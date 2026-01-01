Trong thế giới giải trí đầy áp lực và yêu cầu hoàn hảo, rất ít ngôi sao giữ được vẻ đẹp tươi tắn tự nhiên theo năm tháng như Cổ Lực Na Trát, mỹ nhân nổi tiếng của làng phim Hoa ngữ. Sinh năm 1992, gương mặt thanh tú, làn da sáng khỏe và phong thái rạng rỡ của cô luôn khiến công chúng ngưỡng mộ, không chỉ tại thời điểm mới vào nghề mà còn sau hơn một thập niên hoạt động.

Một phần quan trọng giúp vẻ đẹp ấy bền bỉ chính là phong cách sống lành mạnh, đặc biệt là thói quen ăn uống và chăm sóc cơ thể từ bên trong.

Không phụ thuộc vào những "bí quyết thần thánh" nhanh gọn, Cổ Lực Na Trát xây dựng cho mình một lối sống thoải mái, tôn trọng nhịp sinh học và đặt nền tảng sức khỏe lên hàng đầu, từ thói quen uống trà đến chọn thực phẩm tươi ngon tự nấu tại nhà. Hãy cùng khám phá khoa học đằng sau những thói quen ấy và hiểu vì sao chúng giúp chống lão hóa, giữ da đẹp, dáng khỏe theo thời gian.

1. Uống trà mỗi ngày

Uống trà không đường, nhất là trà xanh hoặc trà phổ nhĩ, là một trong những thói quen uống nước thường xuyên của Cổ Lực Na Trát, được cô chia sẻ trên trang cá nhân.

Từ góc độ khoa học, trà chứa nhiều chất chống oxy hóa như polyphenol, catechin và EGCG, có thể giúp vô hiệu hóa các gốc tự do, nguyên nhân hàng đầu của lão hóa tế bào, bao gồm cả tế bào da. Một số nghiên cứu cho thấy, polyphenol trong trà có thể giúp bảo vệ da khỏi tác hại của môi trường như ô nhiễm hay ánh sáng mặt trời, nhờ đó góp phần giảm tốc độ hình thành nếp nhăn và giữ độ đàn hồi cho làn da.

Ngoài ra, trà còn được xem là thức uống hydrat hóa nhẹ, hỗ trợ cân bằng độ ẩm cho da và có thể góp phần tạo cảm giác thư thái, giảm stress, yếu tố làm trầm trọng thêm quá trình lão hóa.

2. Trái cây tươi

Mỹ nhân Tân Cương thường xuyên chia sẻ về việc ăn trái cây tươi giàu vitamin và uống nước ép trái cây tự làm, một thói quen tốt không chỉ cho vóc dáng mà cả làn da.

Trái cây là nguồn cung cấp vitamin C, E, beta-carotene và nhiều chất phytonutrient khác, những hợp chất giúp bảo vệ da khỏi stress oxy hóa, thúc đẩy sản xuất collagen, một protein giữ da săn chắc và đàn hồi. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ăn nhiều trái cây và rau xanh liên quan đến phản ứng tích cực cho sức khỏe da, bao gồm giảm mất nước xuyên biểu bì và tác dụng chống viêm dịu nhẹ.

Mặc dù bằng chứng khoa học chưa hoàn toàn khẳng định trái cây làm xóa nếp nhăn ngay lập tức, nhưng chúng thực sự giúp cải thiện độ ẩm cho da, hỗ trợ hàng rào bảo vệ da và cung cấp dưỡng chất cần thiết cho tế bào da hoạt động khỏe mạnh.

3. Uống nước ép rau củ tươi

Không chỉ dừng lại ở trái cây, Cổ Lực Na Trát còn ưu tiên nước ép rau củ tươi tự làm thay vì đồ uống đóng chai sẵn.

Rau củ tươi cung cấp hàng loạt vitamin, khoáng chất và chất xơ quan trọng. Khi được ép tại nhà (không thêm đường, ít xử lý), nước ép rau củ giữ lại nhiều dưỡng chất có lợi giúp giải độc cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường chức năng miễn dịch. Tất cả đều là yếu tố then chốt để làn da khỏe từ bên trong.

4. Tự nấu ăn tại nhà

Một trong những yếu tố quan trọng giúp Cổ Lực Na Trát giữ được vóc dáng và làn da khỏe đẹp là tự chuẩn bị bữa ăn tại nhà.

Tự nấu cho phép bạn lựa chọn nguyên liệu tươi ngon, kiểm soát lượng dầu mỡ, muối đường, tránh các chất bảo quản hay phụ gia không cần thiết. Điều này giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn và giảm thiểu các tác nhân có thể gây viêm, một trong những kẻ thù của làn da mịn màng. Một chế độ ăn cân bằng, giàu rau củ, protein nạc và chất béo lành mạnh thực sự giúp cơ thể chống lão hóa từ sâu bên trong.

