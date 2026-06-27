Rút lộc tuần mới (29/6-5/7): Con giáp nào lên hương, con giáp nào được quý nhân phù trợ?

Tuần lễ từ 29/6 đến 5/7 mở ra giai đoạn chuyển giao giữa hai tháng, là thời điểm thích hợp để nhìn lại nửa năm đã qua và sắp xếp những bước đi sắp tới. Mỗi con giáp dưới đây được luận giải qua một quẻ trong sáu mươi tư quẻ Kinh Dịch, không phải để dự đoán đúng sai, mà để soi vào tâm thế của bản thân: Nên tiến hay nên lùi, nên nói hay nên im, nên giữ hay nên buông. Đọc kỹ phần của con giáp mình, bạn sẽ thấy bức tranh tuần mới hiện ra rõ ràng hơn.

Tuổi Tý: Quẻ Thăng, hành trình đi lên từng bước vững chắc

Tuần này tuổi Tý được ví như mầm cây non trồi lên khỏi mặt đất, đi chậm nhưng đi đúng hướng. Công việc có chuyển biến tốt, đặc biệt với người làm trong lĩnh vực sáng tạo, truyền thông, kinh doanh nhỏ. Tài lộc đến từ nguồn cố định nhiều hơn từ vận may bất ngờ. Lời khuyên: Đừng nóng vội đốt cháy giai đoạn. Quẻ Thăng dạy rằng leo cao cần leo từ gốc, mỗi ngày tiến một chút sẽ bền lâu hơn một cú nhảy vọt rồi hụt hơi.

Tuổi Sửu: Quẻ Khiêm, càng nhún nhường càng được trọng

Tuổi Sửu vốn quen làm hơn nói, tuần mới là lúc đức tính ấy được người khác công nhận. Quẻ Khiêm nói về cái lợi của sự khiêm tốn: Càng giữ thấp giọng, càng nhận được sự tin cậy. Đồng nghiệp, sếp, người thân đều sẵn sàng mở lời giúp đỡ khi bạn cần. Lưu ý nhỏ là đừng để khiêm tốn biến thành tự ti. Khi có cơ hội phát biểu ý kiến hay đề xuất tăng lương, hãy nói rõ ràng, có dẫn chứng cụ thể, chứ đừng âm thầm chịu thiệt.

Tuổi Dần: Quẻ Đại Hữu, tay rộng mở đón lộc lớn

Quẻ Đại Hữu báo hiệu thời kỳ sở hữu nhiều, cả vật chất lẫn tinh thần. Tuổi Dần tuần này dễ ký được hợp đồng tốt, nhận khoản tiền thưởng hoặc lời mời hợp tác đáng giá. Sức khỏe và tinh thần cũng phấn chấn hơn hẳn. Tuy vậy, có nhiều không bằng giữ được nhiều. Hãy lập danh sách những khoản thu chi trong tuần, đừng để tiền vào tay rồi tiêu hết theo cảm hứng.

Tuổi Mão: Quẻ Tốn, gió nhẹ thổi xa

Quẻ Tốn tượng trưng cho gió, mềm mại nhưng thấm sâu. Tuổi Mão tuần mới thích hợp với những việc cần khéo léo: Thương lượng, hòa giải, chăm sóc khách hàng, dạy dỗ con cái. Không nên dùng sức mạnh hay áp lực, hãy dùng lời nói nhỏ nhẹ và sự kiên nhẫn. Một mối quan hệ tưởng đã nguội lạnh có thể được nối lại nhờ một tin nhắn ấm áp đúng lúc.

Tuổi Thìn: Quẻ Càn, tự mình làm chủ vận mệnh

Càn là quẻ đứng đầu sáu mươi tư quẻ, tượng cho trời, cho sự sáng tạo và lãnh đạo. Tuổi Thìn tuần này có cơ hội đứng ra dẫn dắt một dự án, một nhóm, thậm chí một quyết định lớn của gia đình. Quý nhân cũng xuất hiện đúng lúc cần. Lời khuyên: Mạnh mẽ không có nghĩa là độc đoán. Hãy hỏi ý kiến người thân trước khi xuống tiền cho khoản đầu tư lớn.

