Nhiều người xem tủ lạnh như "vị cứu tinh" của mọi loại thực phẩm. Mua đồ về là cho ngay vào ngăn mát với suy nghĩ càng lạnh càng tươi lâu. Tuy nhiên, không phải thực phẩm nào cũng phù hợp với môi trường nhiệt độ thấp.

Trên thực tế, một số loại thực phẩm có thể bị mất hương vị, thay đổi kết cấu, giảm giá trị dinh dưỡng hoặc thậm chí nhanh hỏng hơn nếu bảo quản trong tủ lạnh. Theo các chuyên gia an toàn thực phẩm, việc hiểu đúng đặc tính của từng loại thực phẩm mới là chìa khóa giúp bảo quản hiệu quả và tránh lãng phí.

1. Chuối, xoài, bơ, đu đủ: Càng lạnh càng nhanh xuống cấp

Các loại trái cây nhiệt đới như chuối, xoài, bơ hay đu đủ vốn phát triển trong môi trường nóng ẩm. Khi bị đưa vào tủ lạnh quá sớm, đặc biệt là khi còn xanh, chúng dễ gặp hiện tượng "sốc lạnh".

Chuối là ví dụ điển hình. Nhiệt độ thấp khiến vỏ nhanh chuyển đen do các phản ứng oxy hóa diễn ra mạnh hơn. Không chỉ mất thẩm mỹ, chuối còn chậm chín hoặc không thể chín hoàn toàn, khiến phần ruột bị sượng và nhạt vị.

Tương tự, xoài và đu đủ để lạnh quá lâu cũng dễ mất mùi thơm đặc trưng, phần thịt quả trở nên nhũn hoặc thâm đen sau khi cắt. Các chuyên gia khuyến nghị nên để trái cây nhiệt đới chín tự nhiên ở nhiệt độ phòng. Chỉ khi quả đã chín hoàn toàn mới nên bảo quản trong tủ lạnh và sử dụng trong vòng 1 - 2 ngày.

2. Hành tây và tỏi: "Kẻ thù" của môi trường ẩm

Nhiều người có thói quen cho hành tây, tỏi vào ngăn mát để tránh mọc mầm. Tuy nhiên, môi trường ẩm trong tủ lạnh lại khiến chúng nhanh mềm, dễ mốc và thối hơn.

Sau vài ngày, hành tây có thể bị nhũn, tiết nước và phát sinh mùi khó chịu. Tỏi cũng dễ mọc nấm hoặc giảm chất lượng. Cách tốt nhất là bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng khí, tránh ánh nắng trực tiếp. Nên đựng trong túi lưới hoặc giỏ thông thoáng thay vì túi nilon kín.

3. Gừng: Nhìn ngoài bình thường nhưng bên trong đã hỏng

Không ít người ngạc nhiên khi phát hiện củ gừng bảo quản trong tủ lạnh lại nhanh hỏng hơn bình thường.

Nguyên nhân là do độ ẩm cao tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển từ bên trong. Bề mặt củ gừng có thể vẫn nguyên vẹn nhưng ruột bên trong đã thâm đen hoặc bị xốp. Để bảo quản lâu hơn, nên bọc gừng bằng giấy khô rồi để nơi thoáng mát hoặc vùi trong cát khô.

4. Cà phê: Mất hương chỉ vì một sai lầm

Theo các chuyên gia cà phê, tủ lạnh là nơi không lý tưởng để bảo quản cà phê rang hoặc cà phê xay.

Hạt cà phê có cấu trúc xốp nên rất dễ hấp thụ mùi từ thực phẩm xung quanh. Nếu đặt cạnh cá, thịt hoặc thức ăn có mùi mạnh, hương vị cà phê sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Ngoài ra, việc liên tục lấy ra rồi cất vào còn tạo ra hơi nước ngưng tụ, khiến cà phê nhanh mất mùi thơm và dễ bị ẩm mốc.

5. Cà chua: Mất vị ngon vì nhiệt độ thấp

Nhiều người bảo quản cà chua trong tủ lạnh để kéo dài thời gian sử dụng nhưng đây lại là một trong những thực phẩm "ghét lạnh" nhất. Nhiệt độ thấp phá vỡ cấu trúc tế bào bên trong, khiến cà chua trở nên mềm nhũn, bở và giảm đáng kể hương vị tự nhiên.

Một nghiên cứu từng cho thấy các hợp chất tạo mùi thơm trong cà chua bị suy giảm mạnh khi bảo quản ở nhiệt độ thấp trong nhiều ngày. Cách tốt nhất là để cà chua ở nhiệt độ phòng, nơi khô thoáng và tránh ánh nắng trực tiếp.

