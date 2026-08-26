Hải Sa Pa thao túng lòng tin khách hàng như thế nào?

Hải Sa Pa nắm trong tay kênh YouTube "Sapa TV" thu hút 1,9 triệu người theo dõi. Kênh này đã đăng tải hàng trăm video, nhiều nội dung thu hút hơn 10 triệu view. Hải Sa Pa nắm trong tay kênh TikTok 5,5 triệu người theo dõi, cùng nhiều kênh mạng xã hội vệ tinh ở TikTok, Facebook và YouTube.

Thời đầu, Hải Sa Pa là người sáng tạo nội dung đơn thuần trên YouTube. Hải lặn lội đến các phiên chợ ở vùng cao Tây Bắc và thưởng thức ẩm thực một cách dân dã, được cư dân mạng ủng hộ vì nội dung khá mới lạ so với loạt YouTuber khác làm về ẩm thực.

Anh ta mất khoảng 3 năm để tập trung làm nội dung mạng. Sau đó, khi kênh YouTube Sapa TV chạm mốc một triệu người theo dõi, Hải bắt đầu chuyển hướng để kinh doanh: mở nhà hàng và cửa hàng bán đồ đặc sản Tây Bắc. Đối tượng đưa các sản phẩm gắn mác "đặc sản Tây Bắc" của Sapa TV như thịt trâu gác bếp, chẳm chéo lên các giỏ hàng, đính kèm vào kênh TikTok và YouTube.

Độ phủ sóng của Hải Sa Pa trên mạng lớn cỡ nào?

Hải Sa Pa đã xây dựng được hệ sinh thái khép kín để quảng bá, bán hàng. Hải liên tục đăng tải các video về ẩm thực trên YouTube, sau đó chia nhỏ nội dung và phân phối trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook.

Hải đánh mạnh vào 2 hướng nội dung đã định vị tệp người xem trên kênh: Thưởng thức ẩm thực ở chợ phiên, hàng quán ở vùng cao, hoặc tụ tập đông người để ăn uống theo kiểu "đốt tiền".

Hải Sa Pa bị khởi tố vì lừa dối khách hàng, liên quan sản phẩm thịt trâu gác bếp.

Đối tượng đi khắp nơi để bám theo đặc sản, văn hóa ẩm thực của từng vùng miền. Những video trên kênh Sapa TV vào 2-3 năm trước thu hút trung bình hàng trăm nghìn đến cả triệu lượt xem.

Khoảng một năm gần đây, Hải đi vào lối mòn và kênh Sapa TV dần mất đề xuất. Các video trên kênh của Hải đăng tải trong 6 tháng gần nhất thu về trung bình trên dưới 100.000 view.

Hải Sa Pa dựng nên cả đội ngũ để chuyên "mukbang" ẩm thực. Cùng Hải sản xuất nội dung có một số hiện tượng mạng như Nga Sumo, YouTuber Phạm Dũng, Phan Diễm, YouTuber Già làng Tây Nguyên (tự xưng). Trong mỗi bữa ăn, Hải đều quảng bá sản phẩm của mình với 2 mặt hàng chủ lực là chẳm chéo và thịt trâu gác bếp.

Hải Sa Pa ngưng quảng bá và bán thịt trâu gác bếp từ cuối năm 2025. Trước đó, đối tượng bán thịt trâu gác bếp, cộp mác "đặc sản Tây Bắc" của Sapa TV với giá dao động 600.000 đồng/gói 500g. Hải đính kèm thịt trâu gác bếp, chẳm chéo vào một loạt video để quảng bá. Thịt trâu gác bếp được gắn vào giỏ hàng ở kênh TikTok có 5,5 triệu người theo dõi.

Hải Sa Pa lấy niềm tin từ cộng đồng mạng về việc trải nghiệm ẩm thực đa dạng, góp công đưa ẩm thực Tây Bắc lan tỏa trên mạng xã hội. Trong số rất nhiều YouTuber, TikToker bán thịt trâu gác bếp trên mạng, Hải Sa Pa là người được tin tưởng. Cuối cùng, tất cả đã sập bẫy Hải Sa Pa khi thịt trâu gác bếp, đặc sản Tây Bắc hóa ra là thịt trâu đông lạnh từ Ấn Độ.

Đằng sau những phiên livestream triệu view

Hải Sa Pa, Huấn Hoa Hồng và Phú Lê cùng bị khởi tố trong tháng 8. Bộ ba thường xuyên xuất hiện để "đẩy view" cùng nhau. Trước đó, con đường hoạt động trên không gian mạng của Hải, Huấn và Phú đều tương đồng - các đối tượng tìm đến YouTube, làm YouTuber để bước đầu tạo dựng sức ảnh hưởng trên mạng.

Khi lượng view từ YouTube có chiều hướng đi xuống, các đối tượng chuyển nền tảng, hoạt động chủ yếu ở TikTok. Theo xu hướng của TikTok, cả ba lao vào xây kênh, gắn giỏ hàng để bán sản phẩm trực tiếp hoặc làm tiếp thị liên kết. Sau cùng, các đối tượng tính đến kế hoạch lớn nhất là tổ chức các phiên livestream để bán hàng.

Hải Sa Pa làm nội dung kiểu "ăn to nói lớn", đứng chung khung hình với các "giang hồ mạng" để tăng tương tác.

Các mặt hàng của Hải Sa Pa bán chạy nhất là ở phiên livestream, mega livestream. Trên sóng trực tiếp ở mạng xã hội, Hải mời chào khán giả bằng những ưu đãi hấp dẫn như mua theo combo, mua 2 tặng 1, giảm giá kịch sàn... Sức hút từ những phiên livestream của Hải Sa Pa còn đến từ sự góp mặt của các cộng sự trong hệ sinh thái "idol mạng" như Huấn Hoa Hồng, Phú Lê.

Các đối tượng tạo nên cả hệ sinh thái để đẩy nhau đi lên. Hải Sa Pa, Huấn Hoa Hồng và Phú Lê có liên hệ chặt chẽ trong hoạt động kinh doanh. Mỗi người sẽ liên tục tạo ra video để trải nghiệm, thưởng thức ẩm thực hoặc sử dụng mặt hàng để quảng bá, nâng đỡ cho nhau.

Với riêng Hải Sa Pa, hệ sinh thái để quảng bá sản phẩm của Hải mở rộng đến nhiều đầu bếp nổi tiếng trên mạng, những doanh nhân mới nổi ở TikTok. Hải tìm đến nhiều người nổi tiếng ở đa lĩnh vực, có tiềm năng để quảng bá mặt hàng ăn uống. Điển hình như lực sĩ Phạm Văn Mách từng xuất hiện trong nhiều video mukbang, "ăn sập sàn" cùng Hải Sa Pa.

Sau bê bối "phù phép" thịt trâu gác bếp đông lạnh Ấn Độ của Hải Sa Pa, cộng đồng mạng réo tên loạt mặt hàng khác đứng sau các hiện tượng mạng, được bán trên đa nền tảng mạng xã hội.

Hải Sa Pa đã "sa lưới", tiếp theo sẽ là gì? Đây là câu hỏi được đặt ra khi cộng đồng mạng tiếp tục nghi ngờ loạt sản phẩm biến mất bí ẩn trên các giỏ hàng ở TikTok như vịt sấy dẻo, các loại trà, thuốc giảm cân và vô số mặt hàng mỹ phẩm, đều gắn với tên tuổi của nhiều YouTuber, TikToker có sức ảnh hưởng tương tự Hải Sa Pa.