Tuổi Tỵ: Quẻ Ly, ánh sáng soi rõ đường đi

Quẻ Ly tượng cho lửa, cho sự sáng tỏ. Tuổi Tỵ tuần mới có trực giác đặc biệt nhạy, nhìn ra điểm yếu của vấn đề mà người khác bỏ qua. Đây là thời điểm tốt để giải quyết những việc dây dưa lâu ngày. Tuy nhiên, đừng dùng sự sắc bén để phán xét người khác, hãy dùng nó để soi vào chính mình trước.

Tuổi Ngọ: Quẻ Phong, mặt trời lên đỉnh

Phong là quẻ của sự dồi dào tột bậc, nhưng cũng nhắc rằng mặt trời lên đỉnh rồi sẽ xế. Tuổi Ngọ tuần này đạt đỉnh phong độ trong công việc, tiền bạc, các mối quan hệ. Hãy tận dụng nhưng đừng tự mãn. Tranh thủ lúc đang lên để xây nền móng cho giai đoạn sau, ví dụ: Học thêm kỹ năng mới, mở rộng mạng lưới quan hệ, đầu tư cho sức khỏe.

Tuổi Mùi: Quẻ Ích, càng cho đi càng nhận lại

Quẻ Ích nói về sự gia tăng, nhất là khi chủ động giúp người khác. Tuổi Mùi tuần mới làm việc thiện sẽ được trả lại bằng nhiều cách bất ngờ, có khi là một cơ hội công việc, có khi là một mối duyên lành. Đừng tính toán quá rạch ròi trong các mối quan hệ thân thiết, lòng rộng rãi chính là loại vốn sinh lãi cao nhất.

Tuổi Thân: Quẻ Cách, dám thay đổi để bứt phá

Cách là quẻ của sự đổi mới, lột xác. Tuổi Thân tuần này có thể đứng trước một quyết định lớn: Đổi việc, chuyển nhà, kết thúc một mối quan hệ không còn phù hợp. Đừng sợ thay đổi, nhưng cũng đừng đổi vì cảm xúc nhất thời. Hãy viết ra giấy lý do, hệ quả, kế hoạch dự phòng trước khi hành động.

Tuổi Dậu: Quẻ Tấn, tiến lên rõ ràng

Quẻ Tấn tượng cho mặt trời mọc, ánh sáng lan tỏa. Tuổi Dậu tuần mới có nhiều cơ hội thăng tiến, được cấp trên chú ý, được khách hàng tín nhiệm. Đây là lúc nên thể hiện năng lực thay vì giấu mình. Nhớ rằng tiến lên không có nghĩa là giẫm lên người khác, hãy lan tỏa thành quả để cùng đi xa.

Tuổi Tuất: Quẻ Tỷ, gắn bó tạo nên sức mạnh

Tỷ là quẻ về sự liên kết, đồng minh. Tuổi Tuất tuần này nên dành thời gian củng cố các mối quan hệ thân thiết, từ gia đình đến bạn bè, đối tác. Một cuộc trò chuyện thẳng thắn có thể tháo gỡ hiểu lầm tồn tại lâu nay. Trong làm ăn, chọn người đồng hành đáng tin quan trọng hơn việc tìm khách hàng mới.

Tuổi Hợi: Quẻ Tụy, tụ hội gặp quý nhân

Quẻ Tụy nói về sự tập hợp, gặp gỡ đúng người đúng lúc. Tuổi Hợi tuần mới rất có duyên với các sự kiện đông người: Hội thảo, tiệc tùng, lớp học, hoạt động cộng đồng. Một người quen cũ có thể trở thành quý nhân mở ra cánh cửa mới. Hãy ra khỏi vùng quen thuộc, gật đầu với những lời mời tưởng chừng không liên quan, biết đâu đó chính là khởi đầu của bước ngoặt.

Tuần lễ 29/6 đến 5/7 mang sắc thái riêng cho mỗi con giáp, có người tiến nhanh, có người cần đi chậm, có người hợp với thay đổi, có người nên giữ ổn định. Quẻ Kinh Dịch không phải lời tiên tri cứng nhắc, mà là tấm gương để mỗi người nhìn rõ tâm thế và lựa chọn của mình. Phúc lộc đến hay đi, suy cho cùng vẫn nằm ở cách ta phản ứng với từng tình huống trong tuần.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.