Chậu dứa mini của bà ngoại bất ngờ gây sốt mạng xã hội: Hơn 100.000 người cùng "xin vía" vì quá dễ thương, ai ngắm cũng thấy lòng dịu lại

Chậu dứa mini khiến hàng trăm nghìn người "tan chảy"

Những ngày gần đây, một bài đăng về "chậu dứa của bà ngoại" đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Trong ảnh là những quả dứa nhỏ chỉ bằng ngón tay cái, mọc chi chít trên một chậu cây đặt nơi ban công, tạo nên khung cảnh vừa lạ mắt vừa đáng yêu.

Chủ nhân bài đăng cho biết mình vốn rất thích loại cây này sau khi nhìn thấy bà ngoại của người hàng xóm chăm sóc cả một chậu dứa mini xanh tốt. Lấy hết can đảm hỏi xin, cô bất ngờ nhận được cái gật đầu vui vẻ.

Không chỉ cắt tặng một nhánh để mang về trồng, người bà còn kiên nhẫn hướng dẫn cách nhân giống bằng giâm cành, dặn chỉ cần cắt vát phần gốc rồi cắm vào đất là cây có thể bén rễ.

Theo lời kể, giống dứa này được người thân mang từ Malaysia về từ nhiều năm trước. Bà không nhớ chính xác tên giống, chỉ biết cây rất dễ sống nên ai thích đều có thể mang về trồng.

Điều khiến cô gái xúc động hơn cả là khi ra về, bà còn tặng thêm một chậu cây khác chưa nảy mầm. Dù cô nhiều lần ngỏ ý gửi tiền hay biếu lại chút quà, bà đều vui vẻ từ chối.

Chính sự chân thành ấy khiến bài đăng không chỉ thu hút người yêu cây mà còn khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng.

Điều khiến cư dân mạng thích không chỉ là những quả dứa nhỏ

Sau khi được chia sẻ, bài viết nhanh chóng vượt mốc 100.000 lượt xem cùng hàng nghìn bình luận.

Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước hình dáng nhỏ xinh của những quả dứa:

"Không lạ khi bài viết có hơn 100.000 lượt xem. Mấy quả dứa này đáng yêu quá!"

"Ước gì mình cũng có một người bà như vậy."

Không ít người còn chia sẻ ảnh những chậu dứa mini mình đang trồng. Có người khoe cây đã ra quả màu vàng, có người sở hữu giống màu hồng nhạt, trong khi nhiều người đang háo hức chờ cây ra trái vào năm sau.

Một số cư dân mạng từng nhìn thấy loại cây này tại Malaysia hoặc Thái Lan cho biết đây là giống cây cảnh khá phổ biến ở các nước nhiệt đới nhưng vẫn còn khá hiếm tại nhiều nơi.

Thậm chí có người từng định mua trên các sàn thương mại điện tử nhưng đành "quay xe" vì giá không hề rẻ.

Dứa mini thực chất là cây gì?

Loại cây khiến cộng đồng mạng thích thú thực chất thuộc nhóm dứa cảnh trong họ Bromeliaceae.

Khác với dứa ăn quả thông thường, các giống dứa cảnh có kích thước nhỏ, chủ yếu được trồng để ngắm nhờ hình dáng độc đáo và màu sắc bắt mắt.

Hiện nay trên thị trường có nhiều dòng dứa mini khác nhau:

- Dứa cảnh mini: Quả nhỏ, nhiều màu như vàng, đỏ, hồng hoặc cam, thích hợp trồng chậu.

- Dứa không khí (Air Pineapple): Thuộc cùng họ bromeliad, có thể sinh trưởng gần như không cần đất, phù hợp với người bận rộn.

- Các giống dứa cảnh lai tạo: Được chọn lọc để có màu sắc đẹp hơn, khả năng thích nghi tốt và dễ chăm sóc trong điều kiện gia đình.

Nhờ kích thước nhỏ gọn, loại cây này rất được yêu thích để trang trí bàn làm việc, bệ cửa sổ, ban công hoặc góc đọc sách.

Cách chăm dứa mini để cây khỏe và nhanh ra quả

Nếu muốn thử trồng một chậu dứa mini tại nhà, người chơi cây chỉ cần lưu ý một vài nguyên tắc cơ bản.

Chọn đất thoát nước tốt

Dứa mini không chịu được úng nên đất cần tơi xốp, thoáng khí.

Có thể phối trộn đất mùn, than bùn và đá trân châu (perlite) để vừa giữ ẩm vừa giúp bộ rễ phát triển khỏe.

Do rễ khá nông nên chỉ cần sử dụng chậu đường kính khoảng 15-20 cm, đáy có lỗ thoát nước tốt.

Đặt nơi nhiều nắng

Đây là cây ưa sáng. Mỗi ngày nên cho cây nhận khoảng 6-8 giờ ánh sáng để lá xanh khỏe và quả lên màu đẹp.

Nhiệt độ thích hợp nhất dao động từ 20-30°C.

Tưới vừa đủ

Dứa mini thích ẩm nhưng rất sợ ngập nước. Chỉ nên tưới khi mặt đất đã se khô và tưới đẫm một lần, tránh tưới liên tục khiến rễ bị úng.

Bón phân định kỳ

Trong mùa sinh trưởng, có thể bổ sung phân hữu cơ hoặc phân lỏng pha loãng khoảng 2-3 tuần/lần.

Trước thời điểm cây ra hoa, tăng cường phân giàu lân và kali sẽ giúp kích thích hình thành nụ và tăng khả năng đậu quả.

Một chậu cây nhỏ, một niềm vui rất lớn

Giữa vô vàn loài cây cảnh cầu kỳ, dứa mini gây thiện cảm bởi vẻ ngoài ngộ nghĩnh và cách chăm sóc không quá phức tạp. Nhưng điều khiến chậu cây này được yêu thích hơn cả có lẽ không nằm ở giá trị làm cảnh.

Đó là cảm giác dễ chịu khi nhìn thấy những quả dứa bé xíu lớn lên từng ngày, là niềm vui khi được người khác hào phóng chia sẻ một nhánh cây, và cũng là lời nhắc rằng đôi khi những điều khiến con người mỉm cười lại xuất phát từ những món quà rất giản dị.

Có lẽ vì thế mà hơn 100.000 người đã dừng lại trước bài đăng ấy, không chỉ để ngắm một chậu dứa mini, mà còn để cảm nhận sự ấm áp từ một câu chuyện nhỏ giữa đời thường.