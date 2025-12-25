Giữa những bộn bề và lo toan của những ngày cuối năm, khi cả thế giới dường như đang chạy đua với thời gian, thì tại Lâu đài Windsor, một giai điệu êm đềm đã vang lên như dòng suối mát lành tưới tắm cho những tâm hồn đang cần được vỗ về. Đó là khoảnh khắc Vương phi xứ Wales cùng cô con gái 10 tuổi - Công chúa Charlotte ngồi bên nhau, cùng chơi một bản nhạc trên chiếc dương cầm Steinway cổ điển. Không chỉ là một màn biểu diễn nghệ thuật chào mừng buổi lễ "Together at Christmas", đoạn video dài vỏn vẹn 3 phút này còn là minh chứng sống động nhất cho tình mẫu tử thiêng liêng, cho sự kết nối giữa các thế hệ và cho những giá trị gia đình cốt lõi mà Vương phi Kate luôn trân trọng gìn giữ.

Khi ngôn ngữ của tình yêu được cất lên từ phím đàn

Chưa bao giờ người ta thấy khung cảnh hoàng gia lại gần gũi và "đời" đến thế, trong đoạn video vừa được công bố trên ITV1, Vương phi Kate và Công chúa Charlotte ngồi sát bên nhau tại Inner Hall của Lâu đài Windsor, nơi không gian được trang hoàng lộng lẫy với những dây thường xuân và chùm quả đỏ mọng đậm chất lễ hội. Kate đảm nhận phần tay trái với những nốt trầm vững chãi, nhường lại phần giai điệu bay bổng ở tay phải cho con gái, và điều khiến người xem "tan chảy" chính là cánh tay còn lại của Kate nhẹ nhàng vòng qua eo Charlotte, một cử chỉ bảo bọc đầy bản năng và dịu dàng của người mẹ.

Bản nhạc họ chọn là "Holm Sound" của Erland Cooper - một nhạc sĩ người Scotland tài hoa với những sáng tác mang đậm hơi thở thiên nhiên và sự kết nối, cũng là tác phẩm mà Cooper viết tặng riêng cho mẹ mình, điều này càng khiến màn trình diễn của hai mẹ con nhà Cambridge thêm phần ý nghĩa. Charlotte, cô công chúa nhỏ ngày nào nay đã ra dáng thiếu nữ trong chiếc áo dài tay màu xanh navy cổ vỏ sò, kết hợp cùng chân váy kẻ caro và chiếc nơ vàng lấp lánh, em chơi đàn với sự tự tin đáng kinh ngạc, đôi mắt chăm chú dõi theo từng phím đàn nhưng thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn mẹ, đáp lại là nụ cười khích lệ và ánh mắt tự hào không giấu giếm của Kate trong chiếc đầm nhung xanh ngọc lục bảo sang trọng.

Hơn cả âm nhạc là bài học về sự kết nối và chữa lành

Giữa tiếng đàn du dương như lời thủ thỉ tâm tình, giọng đọc truyền cảm của Vương phi Kate vang lên, lồng ghép với những hình ảnh xúc động của các vị khách mời đến tham dự buổi lễ tại Tu viện Westminster hôm 5/12, nơi những cái ôm được trao đi và những cái tên được viết lên cây nguyện ước. Thông điệp mà bà mẹ 3 con gửi gắm trong bức thư gửi tới 1.600 khách mời thật sự thấm thía: "Về bản chất, Giáng sinh nói về tình yêu thương được thể hiện qua những cách giản đơn và nhân văn nhất. Không phải bằng những cử chỉ ủy mị hay to tát, mà là những điều dịu dàng: Một khoảnh khắc lắng nghe, một lời an ủi, một cuộc trò chuyện thân tình, một bàn tay giúp đỡ, hay đơn giản chỉ là sự hiện diện".

Có lẽ vì thế mà Kate đã chọn cách xuất hiện mộc mạc nhất bên con gái, thay vì những bài diễn văn hào nhoáng, cô muốn dùng chính âm nhạc và hình ảnh gia đình để lan tỏa sự ấm áp, xoa dịu những tâm hồn đang cảm thấy "rời rạc hoặc bất định" trong thế giới hiện đại. Việc Kate chủ động liên hệ với nhạc sĩ Erland Cooper sau khi nghe nhạc của anh, rồi tự tay dạy Charlotte chơi những bản nhạc này tại nhà, cho thấy đằng sau danh vị Vương phi, cô cũng chỉ là một người mẹ bình thường luôn muốn vun đắp tâm hồn cho con cái bằng nghệ thuật và tình yêu thiên nhiên.

Chuyện hậu trường chưa kể và sự trưởng thành của "bông hồng nhí nước Anh"

Ít ai biết rằng, để có được màn trình diễn hoàn hảo và đong đầy cảm xúc này, nhạc sĩ Erland Cooper đã được mời đến Windsor để hướng dẫn trực tiếp cho hai mẹ con, và chính anh cũng phải thốt lên đầy bất ngờ trước khả năng cảm thụ âm nhạc của cô công chúa nhỏ. Chia sẻ về khoảnh khắc chứng kiến hai mẹ con trên sân khấu, Cooper xúc động: "Thật sự rất đáng yêu, tôi nghĩ mình ở đó chỉ để động viên họ một chút thôi, bởi hãy tưởng tượng xem áp lực thế nào khi chơi nhạc trước mặt một đoàn làm phim và cả người đã sáng tác ra nó; thế nhưng Công chúa Charlotte đã chơi rất hay, cô bé có một cách xử lý những nốt nhạc nhẹ nhàng cực kỳ tinh tế và tuyệt vời".

Nhạc sĩ cũng tiết lộ rằng bản nhạc này như một "chú chim nhỏ đậu trên vai" Charlotte, nhẹ nhàng và tự nhiên, hoàn toàn không có sự gượng ép. Đối với Kate, người từng đệm đàn cho ca sĩ Tom Walker vào năm 2021, lần trở lại bên phím đàn này mang một tâm thế hoàn toàn khác - tâm thế của một người mẹ đang dìu dắt con mình bước ra thế giới, cùng con tạo nên những ký ức đẹp đẽ nhất của tuổi thơ. Hình ảnh hai mẹ con nhìn nhau cười, những nốt nhạc trong trẻo vang lên giữa tòa lâu đài cổ kính chắc chắn sẽ là một trong những khoảnh khắc "chữa lành" đẹp nhất của mùa Đông năm nay, nhắc nhở chúng ta rằng: Dù cuộc sống có vội vã đến đâu, hãy cứ chậm lại một chút để cảm nhận hơi ấm của tình thân, bởi đó mới là phép màu thực sự của Giáng sinh.