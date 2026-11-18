Cú sốc để khởi đầu hành trình

Sau khi khám bệnh viêm họng cho bé Búp (tên thật là Nguyễn Hoàng Phương, sinh năm 2006) 6 tháng tuổi thì bác sĩ bảo với bố mẹ cháu: "Con của anh chị bị bại não!". Câu nói đó làm cả hai vợ chồng anh Nguyễn Hoàng Giang và chị Nguyễn Thị Phương Mai đều bị sốc nặng. Sau đó, họ bắt đầu một hành trình tìm hiểu về bệnh của đứa con đầu lòng và đưa con đi thăm khám ở nhiều nơi. Tất cả đều đưa ra kết luận là Búp chậm phát triển về cả vận động và trí não. Có bác sĩ còn dự báo: "Nếu sau này con của anh chị tự phục vụ được bản thân đã là tốt rồi cho nên đừng hy vọng gì nhiều!".

Đến 9 tháng tuổi, Búp vẫn chưa biết lẫy. Hai vợ chồng phải đưa con đi tập vật lý trị liệu, tập cho con những vận động mà bất kỳ một đứa trẻ bình thường nào cũng có thể làm được theo bản năng tự nhiên là lẫy, bò và ngồi. Đồng thời, hai vợ chồng cũng tìm hiểu về các trung tâm giáo dục đặc biệt để con vừa được phục hồi chức năng vừa được trị liệu ngôn ngữ vì đến 2 tuổi, Búp vẫn chỉ đi chập chững và chưa nói được gì cả. Các bác sỹ còn lo ngại Búp bị thoái lui ngôn ngữ tức là có một số từ trước đây con nói được nhưng thì không nói được nữa. Và khi con càng lớn thì vấn đề đó càng trầm trọng.

Nguyễn Hoàng Phương ngồi giữa bố và mẹ với nét mặt đầy tự hào sau khi chơi bản nhạc "Hoa vàng trên cỏ xanh".

"Một trong những điều đã giúp cho con tôi tiến bộ chính là việc gia đình tôi không né tránh nói đến việc con tôi là trẻ đặc biệt, trong khi những người khác nghĩ rằng đó là vấn đề nhạy cảm, cần phải che giấu. Một người sinh ra đã là khác nhau và nhìn nhận điều đó tích cực thì nó sẽ tích cực và ngược lại" - anh Nguyễn Hoàng Giang chia sẻ.

Năm 2008, hai vợ chồng luôn đồng hành đưa con đến Trung tâm Sao Mai, tận mắt thấy bác sỹ giám đốc Đỗ Thúy Lan trực tiếp thăm khám cho con. Sau khi tìm hiểu về chương trình can thiệp được cá nhân hóa dành cho trẻ đặc biệt, họ đã tin tưởng gửi gắm con cho các cô giáo của trung tâm. "Điều quan trọng là tôi cảm nhận tích cực đối với các biện pháp can thiệp của trung tâm Sao Mai. Ở đây, họ dành nhiều thời gian tiếp cận với cháu hơn các nơi khác, họ ít hỏi chuyện bố mẹ và tập trung vào quan sát, đặt câu hỏi, thử phản xạ, phản ứng của con. Điều đó giúp chúng tôi có niềm tin rằng con mình vào đó sẽ tốt vì cách họ giải quyết vấn đề rất hợp lý mà những nơi khác không đưa ra được" - anh Hoàng Giang cho biết.

Hoàng Phương được cô giáo đánh giá có năng khiếu âm nhạc nhưng cần siêng luyện tập.

Đúng người, đúng thời điểm

Theo cô Nguyễn Việt Đức - giáo viên phục hồi chức năng, khi mới đến trung tâm Sao Mai, Búp đi lại yếu ớt nên cô vừa phải giúp con thực hiện các bài tập tăng độ mạnh của cơ bắp vừa phải chỉnh cả tư thế và dáng đi để giúp con không chỉ đi vững mà còn phối hợp chân và tay tốt hơn làm nền tảng cho các hoạt động nhận thức sau này. "Bên cạnh đó, tôi còn hướng dẫn bố mẹ cháu để họ có thể tiếp tục giúp con thực hiện các bài tập như vậy ở nhà. Khi chuyển sang học hòa nhập ở trường mầm non thì cháu đã đi đứng vững vàng, tuy tư thế đi chỉ hơi lệch trục một chút. Nếu tập luyện thường xuyên đến khi trưởng thành thì chắc chắn sẽ hồi phục gần như bình thường" - cô Việt Đức cho biết.

"Tôi luôn nói với con rằng, nếu con cư xử như thế này ở ngoài xã hội thì người ta sẽ đối xử lại với con như thế này hoặc thế kia, hoặc là mặc dù trong tâm con không nghĩ xấu nhưng cách cư xử của con khiến họ cho rằng con hỗn láo,... Mình phải hình dung ra hoặc đoán trước những tình huống có thể xảy ra để cảnh báo con" - chị Phương Mai nói.

