Lời khẩn cầu của vợ chồng hiếm muộn phải bán nhà để chữa bệnh cho con

Trong căn chòi tạm bợ giữa rẫy cà phê, anh Phan Đình Lư (44 tuổi, trú thôn 15, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) tất bật xoay xở, vay mượn tiền bạc gửi lên viện cho vợ là chị Nguyễn Thị Kiều (41 tuổi) để có kinh phí điều trị căn bệnh hiểm nghèo của con trai. Đi cả buổi không vay được tiền, anh ngồi lặng trước chòi thở dài. Khuôn mặt rám nắng của người đàn ông lộ vẻ bất lực, lo lắng.

"5 năm con trai mắc bệnh hiểm nghèo cũng là chừng ấy thời gian, cuộc sống gia đình tôi lâm cảnh bế tắc. Nhà cửa bán rồi, nợ nần chồng chất, giờ tôi không biết vay mượn ở đâu để tiếp tục cứu chữa cho con.

Vợ chồng tôi cưới nhau 8 năm mới có con. Mãi 37 tuổi tôi mới được làm cha. Vậy mà, con cái sinh ra mắc bệnh hiểm nghèo như thế này. Thương con mà bất lực", anh Lư thở dài.

Mới 7 tuổi, sự sống của bé Duy đang bị đe dọa vì căn bệnh hiểm nghèo

Anh Lư kể, anh quê ở tỉnh Bình Định (cũ). Năm 2012, anh lên Đắk Lắk phát cỏ thuê thì gặp rồi nên duyên với chị Kiều. Sau khi kết hôn, anh Lư về sống cùng gia đình vợ.

Đợi chờ một năm rồi 3 năm, 5 năm…vẫn không có con, làm được đồng nào, vợ chồng chị Kiều dồn hết điều trị hiếm muộn. Mãi 8 năm kiên trì chờ đợi, hạnh phúc mĩm cười khi chị Kiều lần lượt mang thai rồi sinh 2 đứa con. Thế nhưng, niềm vui chưa trọn thì biến cố ập đến.

Con trai đầu lòng của chị Kiều là bé Phan Đình Duy (7 tuổi) khi vừa lên 3 tuổi thì sốt li bì, nôn ói, đuối sức, không thể đi lại. Gia đình vội đưa con đến bệnh viện tỉnh thăm khám thì phát hiện mắc bệnh u nguyên bào thần kinh tuyến thượng thận.

Bé Duy được kết luận mắc bệnh U nguyên bào thần kinh tái phát

"Con được chuyển vào TP. Hồ Chí Minh điều trị và phẫu thuật cắt bỏ khối u. Sau phẫu thuật, con được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế để chuẩn bị ghép tủy.

Vợ chồng tôi không còn tiền, nợ nần nhiều quá nên phải bán căn nhà đang ở được hơn 400 triệu để trang trải nợ nần và lo cho con. Những tưởng sau ghép tủy, con sẽ bình thường, khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Nhưng rồi, được hơn một năm sau thì bệnh tái phát rồi di căn vào tủy xương khiến cơ thể con ngày đêm đau nhức, sức khỏe suy kiệt", chị Kiều chia sẻ.

Chị Kiều bên đứa con bệnh tật

Ông Nguyễn Thái Tâm, Trưởng thôn 15, xã Hòa Phú cho biết, hoàn cảnh gia đình chị Kiều cám cảnh vô cùng. Trước đây, 2 vợ chồng phải chạy chữa hiếm muộn gần chục năm mới lần lượt có được 2 đứa con (1 trai, 1 gái). Sau khi sinh bé Duy, họ cũng chắt chiu, vay mượn thêm để mua một mảnh đất nhỏ, dựng căn nhà cấp 4 làm nơi sinh sống. Cuộc sống trông chờ vào tiền công hàng ngày của anh Lư. Ai thuê phát rẫy, hái cafe, điều, bơm thuốc sâu, thuốc cỏ anh Lư cũng nhận làm. Ngày nào có việc thì nhận 300.000- 400.000 đồng tiền công. Ngày không ai thuê thì không có thu nhập.

Gia đình chị Kiều thuộc hộ khó khăn của xã

Từ ngày bé Duy mắc bệnh hiểm nghèo, mọi thứ gần như đảo lộn. Họ vay mượn rồi phải bán căn nhà duy nhất để có tiền tiếp tục cứu con.

"Hiện tại, vợ chồng chị Kiều không có đất đai, không nhà cửa, không tài sản và cũng không có công việc ổn định, trong khi nợ nần lên đến hàng trăm triệu đồng. Chị Kiều ôm con trai đi viện triền miên. Con gái (5 tuổi) gửi bên nhà ngoại nhờ chăm sóc. Anh Lư không có nhà ở, phải mượn tạm căn chòi trong rẫy cà phê của người ta để có chỗ sinh hoạt, nghỉ ngơi.

Thôn xóm và chính quyền địa phương cũng thăm hỏi, hỗ trợ, có suất quà nào cũng ưu tiên. Tuy nhiên, bệnh của bé Duy điều trị kéo dài trong khi hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Rất mong cộng đồng, các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ, để bé Duy có thêm cơ hội chữa trị, giành lại sự sống", ông Tâm bày tỏ.

Sau khi bán nhà để chạy chữa cho con, gia đình chị Kiều phải mượn tạm căn chòi để ở

8 năm chạy chữa hiếm muộn rồi 5 năm ôm con nằm viện giành giật sự sống như dồn vợ chồng chị Kiều vào ngõ cụt, sức cùng lực kiệt. Giờ đây, điều người mẹ ấy mong mỏi nhất không phải là một mái nhà khang trang hay cuộc sống đủ đầy, mà chỉ là có thêm điều kiện để tiếp tục chữa bệnh, giúp con vơi bớt những cơn đau, sống bình yên qua ngày.

Mọi giúp đỡ cho bé Duy xin gửi về địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Kiều (mẹ bé Duy) thôn 15, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk.

Số tài khoản của chị Nguyễn Thị Kiều: 12044987, ngân hàng ACB. Số ĐT: 0968880559.