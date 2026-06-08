Người phụ nữ vay ngân hàng mua căn hộ tầng 33, đến ngày bàn giao mới biết tòa nhà chỉ có 31 tầng, chủ đầu tư khẳng định: "Lỗi không phải của chúng tôi"

Năm 2017, chị Cao ở thành phố Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, ký hợp đồng mua một căn hộ tại tầng 33 thuộc dự án Ngự Long Xuân Hiểu (sau đổi tên thành Long Hồ Bán Sơn) ở quận Trình Cống, thành phố Côn Minh. Để có tiền mua nhà, bà phải vay vốn ngân hàng và đều đặn trả nợ hàng tháng.

Theo kế hoạch ban đầu, cuối năm 2018, dự án sẽ được bàn giao. Thế nhưng chỉ vài tháng trước ngày nhận nhà, người phụ nữ này phát hiện điều bất thường: tòa nhà đã cất nóc nhưng hoàn toàn không có tầng 33.

“Tòa nhà chỉ xây đến tầng 31 rồi dừng lại. Tôi hỏi chủ đầu tư căn hộ tầng 33 của tôi ở đâu thì họ trả lời là không có. Khi tôi hỏi vì sao lại như vậy, họ nói không biết”, chị Cao kể.

Theo lời người phụ nữ này, cuối năm 2016, trong một lần đến Bệnh viện trực thuộc số 1 Đại học Y Côn Minh tại Trình Cống để khám bệnh, chị được một nhân viên môi giới giới thiệu về dự án. Người này quảng cáo khu dân cư nằm gần ga tàu cao tốc, thuận tiện cho việc đi lại và khám chữa bệnh nên chị quyết định tìm hiểu.

Thời điểm đó, khu vực xung quanh còn khá hoang vắng, dự án mới bắt đầu xây dựng.

“Khi hỏi nên mua tầng nào, nhân viên bán hàng nói tầng 33 là đẹp nhất, còn được tặng thêm quyền sử dụng sân thượng tầng 34, coi như sở hữu hai tầng. Nghe vậy tôi quyết định mua luôn”, chị Cao cho biết.

Căn hộ này có diện tích hơn 100 m², giá khoảng 320.000 NDT (hơn 1,2 tỷ đồng). Tháng 2/2017, chị Cao đóng trước 138.000 NDT (hơn 536 triệu đồng) và ký thỏa thuận đặt mua. Nhân viên bán hàng khi ấy cho biết chỉ vài tháng sau, chị Cao có thể tiến hành ký hợp đồng mua bán chính thức.

Tháng 5/2018, chị Cao được yêu cầu đến xác nhận thông tin căn hộ. Khi đó công trình vẫn đang được xây dựng nên chị không phát hiện điều gì bất thường. Đến tháng 8 cùng năm, người phụ nữ này tiếp tục được mời đến làm việc với dự án. Lần này, nhân viên bán hàng bất ngờ thông báo căn hộ tầng 33 không tồn tại vì tòa nhà chỉ được thiết kế và xây dựng đến tầng 31.

Thông tin này nhanh chóng gây chấn động đối với nhiều khách hàng khác của dự án, đặc biệt là những người đã mua căn hộ từ tầng 31 trở lên.

“Một điều rất khó hiểu là khi tôi đóng tiền, tòa nhà đã xây đến tầng 13. Lúc đó đơn vị bán hàng chắc chắn phải biết công trình cuối cùng có bao nhiêu tầng”, một chủ sở hữu khác bức xúc.

Theo Sohu, dự án Ngự Long Xuân Hiểu do Công ty Phát triển Bất động sản Thiên Tuấn làm chủ đầu tư. Công việc bán bất động sản tại đây được giao cho Công ty Quản lý Tiếp thị Bất động sản Ngự Xuân. Sau khi dự án rơi vào tình trạng đình trệ, một doanh nghiệp khác là Công ty Long Đô Vân Nam đã tiếp quản với tư cách chủ nợ.

Trước phản ứng của khách hàng, đại diện phía nhà đầu tư cho biết nguyên nhân xuất phát từ việc đơn vị môi giới đã thực hiện nhiều giao dịch ngoài phạm vi được ủy quyền.

Ông Cù, đại diện nhà đầu tư, cho biết một số căn hộ được bán trái phép mà không hề có sự chấp thuận của chủ đầu tư. Thậm chí có trường hợp tiền mua nhà đã được thu nhưng không chuyển vào hệ thống tài khoản chính thức của dự án.

“Đây là hành vi bán hàng trái với pháp luật Trung Quốc và không được chúng tôi cho phép. Hiện vụ việc đã được báo cáo lên cơ quan quản lý xây dựng và các đơn vị liên quan để điều tra”, ông nói.

Đại diện Công ty Ngự Xuân tiết lộ thêm rằng ngoài đơn vị này còn có 2 công ty môi giới khác tham gia bán hàng. Theo kết quả rà soát ban đầu, nhiều phiếu thanh toán tiền đặt cọc của khách hàng cho thấy số tiền không được chuyển vào tài khoản công ty bất động sản mà lại chảy vào các cơ sở kinh doanh hoàn toàn không liên quan như cửa hàng vật liệu xây dựng, thẩm mỹ viện hay cửa hàng thủ công mỹ nghệ. Danh sách ghi nhận hơn 100 khách hàng bị ảnh hưởng.

“Những khách hàng thực sự chuyển tiền vào tài khoản của Ngự Xuân sẽ được hoàn trả toàn bộ tiền gốc kèm lãi suất. Với những trường hợp tiền đã bị chuyển đến nơi khác, chúng tôi sẽ phối hợp cùng cơ quan chức năng để truy thu”, đại diện công ty cho biết.

Tính đến thời điểm cơ quan chức năng vào cuộc, hơn 60 người đã hoàn tất thủ tục đăng ký khiếu nại.

Đối với chị Cao và hàng trăm người mua nhà khác, cú sốc lớn nhất không chỉ là nguy cơ mất tiền mà còn là việc họ đã dành nhiều năm chờ đợi một căn hộ chưa từng tồn tại. Từ giấc mơ an cư tại thành phố Côn Minh, nhiều người giờ đây phải tiếp tục theo đuổi hành trình khiếu kiện và chờ đợi kết quả điều tra của các cơ quan chức năng Trung Quốc.

Vụ việc từng được truyền thông Trung Quốc xem là một trong những bê bối bất động sản gây chấn động nhất tại tỉnh Vân Nam, khi hàng loạt khách hàng phát hiện mình đã mua phải những căn hộ không hề tồn tại. Kết quả rà soát sau đó cho thấy khoảng 196 căn hộ liên quan đến các giao dịch bán hàng sai quy định tại dự án.

Dù dự án vẫn tiếp tục được triển khai, nhiều lần đổi tên và tái khởi động hoạt động bán hàng, thông tin về phương án xử lý cũng như số phận của gần 200 căn hộ thuộc diện tranh chấp đến nay vẫn chưa được công bố.

(Theo Sohu)