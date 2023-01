Tuột cảm xúc ngày đầu năm mới, làm sao để lấy lại được cân bằng?

Để nhanh chóng thoát khỏi trạng thái tuột cảm xúc ngày đầu năm mới, bạn trẻ nên làm gì?

Cho bản thân thời gian để tỉnh thức

Có thể bạn nằm trong số đông nhiều người thức đến 1,2 giờ sáng soạn tin nhắn chúc năm mới hoặc coi phim giải trí xuyên đêm, hôm sau tỉnh dậy đã gần trưa. Dù bạn chọn đón Tết như thế nào, đồng hồ sinh học của bạn cũng đã bị rối loạn giữa thềm năm mới.

Thay vì cuống cuồng ngồi bật dậy, bạn hãy yêu thương cơ thể bằng cách từ từ đánh thức tứ chi và các giác quan. Hít thở chậm, nhẹ nhàng duỗi tay chân, co bóp từng ngón tay, ma sát hai lòng bàn tay và áp lên trán, mắt, má, cằm, bạn đang dần “gọi” cơ thể thức giấc thật sự. Sau khoảng 2 đến 5 phút, hãy nằm nghiêng sang một bên và chậm rãi ngồi dậy, vươn vai, ra khỏi giường, đón chào một ngày mới của bạn.

Tạo một môi trường tích cực xung quanh bạn

Chủ động tạo niềm vui và năng lượng tốt là điều bạn cần nghĩ đến ngay khi bước xuống giường. Tùy vào sở thích và sở trường, bạn sẽ tự dẫn dắt tâm hồn bước vào môi trường phù hợp, giúp lên dây cót tích cực cho tinh thần bạn cả một ngày.

Nếu bạn thích âm nhạc, hãy mở những bản nhạc chào ngày mới, ngân nga lời bài hát hoặc lắc mình theo giai điệu.

Nếu bạn thích thể thao, hãy thực hiện vài động tác khởi động cơ thể, tập yoga, squat, thể dục nhịp điệu hoặc đi tắm biển, vẫy vùng trong làn nước mát, nằm ngửa trên những con sóng dập dìu, thả lỏng cơ thể ngắm trời xanh. Đôi mắt bạn lúc ấy sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp bình dị của đất trời sang xuân.

Bữa sáng đầy đủ là món quà đầu năm cho cơ thể

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng bữa ăn sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày và là nền tảng để cung cấp dinh dưỡng có lợi nhất cho sức khỏe. Thiếu ăn sáng có thể sẽ gây hậu quả bất lợi đến các hoạt động cơ thể và tinh thần trong suốt một buổi sáng. Dù lịch trình trong Tết của bạn có một chút đảo lộn nhưng tốt hơn hết, hãy quan tâm đến dạ dày của mình.

Lướt điện thoại bằng nội tâm tĩnh lặng

Thật khó để bạn không chạm đến điện thoại sau khi tỉnh dậy, nhưng bạn chỉ nên thực sự lướt điện thoại và xem tin tức khi bạn đã trong trạng thái tốt nhất của mình. Việc xem tin tức chỉ nên duy trì trong khoảng 10 phút để tránh sa lầy vào các chủ đề gây tiêu cực tâm lý, lãng phí thời gian

Cuối năm chỉ là sự tiếp diễn

“Year’s end is neither an end nor a beginning but a going on”, tạm dịch “Cuối năm không phải là kết thúc cũng không phải là bắt đầu mà là một sự tiếp diễn”, đó là chia sẻ của Hal Borland - Tác giả, nhà báo và nhà tự nhiên học người Mỹ.

Câu nói truyền cảm hứng này giúp chúng ta nhận thức được rằng bất kể bạn chọn ngày thứ 364 hay 365 để làm mốc giao thoa của năm mới và năm cũ thì vũ trụ quanh bạn vẫn đang vận hành, vẫn 24 giờ trôi qua, và bạn vẫn phải ăn, ngủ, học, làm việc như mọi ngày. Tất cả những sự việc trong quá khứ nếu chưa được giải quyết sẽ vẫn cần bạn xử lý triệt để, những sai lầm của năm cũ cần bạn sửa sai và hiện tại bây giờ bạn phải vận động để bánh xe cuộc đời bạn được cân bằng.

Dành thời gian rèn luyện não bộ bằng cách đọc sách, học ngôn ngữ, lên những ý tưởng mới, hoặc dọn dẹp, trang trí nhà cửa, bắt tay hoàn thành công việc còn dở dang sẽ giúp bạn làm quen lại với nhịp sống và kéo bạn thoát khỏi sự trì trệ, biếng lười.

Biết ơn cuộc sống

Khi bỗng dưng bạn thấy mọi tín hiệu lạc quan, yêu đời bị cạn kiệt, bạn hãy luyện tập sự biết ơn, nói ra thành tiếng lời cảm ơn đến mọi thứ xung quanh mình. Càng bày tỏ, bạn sẽ càng thấy mình may mắn khi có quá nhiều điều đang trợ duyên cho bạn có một cuộc đời hạnh phúc. Giây phút bạn nhìn vạn vật bằng lăng kính của lòng biết ơn, bạn sẽ tìm thấy niềm vui trong từng khoảnh khắc.

Lan tỏa nụ cười của bạn

Ông cha ta thường nói “Lời chào cao hơn mâm cỗ” để nhấn mạnh sức mạnh của ngôn từ. Thật tuyệt vời biết bao khi sáng ngày đầu năm, bạn chào hỏi gia đình, bạn bè, đồng nghiệp với một nụ cười tươi nở trên môi. Chỉ bằng một hành động nhỏ, bạn đã thổi lên ngọn lửa của tình yêu và sự vui tươi đến cho mọi người, tạo nên những mối quan hệ tốt đẹp, và từ đó, bạn sẽ hạnh phúc mỗi ngày.

Tuột cảm xúc diễn ra ở cả người có tư duy tích cực, nó là một trạng thái tâm lý tự nhiên của con người. Từ góc nhìn lạc quan, cảm xúc của bạn nên “được” rơi để bạn biết cuộc vui nào cũng sẽ tàn, chỉ có một thân – tâm – trí khỏe mạnh, đong đầy yêu thương mới có thể hân hoan chào đón những ngày đầu năm mới với nhiều hy vọng và hứng khởi.