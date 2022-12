Tuần tới Hà Nội có thể rét 10 độ C, Sapa xuống âm 1 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc đang vào chính đông nên không khí lạnh liên tục bổ sung khiến trời rét kéo dài. Khoảng 2 ngày tới (13/12), Bắc Bộ đón không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt tiếp tục giảm sâu, trời rét đậm, rét hại diện rộng.

Tại Hà Nội, từ 13-15/12, nhiệt độ phổ biển 11-20 độ C. Các ngày 18-19/12, nhiệt độ ở Hà Nội giảm, thấp nhất ghi nhận mức 10 độ C.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới tại Hà Nội. (Nguồn: NCHMF).

Trả lời PV VTC News, một chuyên gia công tác lâu năm trong ngành khí tượng thủy văn cho biết, khoảng trưa 16/12, một đợt không khí lạnh tương đối mạnh tràn về, nhiệt độ cao nhất ở miền Bắc giảm khoảng 4-5 độ C so với ngày hôm trước.

"Dự báo đợt rét này, vùng đồng bằng có thể xuống thấp nhất 7-9 độ C. Vùng núi như Sapa có thể xuống thấp nhất từ -1 độ C đến 1 độ C, khu vực Fansipan có thể xuống thấp hơn. Đây là đợt nhiệt độ miền Bắc giảm thấp nhất từ đầu mùa đông tới nay. Nguy cơ xảy ra sương muối tại Sapa. Vùng núi cao một số tỉnh như Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lai Châu, Yên Bái..., hiện tượng sương muối cũng có thể xảy ra", vị chuyên gia này cho biết.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 10/1/2023, không khí lạnh gia tăng cường độ và tần suất, các tỉnh miền Bắc khả năng xảy ra rét đậm, rét hại và tập trung trong thời kỳ nửa cuối tháng 12/2022, đầu tháng 1/2023.

Rét đậm, rét hại tập trung trong thời kỳ nửa cuối tháng 12/2022 và đầu tháng 1/2023.

Trong khi đó, rãnh thấp xích đạo vẫn có thể gây mưa tại các tỉnh phía Nam từ nay tới ngày 10/1/2023, đồng thời vẫn còn nguy cơ xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực phía Nam Biển Đông.

Nhiệt độ trung bình trên cả nước trong thời kỳ này cũng phổ biến thấp hơn từ 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm. Trong đó, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với cùng thời kỳ.

Trước đó, đợt không khí lạnh trong ngày 30/11 đã khiến Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chuyển rét.

Bắc Bộ (trừ khu vực Tây Bắc) ngày 2/12 xảy ra rét đậm diện rộng, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như: Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 1,6 độ C, Trùng Khánh (Cao Bằng) 6,2 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 6,9 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 6,6 độ C, Lạng Sơn 7,5 độ C, Sapa (Lào Cai) 8,4 độ C, Móng Cái (Quảng Ninh) 10,4 độ C...

Từ ngày 3/12 đến nay, nhiệt độ xu hướng tăng, trời rét và rét đậm, rét hại chỉ xảy ra cục bộ ở trung du và vùng núi phía Bắc.