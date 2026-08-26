Huyền Huho quảng bá đặc sản Tây Bắc. Ảnh: Huhu Food.

Huyền Huho (Nguyễn Thị Ngọc Huyền) - nhà sáng lập thương hiệu Huho Food với hơn 280.000 người theo dõi là một trong những cái tên được chú ý trong nhóm nhà bán hàng đặc sản trên TikTok.

Huyền Huho bắt đầu được biết đến qua các video chia sẻ cách chế biến đặc sản vùng Tây Bắc như thịt trâu gác bếp, lạp xưởng, bò khô và cuộc sống tại Sa Pa. Đến tháng 5/2022, Huho bắt đầu kinh doanh, chủ yếu thông qua livestream trên TikTok kết hợp với các sàn thương mại điện tử.

Cô cùng người đồng sáng lập Hoàng Chung Học xây dựng Huho Food và đưa thương hiệu này lên gọi vốn trên chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 6 vào năm 2024.

Tại chương trình hai nhà sáng lập đề nghị các Shark đầu tư 12 tỷ đồng để đổi lấy 8% cổ phần. Thương hiệu sau đó nhận được cam kết đầu tư 25 tỷ đồng cho 20% cổ phần từ các nhà đầu tư.

Theo phần giới thiệu của đội ngũ sáng lập trên chương trình, chỉ sau khoảng 5 tháng hoạt động, doanh số Huho tăng gấp 10 lần, đạt 15 tỷ đồng. Năm 2022, doanh thu được công bố ở mức khoảng 60 tỷ đồng, với biên lợi nhuận ròng sau thuế 20%. Đến tháng 10/2023, doanh số lũy kế đạt khoảng 70 tỷ đồng và mục tiêu cả năm là 150 tỷ đồng.

Huho khi đó đặt tham vọng tiếp tục mở rộng mạnh trong những năm tiếp theo, hướng tới doanh thu khoảng 230 tỷ đồng năm 2024 và 657 tỷ đồng vào năm 2028.

Giám đốc Hoàng Chung Học (phải) cùng đồng sáng lập Ngọc Huyền trên Shark Tank Việt Nam. Ảnh: Shark Tank Việt Nam.

Một trong những chiến lược giúp Huho tạo dấu ấn trên TikTok là chủ động định vị sản phẩm ở phân khúc giá cao. Thương hiệu từng thực hiện chiến dịch truyền thông với thông điệp “thịt trâu Huho đắt nhất TikTok”, thay vì cạnh tranh bằng giá với các sản phẩm cùng loại.

Theo lý giải của nhà sáng lập, việc nhấn mạnh mức giá cao nhằm gắn sản phẩm với nhận thức về chất lượng, đồng thời tận dụng tâm lý “đắt xắt ra miếng” của người tiêu dùng. Huho cũng sử dụng KOL để lan tỏa thông điệp trên TikTok.

Một chiến dịch khác được thương hiệu triển khai với thông điệp “thịt trâu Huho vươn tầm thế giới”, trong đó Huho hợp tác với các KOL nước ngoài tại Việt Nam và thực hiện nội dung quảng bá sản phẩm tại nhiều địa danh nổi tiếng.

Bên cạnh mức giá cao, Huyền Huho từng giới thiệu một điểm khác biệt khác của thương hiệu là chính sách bảo hành sản phẩm. Theo đó, khách hàng được đổi trả nếu sản phẩm không phù hợp với khẩu vị.

Huyền Huho giới thiệu sản phẩm trên chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 6. Ảnh: Shark Tank Việt Nam.

Thương hiệu thịt trâu gác bếp Huho thuộc CTCP Đầu tư Phát triển Huho Việt Nam. Theo thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp này được thành lập ngày 10/11/2022, đặt trụ sở tại tầng 3, tòa Iris Garden, phường Cầu Diễn, TP Hà Nội.

Ông Vũ Đình Rồng (sinh năm 1993) hiện là người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc công ty.

Dữ liệu từ Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho thấy CTCP Đầu tư Phát triển Huho Việt Nam hiện vẫn ở trạng thái đang hoạt động.

Tuy nhiên, theo khảo sát của chúng tôi, các sản phẩm thịt trâu gác bếp của thương hiệu Huho Food hiện không còn xuất hiện trong giỏ hàng trên TikTok Shop, Shopee hay website huho.vn.

Trong khi đó, trang Facebook cá nhân của Huyền Huho hiện chủ yếu đăng tải nội dung về cuộc sống thường ngày và không còn giới thiệu hoạt động kinh doanh thịt trâu gác bếp như trước.

Phan Trang