6. Bánh mì và bánh bao: Càng để ngăn mát càng cứng

Nhiều người nghĩ cho bánh mì vào tủ lạnh sẽ giúp tránh nấm mốc. Tuy nhiên, nhiệt độ khoảng 4 độ C lại là điều kiện lý tưởng khiến tinh bột bị thoái hóa nhanh hơn. Kết quả là bánh mì trở nên khô cứng, mất độ mềm xốp chỉ sau một đêm.

Nếu muốn bảo quản lâu, hãy cho vào ngăn đông thay vì ngăn mát. Khi ăn chỉ cần nướng hoặc hấp lại là bánh sẽ mềm hơn đáng kể.

7. Socola: Không hỏng nhưng mất ngon

Socola bảo quản trong tủ lạnh thường xuất hiện lớp trắng trên bề mặt. Đây không phải nấm mốc mà là hiện tượng kết tinh của đường hoặc chất béo.

Dù vẫn ăn được nhưng hương vị và kết cấu sẽ bị ảnh hưởng rõ rệt. Socola dễ trở nên khô, bở và kém hấp dẫn hơn. Nhiệt độ lý tưởng để bảo quản socola thường dao động từ 15 - 18 độ C, ở nơi khô ráo và tránh ánh sáng.

8. Mật ong: Không cần thiết phải làm lạnh

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mật ong nguyên chất có khả năng bảo quản rất lâu nếu được đậy kín và tránh nhiễm bẩn. Khi cho vào tủ lạnh, đường glucose trong mật ong dễ kết tinh, khiến mật ong đặc lại, khó sử dụng hơn. Điều này không làm mật ong hỏng nhưng khiến chất lượng cảm quan giảm đi đáng kể.

9. Dầu ăn: Càng lạnh càng dễ vẩn đục

Các loại dầu thực vật như dầu ô liu, dầu lạc hay dầu mè thường xuất hiện cặn trắng hoặc vẩn đục khi bảo quản lạnh.

Đây là hiện tượng chất béo đông lại do nhiệt độ thấp. Dù không gây hại nhưng việc thay đổi nhiệt độ liên tục có thể làm giảm chất lượng dầu theo thời gian. Tốt nhất nên để dầu ở nơi khô ráo, tránh ánh sáng và nhiệt độ cao.

10. Khoai tây: Nguy hiểm nhất nếu bảo quản sai

Khoai tây là loại thực phẩm được các chuyên gia cảnh báo không nên cho vào tủ lạnh.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Trưởng khoa Khám và Tư vấn Dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng Quốc gia từng chia sẻ trên báo VnExpress, khoai tây không phải là thực phẩm gây tăng cân như nhiều người vẫn nghĩ. Điều quan trọng nằm ở khẩu phần và cách chế biến. Nếu được luộc hoặc hấp thay vì chiên rán, khoai tây hoàn toàn có thể trở thành nguồn tinh bột lành mạnh trong chế độ ăn cân bằng

Ngoài ra, môi trường lạnh ẩm còn khiến khoai tây dễ mọc mầm hơn. Khoai tây mọc mầm chứa solanine - một chất độc tự nhiên có thể gây buồn nôn, đau đầu, rối loạn tiêu hóa nếu ăn phải với lượng lớn. Vì vậy, khoai tây nên được bảo quản ở nơi tối, khô ráo và thoáng khí thay vì trong tủ lạnh.

Tủ lạnh không phải "chiếc hộp thần kỳ"

Nhiều người lầm tưởng mọi thực phẩm đều an toàn khi cho vào tủ lạnh. Thực tế, tủ lạnh chỉ giúp làm chậm quá trình hư hỏng chứ không thể bảo quản mọi thứ theo cùng một cách.

Bên cạnh việc lựa chọn đúng thực phẩm cần làm lạnh, các chuyên gia cũng khuyến cáo nên thường xuyên vệ sinh tủ lạnh, tránh nhồi nhét quá nhiều đồ và phân loại thực phẩm sống - chín riêng biệt.

Một chiếc tủ lạnh sạch sẽ, sắp xếp hợp lý sẽ giúp thực phẩm tươi lâu hơn. Nhưng quan trọng nhất vẫn là hiểu loại nào cần lạnh và loại nào nên để ở nhiệt độ phòng. Đôi khi, sự cẩn thận quá mức lại chính là nguyên nhân khiến thực phẩm nhanh hỏng hơn mà nhiều người không hề nhận ra.