Những ngày gần đây, món "bánh ít kẹp bánh ram" (hay còn gọi là bánh ram ít) của Việt Nam bất ngờ trở thành một hiện tượng ẩm thực toàn cầu. Hàng loạt các Food Blogger phương Tây thi nhau lên mạng xuýt xoa trước sự kết hợp diệu kỳ giữa phần đế chiên giòn tan và phần bột nếp dẻo quánh, hòa quyện cùng nước mắm chua ngọt mặn mòi.

Nhìn hình ảnh bạn bè quốc tế thèm thuồng săn lùng món ăn này ở tận Bắc Mỹ, những người con xứ Huế mộng mơ không khỏi mỉm cười tự hào. Bởi lẽ, đối với họ, việc thưởng thức một đĩa bánh ram ít thơm lừng, chuẩn vị cung đình chưa bao giờ là một thử thách khó khăn. Nó hiện diện ở khắp các ngóc ngách, từ những ngôi nhà rường cổ kính cho đến những gánh hàng rong ven sông Hương.

Để giúp thực khách phương xa có cơ hội trải nghiệm trọn vẹn hương vị tinh túy nhất của trào lưu "Mochi chiên giòn" này, một vlogger địa phương đã tâm huyết tổng hợp lại bản đồ ẩm thực với top 4 quán bánh ram ít đỉnh cao nhất tại thành phố Huế. Hãy cùng khám phá xem những tọa độ này có gì đặc biệt mà lại khiến dân sành ăn phải mê mẩn đến vậy!

1. Quán bánh Mệ Dư

Nằm khiêm tốn trên một con phố yên bình, quán bánh của mệ Dư từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc của những người sành ăn ở Huế. Không phô trương bảng hiệu, mệ Dư thu hút thực khách bằng chính cái tâm và đôi bàn tay nhào nặn tài hoa của mình. Quán phục vụ đầy đủ bộ ba "quyền lực" của bánh Huế: Bánh bèo, bánh nậm và bánh ram ít.

Đặc trưng làm nên thương hiệu bánh ram ít mệ Dư chính là sự tinh xảo trong kích thước. Khác với những chiếc bánh to thô kệch, bánh của mệ được nặn nhỏ xinh, vừa vặn để thực khách có thể cho gọn vào miệng trong một lần cắn. Phần nhân tôm thịt bên trong được xào cực kỳ đậm đà, thấm thía. Khi nhai, lớp đế ram giòn rụm tan ra hòa lẫn cùng sự êm ái của lớp nếp bên trên, tạo nên một bản giao hưởng vị giác tuyệt vời. Đây là địa chỉ lý tưởng cho những ai thích thưởng thức sự thanh tao, nhẹ nhàng đúng chất Huế.

2. Quán O Lé (Kim Long)

Nếu bạn muốn kết hợp việc ăn uống với việc tận hưởng không gian sinh thái đặc trưng của Huế, thì quán O Lé (tọa lạc tại số 104 kiệt 17/09 Kim Long, gần ngã tư Gia Lạc) là một lựa chọn không thể hoàn hảo hơn.

Kim Long vốn nổi tiếng với những khu nhà vườn rợp bóng cây xanh mát, và quán O Lé đã tận dụng trọn vẹn lợi thế này. Thưởng thức một đĩa bánh ram ít tại đây không chỉ là sự thỏa mãn về mặt vị giác mà còn là một liệu pháp "chữa lành" tâm hồn. Dưới bóng râm của những tán cây rười rượi, những chiếc bánh ram ít được trình bày trên đĩa sứ trông càng thêm phần "thần thái" và hấp dẫn. Đế bánh ram ở đây được chiên phồng xốp, khi chấm ngập vào chén nước mắm ớt xanh cay xé lưỡi đặc trưng của quán, đảm bảo sẽ khiến bạn phải xuýt xoa không ngừng.

3. Quán Bánh Ướt O Lan

Nằm ẩn mình dưới chân cầu Lang Xá Cồn, quán O Lan mang đến một trải nghiệm ẩm thực vô cùng hoài niệm và dân dã. Mặc dù nổi tiếng với món bánh ướt thịt nướng, nhưng chất lượng bánh ram ít tại đây cũng được thực khách đánh giá là "kẻ tám lạng, người nửa cân" so với những địa chỉ chuyên biệt.

Sức hút lớn nhất của quán O Lan, bên cạnh hương vị món ăn, chính là bầu không khí hoài cổ. Bàn ghế được kê gọn gàng bên trong một ngôi nhà xưa cũ, vách tường nhuốm màu thời gian. Bất kỳ khách du lịch nào ghé thăm cũng phải thừa nhận rằng họ "thích mê" cái không khí tĩnh lặng, mộc mạc này. Giữa một thế giới đang hiện đại hóa từng ngày, việc ngồi ăn đĩa bánh ram ít trong một không gian đậm chất Huế xưa như thế này thực sự là một đặc ân quý giá mà "chỉ có Huế mới giữ lại được".

4. Gánh Bánh Dì Xuân

Đối với những du khách có quỹ thời gian eo hẹp, không thể đi quá xa trung tâm thành phố nhưng vẫn muốn đu trend "bánh ram ít", thì gánh bánh của Dì Xuân chính là vị cứu tinh tuyệt vời. Tuy được biết đến nhiều nhất như một "thiên đường" của các loại bánh bột lọc, nhưng bánh ram ít của Dì Xuân cũng sở hữu một lượng fan hâm mộ đông đảo không kém.

Bánh của Dì Xuân luôn trong tình trạng nóng hổi, phần mỡ hành và tôm chấy rắc phía trên cực kỳ hào phóng, tạo nên một mùi thơm nức mũi ngay từ khi cô vừa giở nắp xửng. Nước mắm tại đây được pha chế theo công thức bí truyền, dung hòa hoàn hảo giữa vị ngọt thanh và độ mặn mòi, làm tăng thêm sức hấp dẫn khó cưỡng cho từng chiếc bánh.

Trào lưu bánh ram ít trên bản đồ ẩm thực quốc tế có thể sẽ hạ nhiệt theo thời gian, nhưng hương vị truyền thống và những giá trị văn hóa gắn liền với nó thì sẽ luôn trường tồn. Nếu có dịp đặt chân đến Huế, đừng quên ghé qua top 4 địa chỉ trên để tự mình kiểm chứng lý do vì sao món ăn vặt nhỏ bé này lại có khả năng chinh phục cả thế giới nhé!