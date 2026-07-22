Từng nghĩ sân thượng là "đáng tiền" nhất của penthouse, đến khi chuyển vào ở tôi mới nhận ra sự thật

Nhiều người coi penthouse là "phiên bản nâng cấp" của căn hộ chung cư thông thường. Thực tế, đây là loại hình nhà ở mang lại rất nhiều trải nghiệm khác biệt, nhưng cũng đi kèm không ít đánh đổi. Nếu đang cân nhắc mua một căn hộ tầng trên cùng chỉ vì sân thượng, dưới đây là những điều bạn nên biết.

Những điểm khiến tôi thích nhất khi sống ở penthouse

1. Không gian yên tĩnh gần như tuyệt đối

Điều tôi cảm nhận rõ nhất sau khi chuyển lên tầng cao nhất chính là sự yên tĩnh.

Không còn tiếng kéo ghế, tiếng trẻ chạy nhảy hay tiếng vật nặng rơi từ căn hộ phía trên. Với người ngủ nông hoặc làm việc tại nhà như tôi, đây là thay đổi đáng giá nhất.

Thông thường, tầng trên cùng cũng có mật độ cư dân thấp hơn nên hành lang, thang máy và khu vực xung quanh đều ít ồn ào hơn, mang lại cảm giác riêng tư rõ rệt.

2. Sân thượng riêng mở ra nhiều cách tận hưởng cuộc sống

Đây chính là lý do lớn nhất khiến tôi quyết định chọn penthouse.

Một khoảng sân rộng giúp việc sinh hoạt trở nên linh hoạt hơn rất nhiều:

- Trồng cây, làm vườn nhỏ.

- Uống trà, đọc sách vào buổi sáng.

- Tổ chức tiệc nướng cuối tuần.

- Phơi chăn ga, quần áo nhanh khô hơn.

- Ngắm bình minh hoặc hoàng hôn mà không cần rời khỏi nhà.

Nếu biết đầu tư hợp lý, sân thượng có thể trở thành "phòng khách ngoài trời" mà các căn hộ thông thường rất khó có được.

3. Giá bán thường dễ tiếp cận hơn nhiều người nghĩ

Ở không ít dự án, căn hộ tầng trên cùng có đơn giá thấp hơn các tầng đẹp vì nhiều người e ngại vấn đề chống nóng và chống thấm.

Điều đó đồng nghĩa với việc cùng một ngân sách, người mua đôi khi có thể sở hữu căn hộ diện tích lớn hơn hoặc có thêm sân thượng riêng.

Với những gia đình ưu tiên không gian sống hơn yếu tố thanh khoản, đây là một lợi thế đáng cân nhắc.

4. Ánh sáng và tầm nhìn rất khó thay thế

Sống trên tầng cao nhất đồng nghĩa với việc căn hộ đón nắng gần như cả ngày.

Không gian luôn sáng, thông thoáng, ít bị các tòa nhà khác che khuất. Cảm giác mở rèm mỗi sáng để nhìn bầu trời rộng phía trước thực sự tạo nên sự khác biệt về chất lượng sống.

Đây cũng là lý do nhiều người yêu thích cây xanh hoặc thích không gian ngập nắng thường ưu tiên lựa chọn penthouse.

Nhưng sống ở penthouse cũng không "màu hồng"

1. Mùa hè nóng hơn, mùa đông lạnh hơn

Đây là nhược điểm rõ ràng nhất.

Do nằm ngay dưới mái công trình nên căn hộ hấp thụ nhiệt nhiều hơn vào mùa hè và mất nhiệt nhanh hơn vào mùa đông.

Điều đó khiến điều hòa hoặc hệ thống sưởi phải hoạt động nhiều hơn, kéo theo chi phí điện năng cao hơn so với các tầng giữa.

Nếu công trình không được thiết kế chống nóng tốt, sự khác biệt này sẽ càng rõ rệt.

2. Gió mạnh hơn nhiều so với các tầng thấp

Một ngày có gió nhẹ dưới mặt đất đôi khi lại trở thành cơn gió rất mạnh ở tầng trên cùng.

Điều này khiến việc sử dụng sân thượng cần cẩn thận hơn, đặc biệt khi đặt bàn ghế, ô che nắng hoặc trồng các loại cây lớn.

Những hôm thời tiết xấu, tiếng gió va vào cửa kính cũng có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của người nhạy cảm.

3. Nguy cơ thấm dột luôn là điều cần lưu ý

Đây là nỗi lo lớn nhất của hầu hết người mua penthouse.

Dù công trình được chống thấm tốt đến đâu thì sau nhiều năm sử dụng, lớp chống thấm vẫn có thể xuống cấp.

Nếu việc bảo trì của chủ đầu tư hoặc ban quản lý không kịp thời, hiện tượng thấm trần, nứt mái hoặc nước mưa xâm nhập có thể xảy ra.

Vì vậy trước khi mua, người mua nên tìm hiểu kỹ:

- Chất lượng chống thấm của dự án.

- Chính sách bảo hành.

- Quy trình bảo trì phần mái.

- Phản hồi của cư dân đang sinh sống.

4. Thanh khoản thường thấp hơn

So với các căn hộ ở tầng trung, penthouse thường có lượng người mua ít hơn.

Nguyên nhân đến từ giá trị tài sản lớn, tâm lý lo ngại chống nóng, chống thấm và sở thích của từng nhóm khách hàng.

Nếu mua để đầu tư ngắn hạn hoặc kỳ vọng bán lại nhanh, penthouse thường không phải lựa chọn tối ưu.

Ngược lại, nếu xác định ở lâu dài và coi trọng trải nghiệm sống, yếu tố này sẽ bớt quan trọng hơn.

Có nên mua penthouse chỉ vì sân thượng?

Theo trải nghiệm của tôi, câu trả lời phụ thuộc vào mục đích sử dụng.

Bạn nên cân nhắc penthouse nếu:

- Muốn có không gian sống riêng tư.

- Thích trồng cây, làm vườn hoặc sử dụng sân thượng thường xuyên.

- Ưu tiên ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn đẹp.

- Có kế hoạch ở lâu dài thay vì đầu tư lướt sóng.

Ngược lại, nên cân nhắc kỹ nếu:

- Lo ngại chi phí điện tăng.

- Không muốn đối mặt với rủi ro chống thấm sau nhiều năm sử dụng.

- Có kế hoạch bán lại trong thời gian ngắn.

- Nhạy cảm với gió lớn hoặc thời tiết khắc nghiệt.

Kết luận

Penthouse không phải lựa chọn hoàn hảo cho tất cả mọi người. Sân thượng riêng mang lại nhiều giá trị về trải nghiệm sống, nhưng cũng kéo theo những chi phí và trách nhiệm bảo trì mà người mua cần chấp nhận.

Nếu bạn thực sự sử dụng khoảng sân ấy mỗi ngày để trồng cây, thư giãn hay quây quần cùng gia đình, khoản đầu tư này hoàn toàn có thể xứng đáng. Nhưng nếu chỉ mua vì thích cảm giác "có sân thượng", trong khi hiếm khi sử dụng, thì những bất tiện về nhiệt độ, gió, chống thấm và khả năng thanh khoản có thể sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại sau vài năm sinh sống.