Khi mới vào lớp Chim Non, ban đầu Búp chỉ ngồi thu mình ở một chỗ, không chơi, giao tiếp với ai trong khi các bạn khác thì chơi đùa, chạy nhảy. Phải mất một thời gian dài cô giáo Nguyễn Thu Thủy vừa lắng nghe, vừa quan sát, vui vẻ chơi đùa, tạo cho Búp cảm giác an toàn như ở bên người thân, thì cháu mới bắt đầu giao tiếp với cô. Ban đầu Búp chỉ chơi với một bạn rồi dần dần chơi cùng với các bạn trong lớp. Khi chuyển sang lớp khác vì đã tiến bộ hơn, nhưng thời gian đầu cô Thủy vẫn phải sang hỗ trợ để giúp con quen dần với cô giáo mới và các bạn mới.

"Khi vào lớp của Búp, tôi cảm nhận ngay đó như một ngôi nhà cho các con. Các con có cảm thấy an toàn thì chúng mới chấp nhận sự dạy dỗ từ các cô giáo, ngược lại thì chúng sẽ quậy phá hoặc không hợp tác với các cô. Đặc biệt tôi thấy con mình không những không sợ mà còn thích đến lớp, yêu quý và quyến luyến cô giáo. Chỉ có những người thực sự yêu các trẻ đặc biệt thì mới có thể làm được điều đó" - chị Phương Mai, mẹ của Búp, khẳng định: "Con tôi đã có những tiến bộ rõ rệt: đi vững hơn, nói được nhiều hơn từ những từ đơn, từ ghép, nói được câu ngắn rồi câu dài".

Một việc mà hai vợ chồng anh chị rất tâm đắc là Trung tâm Sao Mai không chỉ dạy các con mà còn dạy cả bố mẹ. Hàng tháng trung tâm đều tổ chức họp phổ biến chương trình học của các con và yêu cầu bố mẹ phối hợp theo cách thức được hướng dẫn. Hoặc các cô giáo sau khi tập huấn về có gì hay lại chia sẻ với các phụ huynh. Khi bố mẹ gặp vấn đề với con thì tương tác để các cô giúp cách xử lý. Nếu không có bố mẹ đồng hành thì các con sẽ khó phát triển, do vậy cả chị Mai và anh Giang luôn cùng nhau tham gia tất cả khóa tập huấn của trung tâm dành cho phụ huynh.

"Tôi đã từng đứng thi gan 45 phút để chờ con tự buộc dây giày thay vì giúp con buộc cho nhanh để về nhà sớm. Bất kỳ lý do nào, chẳng hạn tay con yếu, có mồ hôi,... đều không được chấp nhận. Sau lần đó thì lần sau con buộc nhanh hơn và chặt hơn. Đó là những điều phải đánh đổi trong cuộc sống. Nếu mình muốn nhanh để về nhà làm việc của mình thì dễ lắm" - anh Hoàng Giang kể lại.

Giáo viên trị liệu ngôn ngữ Nguyễn Thị Thanh Hương, người gắn bó lâu nhất với cậu học trò này, ấn tượng nhất về tinh thần của bố mẹ Búp trong việc đồng hành cũng như hợp tác với các cô giáo thực hiện các chương trình can thiệp ngôn ngữ cho con mình. "Bố mẹ Búp còn xác định rằng, con ra học hòa nhập nhưng vẫn cần được học can thiệp cá nhân để nâng cao kỹ năng ngôn ngữ, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng sống đến khi nào cảm thấy an tâm thì mới dừng cho con học can thiệp. Đây là kết quả của việc can thiệp sớm đúng giai đoạn vàng từ 3-5 tuổi của trẻ. Nếu gia đình đưa con đến trung tâm muộn hơn thì chắc chắn sẽ không thể đạt được kết quả tốt như thế" - cô Thanh Hương khẳng định.

Âm nhạc là cứu cánh cuộc đời

Sau 2 năm học bán trú tại Trung tâm Sao Mai thì được sự tư vấn của cô giáo, bố mẹ đã cho Búp ra học hòa nhập ở một trường mầm non tư thục nhưng đồng thời vẫn đưa con đến trung tâm học can thiệp cá nhân theo giờ cho đến khi con học hết lớp 2. Sau đó, hai vợ chồng lại cho Búp theo học tại trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu vì đây là môi trường học hòa nhập của cả trẻ khuyết tật và trẻ bình thường. Hai năm học lớp 5 và lớp 6 thì bố mẹ lại chuyển Búp sang học ở trường VIN School. Từ nhà mình đến 2 trường này bố mẹ cậu đều phải vượt qua những chặng đường đông đúc và thường xuyên ách tắc của thủ đô trong những giờ cao điểm.

