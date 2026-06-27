Hà Nội hiện có 5 quán phở gà được Michelin Guide vinh danh trong hạng mục Michelin Selected và Bib Gourmand năm 2026, gồm phở gà Châm (Yên Ninh), phở gà Huyền Hương (Bảo Khánh), phở gà Tiến (Nguyễn Trường Tộ), phở gà Hà (Hàng Hòm) và phở gà Nguyệt (Phủ Doãn).

Trong số đó, phở gà Hà trên phố Hàng Hòm là cái tên nhận được nhiều sự chú ý bởi một câu chuyện khá hy hữu. Theo chia sẻ của chị Thêm - đại diện quán, ngày 15/5, quán nhận được thư mời tham dự lễ công bố Michelin Guide Việt Nam 2026. Sau đó, phía Michelin tiếp tục liên hệ qua điện thoại và Zalo để xác nhận đại diện quán có tham dự sự kiện hay không.

Thế nhưng, do mỗi ngày phải tiếp nhận quá nhiều cuộc gọi quảng cáo, chào mời dịch vụ hay những đơn đặt hàng "ảo", chị Thêm đã nghĩ đây là một trường hợp lừa đảo. Bức thư mời vì thế cũng bị bỏ quên ở một góc quán. Chị kể rằng dù Michelin gửi email mời nhưng chị vẫn chưa tin là thật.

Câu chuyện quán phở "quên nhận giải Michelin vì tưởng lừa đảo" nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng và truyền thông. Thế nhưng với những người đã quen thuộc với phở gà Hà, danh hiệu này dường như chỉ là sự ghi nhận muộn dành cho một địa chỉ vốn đã rất nổi tiếng trong lòng thực khách Hà N

Từ gánh phở vỉa hè đến địa chỉ quen thuộc của người Hà Nội

Quán phở gà Hà được bà Bùi Thu Hà gây dựng từ năm 2008, khởi đầu chỉ là một gánh phở nhỏ bán trên vỉa hè phố Hàng Hòm từ 18h đến 23h mỗi tối.

Đến năm 2019, khi việc quản lý vỉa hè được siết chặt hơn, bà quyết định thuê một mặt bằng khoảng 40 m2 để chuyển hoạt động kinh doanh vào trong nhà. Sau gần hai thập kỷ gắn bó với nghề, quán hiện sở hữu không gian hai tầng có điều hòa, phục vụ khoảng 100 khách cùng lúc và mở cửa liên tục từ 6h sáng đến 23h đêm.

Ít ai biết rằng trước khi bán phở, bà Hà chưa từng làm công việc liên quan đến ẩm thực. Ban đầu bà cũng không quá hứng thú với nghề này. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của gia đình cùng niềm đam mê ngày càng lớn dành cho món phở, bà dần dành trọn tâm huyết cho công việc.

Những vị khách đầu tiên của quán chính là các tiểu thương và hàng xóm trong khu phố cổ. Sau mỗi lần ăn, họ đều góp ý chân thành về hương vị. Bà Hà lắng nghe, điều chỉnh và hoàn thiện công thức qua từng ngày. Chính sự cầu thị ấy đã giúp quán tạo nên dấu ấn riêng, trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều thế hệ thực khách. Có thời điểm đông khách nhất, chỉ trong khoảng 5 tiếng bán hàng, quán tiêu thụ hơn 20 con gà.

Theo bà Hà, điều làm nên sự khác biệt của quán không nằm ở bí quyết quá đặc biệt mà đến từ sự chỉn chu trong từng khâu lựa chọn nguyên liệu, chế biến và phục vụ. Suốt 18 năm qua, bà luôn giữ quan điểm kinh doanh "ngon lành, sạch sẽ và phục vụ chu đáo", đối xử niềm nở với mọi thực khách dù họ gọi ít hay nhiều món.

Gà tại quán được chọn từ các giống gà lai chọi ở Phú Thọ hoặc Sơn Tây, nặng từ 4 kg trở lên để bảo đảm độ săn chắc, ngọt thịt và lớp da vàng đẹp mắt. Nước dùng được ninh xương lợn từ 8-10 tiếng để lấy vị ngọt sâu, sau đó mới cho xương gà vào ninh thêm 4-5 tiếng nhằm tạo hương thơm đặc trưng mà không bị nồng.

Đặc biệt, quán không sử dụng viên tạo ngọt hay phụ gia. Hương thơm của nước dùng chủ yếu đến từ gừng và hành nướng theo phong cách phở gà Hà Nội truyền thống.

Ngoài các món phở nước quen thuộc có giá khoảng 50.000 - 60.000 đồng, thực đơn hiện đã mở rộng với phở trộn, miến trộn, bún, mì gà, xôi gà và bún thang. Trong đó, phở trộn và xôi gà là hai món được nhiều thực khách lựa chọn nhất.

Dù nhiều người từng tìm đến hỏi mua công thức nấu phở, bà Hà chưa từng bán bí quyết của mình. Thay vào đó, bà sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn cho những ai thực sự muốn theo đuổi nghề.

