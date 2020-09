Tướng Tô Ân Xô: Nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ ngộ độc hàng loạt do pate Minh Chay

Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TP Hà Nội chủ trì điều tra, xử lý vụ việc ngộ độc hàng loạt do ăn pate Minh Chay (sản phẩm của Công ty TNHH hai thành viên Lối sống mới). Đây là thông tin được Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết tại cuộc họp báo Chính phủ ngày 4-9.

"Các phòng nghiệp vụ đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, đánh giá toàn bộ vụ việc, nếu có đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ việc để điều tra, nếu chưa đủ căn cứ để khởi tố thì tiến hành các thủ tục tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố"- Thiếu tướng Tô Ân Xô cho hay.

Hàng loạt khách hàng ngộ độc sau khi sử dụng sản phẩm pate Minh Chay

Bên cạnh đó, cơ quan công an tiếp tục tập trung xác minh làm rõ các vi phạm trong quy trình, nếu có, từ khâu mua nguyên liệu đầu vào, sản xuất, đóng gói, bảo quản, vận chuyển, sử dụng... Đồng thời trao đổi với Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và các đơn vị liên quan làm rõ, có kết luận chính thức nguyên nhân xảy ra ngộ độc và những vi phạm.



Trả lời thêm về vụ việc này, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết Bộ Y tế đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho Công an TP Hà Nội điều tra làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.

Về câu hỏi cơ quan nào phải chịu trách nhiệm để xảy ra vụ việc, ông cho biết, theo Nghị định 15/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm, có giao cho 3 Bộ phụ trách về an toàn thực phẩm, trong đó mỗi Bộ phụ trách từng loại thực phẩm cụ thể.

"Ở đây, Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới do Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản của Hà Nội, trực thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, và sản phẩm pate Minh Chay cũng do công ty này công bố"- ông Cường nói.

Đại diện Bộ Y tế cho hay, Bộ đã thông tin cho Bộ Công an và Bộ Công an chỉ đạo ngay công an TP Hà Nội để điều tra làm rõ trách nhiệm của cá nhân, cơ quan nào chịu trách nhiệm.

Về phía Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết mặt hàng này không thuộc phạm vi quản lý của bộ nhưng sau khi xảy ra vụ việc, đã chỉ đạo Tổng cục Quản lý thị trường rà soát yêu cầu các cục quản lý thị trường trên 63 tỉnh, TP kiểm tra để không tiếp tục lưu hành sản phẩm này trên địa bàn toàn quốc, tránh trong trường hợp người tiêu dùng, người dân tiếp tục sử dụng sản phẩm này có thể gây nguy hại như vừa rồi.

Bên cạnh đó, Cục Cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng đã có khuyến cáo đối với người tiêu dùng.

Trước đó, từ ngày 13-7 đến 18-8-2020, đã xuất hiện rải rác 9 ca bệnh phải điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhiệt Đới TP HCM với triệu chứng mệt mỏi, sụp mi mắt, tứ chi yếu cơ, khó nuốt, liệt cơ, khó thở. Qua điều tra cho thấy các bệnh nhân đều sử dụng sản phẩm Pate Minh Chay của Công ty TNHH Hai Thành viên Lối sống mới.

Kết quả kiểm nghiệm ban đầu một số sản phẩm "Pate Minh Chay" của các lô khác nhau đã phát hiện vi khuẩn Clostridium botulinum typ B. Đây là vi khuẩn kị khí tuyệt đối, sinh bào tử; độc tố của vi khuẩn Clostridium botulinum có độc lực rất mạnh, ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe