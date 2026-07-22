Ở quãng tuổi 30, nhiều người bắt đầu nghĩ nhiều hơn về một nơi để trở về thay vì chỉ một chỗ để ở. Với blogger Viên Viên (Chiết Giang, Trung Quốc), điều hạnh phúc nhất sau nhiều năm làm việc và tiết kiệm không phải là sở hữu một căn nhà thật lớn, mà là có một tổ ấm đúng với gu của hai vợ chồng.

Sau hơn nửa năm cải tạo, căn hộ 80m² của họ đã trở thành một Dream House đúng nghĩa, đến mức cuối tuần cả hai chỉ muốn ở lì trong nhà, đọc sách, xem phim, nấu ăn và ngắm ánh nắng thay đổi từ sáng đến tối.

Viên Viên

Viên Viên cho biết hai vợ chồng bắt đầu cải tạo căn hộ từ tháng 7/2025. Khi nhận nhà, đây chỉ là một căn hộ bàn giao thô với bố cục 3 phòng ngủ truyền thống. Sau nhiều lần cân nhắc, cả hai quyết định cải tạo thành 2 phòng ngủ để ưu tiên không gian sinh hoạt chung.

Căn hộ có diện tích sử dụng khoảng 80m², gồm 1 bếp và 2 phòng vệ sinh. Thay vì chạy theo những xu hướng trang trí phức tạp, Viên Viên lựa chọn phong cách tối giản kiểu Hàn Quốc với tiêu chí: càng đơn giản càng bền đẹp.

Toàn bộ căn nhà sử dụng tông trắng làm chủ đạo với tường sơn trắng kem, sàn lát đồng bộ gạch mờ khổ lớn. Không có những mảng phối màu cầu kỳ hay các chi tiết trang trí rườm rà. Phòng khách cũng được nối liền với ban công bằng cách loại bỏ vách ngăn, giúp ánh sáng tự nhiên tràn ngập khắp không gian.

Một quyết định khác khiến nhiều người bất ngờ là không làm tường tivi theo xu hướng. Thay vào đó, hai vợ chồng sử dụng máy chiếu cùng màn chiếu 100 inch. Khoảng tường trắng được giữ nguyên tạo cảm giác thoáng đãng, đồng thời giúp phòng khách nhỏ trông rộng hơn.

Căn nhà cũng không sử dụng đèn chùm hay hệ trần giật cấp cầu kỳ. Thiết kế trần tối giản kết hợp đèn hắt khiến không gian hiện đại nhưng vẫn giữ được chiều cao trần.

Lối vào căn hộ

Phòng khách được nối liền với bàn ăn và khu vực bếp

Nhà không có tivi mà sử dụng máy chiếu

Về quá trình thi công, Viên Viên cũng chia sẻ những khó khăn nhất định. Chẳng hạn như cô đã trao đổi rất kỹ với đơn vị thiết kế, thậm chí tự vẽ cả bản phác thảo. Thế nhưng khi thi công vẫn có những sai lệch về kích thước so với dự kiến. Có thời điểm cô phải yêu cầu dừng thi công để cùng thợ và nhà thiết kế ngồi lại kiểm tra từng chi tiết.

Sau trải nghiệm này, lời khuyên lớn nhất mà Viên Viên dành cho những người chuẩn bị sửa nhà là đừng giao toàn bộ cho đơn vị thi công. Thay vào đó, chủ nhà nên thường xuyên có mặt tại công trình, kiểm tra tiến độ, phát hiện sai sót và yêu cầu điều chỉnh ngay khi cần. Bởi suy cho cùng, người sẽ sống trong căn nhà đó nhiều năm sau vẫn là chính mình.

Theo Viên Viên, chính việc tối giản phần hoàn thiện giúp căn nhà giống như một trang giấy trắng, để sau này có thể dễ dàng thay đổi đồ nội thất mà không sợ bị lệch tông. Ngoài ra việc tối giản cũng giúp tiết kiệm khá nhiều vì chỉ tiêu tốn khoảng 100.000 NDT (khoảng 388 triệu đồng).

Lối đi vào 2 phòng ngủ

Phòng ngủ khi gần hoàn thiện

Ngay cả khi đã xong xuôi thì phòng ngủ cũng rất đơn giản, không có decor gì nhiều

Nhà vệ sinh, bồn rửa và phòng tắm

Sau khi hoàn thiện căn nhà vào đầu năm 2026, nhiều thói quen sinh hoạt của cặp đôi cũng thay đổi. Nếu như trước đây cuối tuần thường là thời gian để ra ngoài thì từ khi có căn hộ, họ chọn ở nhà nhiều hơn. Họ thích cùng nhau ngồi trên sofa xem phim bằng máy chiếu, đọc sách, nấu ăn hoặc đơn giản chỉ ngồi ngắm nắng từ sáng đến khi trời tối.

"Chỉ cần ngồi trong phòng khách thôi cũng đủ để giải tỏa áp lực" , Viên Viên chia sẻ. Với riêng bản thân cô, niềm vui còn đến từ những thay đổi rất nhỏ. Hôm nay đổi tấm thảm, ngày mai dịch chiếc bàn phụ sang một góc khác là căn nhà đã có cảm giác mới mẻ.

Ở tuổi 30, điều khiến Viên Viên cảm thấy mãn nguyện nhất không nằm ở việc căn hộ rộng hay hẹp, mà đơn giản là mỗi khi mở cửa bước vào, cô đều có cảm giác đây chính là ngôi nhà mà mình luôn mong muốn. Có lẽ vì thế mà như chính cô từng viết: “Dù chỉ là một căn hộ nhỏ, nhưng có một mái ấm của riêng mình vẫn là điều hạnh phúc nhất” .

Các món đồ trong nhà thường có nhiều chức năng, giống như vừa làm đèn vừa làm đồ decor

Đèn ở bàn ăn là chiếc đèn hiếm hoi lộ ra khỏi trần nhà

Sau khi sở hữu căn hộ riêng, phần lớn thời gian rảnh của Viên Viên đều quanh quẩn trong nhà

(Nguồn: Xiaohongshu)