Video: Team Có Như Lời Đồn thưởng thức phở gà Hà Hàng Hòm

Không trưng cúp Michelin, không biển vinh danh, vẫn đông khách mỗi ngày

Để kiểm chứng sức hút của quán phở từng được Michelin Guide gọi tên, Team Có Như Lời Đồn đã trực tiếp ghé thăm địa chỉ này.

Nằm trên phố Hàng Hòm, quán nổi bật với tấm biển màu vàng dễ nhận biết. Dù nằm sát một quán phở gà khác nhưng màu sắc biển hiệu khác biệt khiến thực khách khó nhầm lẫn.

Ngay phía trước là khu bếp mở, nơi khách có thể quan sát nồi nước dùng đang nghi ngút khói, những con gà vàng óng được để ngay ngắn trong tủ, cùng các rổ hành, rau thơm, bát mọc, lòng mề gà được chuẩn bị sẵn.

Không gian quán không quá rộng nhưng khá sâu, gồm khoảng 7 bàn ăn. Tổng thể sạch sẽ, sáng sủa và gọn gàng. Điều khiến chúng mình bất ngờ là dù vừa được Michelin Bib Gourmand vinh danh, trong quán hoàn toàn không thấy cúp, giấy chứng nhận hay bất kỳ biển hiệu nào liên quan đến Michelin được trưng bày. Chính vì vậy mà sau gần 1 tháng, nhiều khách hàng cũng chưa từng được chứng kiến cúp của quán trông ra sao, thậm chí còn không biết rằng quán được gọi tên.

Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Quán giữ nguyên nhịp buôn bán rộn ràng quen thuộc của nhiều năm qua. Câu chuyện "quên nhận giải Michelin vì tưởng lừa đảo" cũng trở thành đề tài được nhiều khách quen mang ra trêu đùa. Trong lúc trò chuyện, một vị khách hài hước nói: "Năm sau mà Michelin lại gọi tên thì cho em đi nhận cúp hộ chị nhé". Ngay lập tức, chủ quán vui vẻ đồng ý, khiến cả bàn ăn bật cười.

Thực đơn chủ yếu gồm phở, bún, miến, mì gà nước hoặc trộn, bên cạnh xôi gà và bún thang. Giá các món dao động khoảng 50.000 - 60.000 đồng. Ngoài ra còn có nộm gà và lòng mề trần giá.

Nhóm gọi một phần phở gà trộn, một phần miến gà trộn và một bát lòng mề trần giá 60.000 đồng. Món ăn được phục vụ nhanh chóng dù quán khá đông.

Ấn tượng đầu tiên là phần trình bày bắt mắt. Trên mỗi tô đều có rau mùi, lạc rang và hành phi. Thịt gà được thái đều tay, sốt trộn phủ khá đồng đều. Sợi phở và sợi miến tơi, không bị vón cục. Khi trộn đều, hương vị hài hòa, vừa miệng, không quá đậm cũng không nhạt.

Thịt gà săn chắc, ngọt thịt. Tuy nhiên, do quên gọi phần đùi nên nhóm được phục vụ chủ yếu thịt trắng. Nếu thích cảm giác mềm và đậm vị hơn, thực khách có thể cân nhắc gọi phần đùi gà. Ban đầu, phần ăn trông có vẻ không quá nhiều nhưng càng ăn càng thấy chắc bụng và no lâu.

Bát nước dùng đi kèm có vị thanh, nhẹ, ít béo và không quá ngọt. Đây là kiểu nước dùng để thực khách tự điều chỉnh gia vị theo khẩu vị cá nhân. Những ai thích nước dùng đậm vị hoặc nhiều mỡ gà có thể sẽ cần thêm chút gia vị.

Một điểm sáng khác là bát lòng mề trần đầy đặn với đủ gan, tim, mề, lòng tràng, tràng trứng và tiết gà. Các nguyên liệu đều cho cảm giác tươi mới, được sơ chế kỹ lưỡng. Chấm cùng bột canh vắt chanh và thêm vài sợi lá chanh, món ăn trở nên rất "bắt miệng", phù hợp để nhâm nhi hoặc ăn kèm phở.

Khoảng gần 20h, lượng khách bắt đầu tăng nhanh. Khách nước ngoài chiếm gần một nửa số bàn, phần còn lại là khách Việt, trong đó có nhiều người đã gắn bó với quán từ lâu. Không khí trò chuyện giữa khách và chủ quán diễn ra tự nhiên, thân thiện.

Dù chỉ có hai người phục vụ chính, mọi món ăn vẫn được mang ra khá nhanh. Cả chủ quán lẫn nhân viên đều niềm nở, luôn giữ nụ cười và sẵn sàng tiếp nhận góp ý từ khách. Điều này tạo nên bầu không khí dễ chịu, không hề có cảm giác căng thẳng hay khoảng cách thường thấy ở một số quán ăn nổi tiếng.

Với mức giá hợp lý, chất lượng món ăn ổn định cùng phong cách phục vụ thân thiện, không khó hiểu khi phở gà Hà được Michelin Bib Gourmand 2026 gọi tên. Nhưng ngay cả khi chưa có danh hiệu này, đây vẫn là một trong những địa chỉ phở gà được nhiều người Hà Nội yêu thích và thường xuyên giới thiệu cho du khách mỗi khi ghé thăm khu phố cổ.