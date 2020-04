Từng là tỷ phú giàu nhất châu Á, đại dịch Covid-19 đẩy ông trùm bất động sản Trung Quốc rơi vào thế khó chồng khó

Ông trùm bất động sản với khát vọng trở thành nhà sản xuất ô tô điện lớn nhất thế giới đã chứng kiến lượng tài sản của mình giảm 12 tỷ USD trong năm nay.

Những tổn thất từ đại dịch Covid19 đã phá hủy vận may của các tỷ phú Trung Quốc trong năm nay, người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất phải kể đến Hui Ka Yan. Ông trùm bất động sản với khát vọng trở thành nhà sản xuất ô tô điện lớn nhất thế giới đã chứng kiến tổng tài sản của mình giảm 12 tỷ USD từ đầu năm tới nay.

Ông Hui (hay còn gọi là ông Xu Jiayin) trở thành người giàu nhất châu Á với giá trị tài sản ròng lên tới 45,3 tỷ USD trong năm 2017, nhưng giờ khối tài sản đó ước tính còn khoảng 22,4 tỷ USD. Phần lớn tài sản hiện tại đến từ các cổ phiếu niêm yết tại Hồng Kông của Tập đoàn Evergrande. Tập đoàn của ông đã mất 40% giá trị trong năm nay khi đối mặt với các khoản nợ và giá trị lợi nhuận giảm sút do sự bùng phát của đại dịch COVID-19 .

Ông Hui (hay còn gọi là ông Xu Jiayin) trở thành người giàu nhất châu Á với giá trị tài sản ròng lên tới 45,3 tỷ USD trong năm 2017.

Trong báo cáo hôm thứ ba vừa rồi, Evergrande cho biết lợi nhuận trong năm 2019 đã giảm 53% xuống còn 17,3 tỷ nhân dân tệ (khoảng 2,4 tỷ USD). Kết quả kinh doanh này phù hợp với tình hình hiện tại và những cảnh báo trước đó. Ông Hui cam kết trong cuộc họp báo rằng mình sẽ thay đổi mô hình phát triển của công ty bằng cách ưu tiên bán hàng và giảm dự trữ đất. Ông cũng nói rằng một số khoản tiền sẽ được sử dụng để trả hết khoản nợ 1,848 tỷ nhân dân tệ của Evergrande.

Mặc cho những phát biểu của tỷ phú người Trung trước đó, thách thức vẫn gia tăng. Trong tổng số 1,848 tỷ nhân dân tệ tổng nợ, có 372 tỷ nhân dân tệ (tương đương 20%) là các khoản vay ngắn hạn sẽ cần phải trả trong 12 tháng tới. Tỷ lệ khả năng thanh toán ròng của công ty, được đo bằng tổng nợ so với vốn cổ đông, là 159% (tăng từ 151,2% vào giữa năm ngoái).

Evergrande gần đây đã giảm giá các mặt hàng mạnh hơn so với các công ty cùng ngành, hy vọng người mua nhà tiềm năng sẽ tận dụng giá thấp và ký thỏa thuận mua hàng điện tử sau khi các quy tắc kiểm dịch nghiêm ngặt đóng cửa các showroom bất động sản và tạm dừng hoạt động kinh doanh trên toàn quốc.

Zhou Chuanyi, nhà phân tích tại công ty nghiên cứu Lucror Analytics có trụ sở tại Singapore nhận định: "Họ đang giảm giá như vậy vì hiện tại họ rất cần dòng tiền ngắn hạn, cho dù việc kinh doanh này không có lợi nhuận".

Bên cạnh các chương trình khuyến mãi lớn, ông Hui sử dụng các khoản vay mới để tái cấp vốn cho các khoản nợ hiện tại của Evergrande nam. Vào tháng 1, công ty đã phát hành tổng cộng 6 tỷ USD tiền mặt cho những người cho vay bao gồm Credit Suisse, China CITIC Bank International và UBS, với mức lãi suất cao tới 12%.

Chi phí vay mượn của Evergrande cũng tăng đáng kể khi tỷ phú người Trung một lần nữa đầu tư tiền của mình vào trái phiếu Evergrande. Theo hồ sơ trao đổi chứng khoán, ông Hui đã mua tổng cộng 650 triệu USD trong đợt phát hành tháng 1 của công ty, điều này cho thấy sự ủng hộ và niềm tin của ông đối với tập đoàn.

Matthew Chow, giám đốc của 1 công ty có trụ sở tại Hồng Kông tại S&P Global xếp hạng, cho biết số tiền đã vay cùng với tiền thu được từ các chiến lược tiếp thị hiện tại sẽ cải thiện thanh khoản của công ty. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cũng tuyên bố vào tháng 2 rằng họ sẽ tung ra khoản tiền trị giá 174 tỷ USD vào nền kinh tế để hỗ trợ các doanh nghiệp bị virus corona tấn công. Điều này giúp các công ty bao gồm các công ty bất động sản có thể xoay sở với môi trường cho vay lỏng lẻo hơn.

Thiệt hại đối với nền kinh tế của Trung Quốc có thể lớn hơn nhiều so với những gì nhiều người suy nghĩ, công ty tư vấn China Beige Book International có trụ sở tại New York cho thấy việc giảm 10% đến 11% GDP trong quý đầu tiên là không hợp lý. Doanh số bán bất động sản cả năm của đất nước có thể giảm 5% đến 10% so với năm 2019, giả sử rằng các trường hợp cao điểm vào tháng 3 và hoạt động kinh doanh bình thường vào giữa năm, theo S&P Global Ratings.

Trong bối cảnh đó, các nhà phân tích nhận định ông Hui đã có quyết định đúng đắn khi tạm hoãn các hoạt động kinh doanh không cốt lõi như việc chế tạo ô tô điện. Tài chính của Evergrande trở nên khó khăn một phần là do sự đầu tư của ông trùm người Trung vào EVs, một ngành công nghiệp thâm dụng vốn đang phải đối mặt với những ảnh hưởng nặng nề khi đại dịch COVID-19 bùng nổ. Trong một tuyên bố trước đây, người phát ngôn của Evergrande, cho biết công ty đặt mục tiêu trở thành nhà sản xuất EV lớn nhất thế giới trong vòng 3-5 năm tới và bán được 5 triệu xe trong vòng 10 năm tới.

“Chúng tôi sẽ rất vui nếu ông ấy dừng hoạt động này lại. Ngay từ đầu, chúng tôi phản đối điều này bởi vì nó đang thiêu đốt rất nhiều tiền của công ty.”, nhà phân tích của Lucror Analytics cho biết.