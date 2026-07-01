Tưởng ly hôn là hết, ai ngờ chuyến du lịch biển của tôi cùng người yêu mới lại khiến sóng gió nổi lên

Tôi và Tuyến ly hôn được gần 2 năm, sau khi hoàn tất mọi thủ tục, chúng tôi thống nhất chỉ liên lạc khi có việc liên quan đến con. Ngoài điều đó ra, ai cũng có cuộc sống riêng, không can thiệp vào chuyện của nhau nữa.

Thời gian đầu, tôi cũng chẳng nghĩ đến chuyện quen ai. Tôi dành phần lớn thời gian đi làm, chăm con và dần tập quen với cuộc sống của một người phụ nữ đã ly hôn. Mãi gần đây, khi gặp một người phù hợp, tôi mới đồng ý tìm hiểu. Chúng tôi quen nhau không công khai rầm rộ, chỉ thỉnh thoảng đi ăn, xem phim hoặc tranh thủ cuối tuần đi đâu đó cho thay đổi không khí.

Tháng trước, anh ấy rủ tôi đi du lịch biển 3 ngày. Tôi suy nghĩ khá lâu rồi mới nhận lời. Con được gửi về ở với ông bà ngoại, còn tôi coi chuyến đi như một kỳ nghỉ hiếm hoi sau nhiều năm chỉ biết đến công việc và trách nhiệm.

Tôi cũng không đăng ảnh đôi, chỉ có vài tấm chụp biển, cảnh quán cà phê và bữa ăn. Tôi nghĩ như vậy là đủ kín đáo.

Không biết bằng cách nào, Tuyến biết tôi đi cùng người yêu mới. Có thể do bạn bè chung vô tình nhìn thấy hoặc ai đó kể lại. Tối hôm đó, điện thoại tôi liên tục hiện thông báo.

Tin nhắn đầu tiên chỉ là hỏi tôi đang ở đâu. Tôi không trả lời.

Ảnh minh họa

Ít phút sau là hàng loạt tin nhắn khác. Anh trách tôi vừa ly hôn đã có người mới, nói tôi không biết giữ ý với con, rồi còn mỉa mai rằng chắc người mới nhiều tiền nên mới được đi du lịch. Càng về sau, lời lẽ càng nặng nề hơn, từ trách móc chuyển sang mắng mỏ, thậm chí còn cho rằng tôi phản bội anh từ trước khi ly hôn.

Tôi đọc hết nhưng không nhắn lại ngay, tôi không hiểu anh lấy quyền gì để chất vấn tôi.

Ngày còn là vợ chồng, tôi từng nhiều lần mong anh ghen một chút, quan tâm một chút. Khi tôi đi công tác, anh chẳng bao giờ hỏi đã đến nơi chưa. Sinh nhật tôi, anh cũng quên, những lúc tôi buồn, anh thường bảo tôi suy nghĩ nhiều.

Đến khi cuộc hôn nhân không thể cứu vãn và cả hai ký vào đơn ly hôn, tôi đã nghĩ mỗi người đều chấp nhận lựa chọn của mình. Vậy mà khi tôi bắt đầu bước tiếp, anh lại nổi giận.

Sáng hôm sau, tôi chỉ nhắn đúng một tin.

Tôi nói rằng chúng ta đã ly hôn, tôi không làm gì sai. Tôi cũng chưa từng can thiệp vào cuộc sống riêng của anh nên mong anh tôn trọng cuộc sống của tôi. Nếu sau này có việc liên quan đến con thì cứ liên lạc, còn những chuyện cá nhân, tôi không muốn tranh cãi thêm.

Gửi xong, tôi tắt điện thoại vài tiếng rồi tiếp tục chuyến đi.

Đến khi mở máy lại, thấy một loạt cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn: "Cô cứ liệu chừng". Tôi chẳng hiểu nổi nữa, tôi nên làm gì để Tuyến chấm dứt việc can thiệp vào chuyện riêng của tôi đây?