Ngoài giờ học ở trường, Búp còn theo học cả bóng rổ, bơi lội, các khóa tu tập, học đàn piano... "Không phải để cho con học được gì đó mà quan trọng là cho con được trải nghiệm, được tiếp xúc với mọi người để năng cao kỹ năng giao tiếp và kỹ năng sống và đồng thời giúp con khám phá các khả năng của mình - giống như bổ sung từ vào trong từ điển của con. Con có thể làm được gần như mọi việc nhà như nấu cơm và các món đơn giản, nhặt ra, rửa bát, quét và lau nhà, giặt quần áo bằng tay,... Mỗi khi có cơ hội làm việc nhà chúng tôi đều khuyến khích Búp tham gia. Tôi cho rằng, việc cho con lao động, làm việc nhà góp phần đáng kể giúp con tiến bộ như hôm nay. Ví dụ, trước đây con lau nhà rất chậm nhưng bây giờ vừa nhanh vừa sạch" - anh Hoàng Giang cho biết.

Đầu mỗi năm học mới, chị Phương Mai lại cậy cục đến gặp các cô giáo dạy lớp của Búp để trình bày về hoàn cảnh đặc biệt của con mình để họ dễ bề thông cảm với con mình. Đồng thời, chị lắng nghe theo cảm tính của người mẹ và khi cảm thấy con hợp tác với các cô kém hơn, môi trường học trở nên không còn phù hợp và con không theo kịp các bạn, thì anh chị lại tìm cho con một môi trường mới, lớp học mới có ít học sinh hơn và cô giáo có nhiều thời gian quan tâm đến con mình hơn.

Đến lớp Sáu thì số môn văn hóa tăng lên khiến Búp vất vả theo kịp chúng bạn. Hai vợ chồng lại đứng trước ngã ba đường: hoặc để con tiếp tục theo đuổi con đường học vấn hoặc phải tìm một hướng đi khác cho con. Đúng lúc đó, một sự may mắn tình cờ chị được một người bạn là giáo viên dạy ở trường cũ của Búp gợi ý: "Sao em không thử cho con theo học âm nhạc?". Mặc dù khá phân vân nhưng anh chị đã đưa con đến một cô giáo dạy nhạc nhờ kiểm tra năng khiếu chơi đàn piano của con. Thật không ngờ cô giáo khẳng định con rất có năng khiếu âm nhạc và hoàn toàn có thể đỗ vào Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội.

Hơn 10 năm nay, dịp hè nào Hoàng Phương cũng thường xuyên đến Trung tâm Sao Mai để chơi với các em nhỏ đặc biệt. Đây cũng là hoạt động mà cậu được bố mẹ khuyến khích tham gia để trải nghiệm và nâng cao kỹ năng giao tiếp xã hội.

Quả nhiên, sau đó cậu bé Búp chậm phát triển cả về vận động và ngôn ngữ ngày nào đã thi đỗ vào trường nghệ thuật này, vừa học văn hóa vừa theo học đàn piano. Hơn 7 năm học, Búp đã tốt nghiệp Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội với điểm số khá tốt. Đây là điều rất bất ngờ dành cho gia đình cậu, đặc biệt môn văn đạt 7,25 điểm. "Con vui vẻ và cởi mở hơn rất nhiều nhờ âm nhạc. Việc chơi đàn piano đòi hỏi sự kết hợp khác nhau của đôi bàn tay rất có tác dụng kích thích não phát triển. Nếu cứ cho con đi theo con đường tiếp tục học văn hóa thì chắc chắn con không thể tiến bộ được như thế này" - anh Hoàng Giang cho biết.

"Hoàng Phương có khả năng cảm thụ âm nhạc và chơi nhạc khá tốt nhưng để đạt mức cao hơn thì cần phải chăm chỉ luyện tập hơn, ít nhất là mỗi ngày phải luyện đàn 5 tiếng. Hoàng Phương có thể học lên đại học ở mức độ khá và sau này có thể làm giáo viên dạy nhạc cho trẻ em" - cô giáo dạy nhạc Trần Thị Thu Hương, người gắn bó hơn 7 năm qua với cậu bé, đánh giá.

Búp hiện tại đang dạy piano cho một cô bé học lớp 2 để tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp mà như sau này cậu mơ ước trở thành giáo viên dạy nhạc. Bố mẹ cậu cũng luôn khuyến khích con vươn tới ước mơ này như bao lần từng khuyến khích con tham gia các hoạt động trải nghiệm để nâng cao kỹ năng giao tiếp xã hội và khám phá tiềm năng của bản thân. Vào những ngày lễ, cậu cũng không quên trở về ngôi nhà Sao Mai để chúc mừng các cô giáo hay vào dịp nghỉ hè lại đến đó để chơi với các em nhỏ và đàn cho chúng nghe.

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