Đúng là cả 2 đã chia tay nhau". Truyền thông Hàn cho biết thêm cặp đôi tan vỡ do lịch trình bận rộn.

Sooyoung vừa chính thức lên tiếng về tin chia tay. Ảnh: Nate

Trước khi chính thức "đường ai nấy đi", Sooyoung - Jung Kyung Ho từng được xem là cặp đôi kiểu mẫu ở Kbiz. Còn nhớ ngay ngày cuối cùng của năm 2025, họ còn lọt vào ống kính của “team qua đường” khi tới trung tâm thương mại Galleria (Seoul) tận hưởng bữa ăn thân mật trong bầu không khí ấm áp trước thềm năm mới.

Trước đó, 2 ngôi sao còn từng dành nhiều lời lẽ ngọt ngào cho đối phương trên các phương tiện truyền thông. Vì cùng hoạt động trong giới giải trí nên cặp đôi thấu hiểu nỗi khổ, khó khăn của nhau. Họ luôn gửi tới đối phương những lời động viên kịp thời, cùng nỗ lực cố gắng trong hành trình hoạt động nghệ thuật. Trong buổi phỏng vấn độc quyền cho tờ Newsen hồi tháng 3/2023, Jung Kyung Ho hạnh phúc chia sẻ về lời khen ngợi Sooyoung dành cho anh sau khi xem Khóa Học Yêu Cấp Tốc: “Cô ấy nói với tôi rằng 'Anh đã làm tốt nhất có thể rồi' với vẻ mặt rạng rỡ”.

Trong khi đó, ở buổi giao lưu với phóng viên hồi tháng 8/2023, Sooyoung cũng gửi lời cảm ơn tới bạn trai vì sẵn sàng đồng hành cùng cô: “Anh Kyung Ho rất yêu thích và còn dành nhiều sự quan tâm tới bộ phim mới của tôi. Bạn trai để ý tới thành tích rating phim còn hơn cả tôi nữa, sáng nào anh ấy cũng nhắn tin hỏi tôi về rating của Not Others. Có lẽ anh ấy biết tôi đã làm việc chăm chỉ vì bộ phim này. Tôi thật sự rất biết ơn bạn trai mình”.

Sooyoung - Jung Kyung Ho công khai mối quan hệ hồi đầu năm 2014, nhưng cặp đôi đã bắt đầu hẹn hò ngay từ năm 2012.

Sooyoung xuất thân từ gia đình "danh gia vọng tộc". Ông của nữ ca sĩ là giám đốc 1 công ty kiến trúc lớn tại Hàn Quốc với nhiều công trình nổi tiếng, còn cha cô cũng làm chủ 1 công ty kinh doanh xuất nhập khẩu. Sooyoung từng gây xôn xao khi khoe căn nhà hoành tráng của gia đình cô tại thành phố Gwangju. Ảnh: Nate