Trong môi trường công sở, người ta thường nói "IQ giúp bạn được nhận vào, EQ mới giúp bạn ở lại và thăng tiến". Có những người không hẳn xuất sắc nhất phòng, không nói nhiều nhất trong cuộc họp, nhưng lại được sếp tin tưởng, đồng nghiệp quý mến, đối tác sẵn lòng hợp tác. Họ thắng không phải bằng năng lực thô, mà bằng cách ứng xử khôn ngoan, biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên lùi. Bước vào tháng 6/2026, theo góc nhìn tử vi, bốn con giáp dưới đây được đánh giá là sở hữu EQ vượt trội, và cũng đúng lúc gặt hái thành quả sau một quá trình dài âm thầm tích lũy.

Tuổi Hợi: Hiền lành mà sắc sảo, tháng 6 quý nhân chủ động tìm đến

Người tuổi Hợi thường bị đánh giá là hiền lành, dễ chịu, thậm chí có phần "khờ khạo". Nhưng ai làm việc lâu với họ mới hiểu, đằng sau vẻ ngoài chân chất ấy là một cái đầu rất tỉnh. Họ không tranh giành, không thích đôi co, nhưng cũng không bao giờ để mình thiệt. Thế mạnh lớn nhất của tuổi Hợi nằm ở chỗ họ biết làm người khác cảm thấy thoải mái khi ở cạnh. Đồng nghiệp gặp khó khăn, họ chủ động đỡ một tay mà không kể công. Sếp giao việc gấp, họ lặng lẽ hoàn thành mà không than vãn.

Cái kiểu "không ồn ào nhưng luôn đáng tin" ấy chính là biểu hiện cao cấp nhất của EQ. Tháng 6 mở ra giai đoạn "thu hoạch nhân duyên" cho tuổi Hợi, khi những mối quan hệ vun đắp bấy lâu đồng loạt sinh lời. Có thể là một người bạn cũ giới thiệu cơ hội mới, một vị sếp cũ ngỏ ý mời về làm cùng, hay đơn giản là một dự án béo bở rơi vào tay nhờ uy tín tích lũy. Lời khuyên dành cho tuổi Hợi giai đoạn này: Đừng khiêm tốn quá đà. Khi cơ hội tới, hãy mạnh dạn nắm lấy, vì sự rụt rè quen thuộc có thể khiến bạn lỡ mất những bước nhảy lớn.

Tuổi Mão: Tinh tế nhạy bén, tháng 6 lội ngược dòng nhờ quan hệ

Tuổi Mão có một năng lực bẩm sinh khiến nhiều người ghen tị: Họ đọc vị được cảm xúc của người khác chỉ qua một ánh mắt, một câu nói thoáng qua, một thay đổi nhỏ trong giọng điệu. Trong công việc, sự nhạy cảm này biến thành lợi thế cực lớn. Họ biết khi nào nên lên tiếng, khi nào nên im lặng, khi nào nên nhường một bước để cùng nhau tiến hai bước. Nhiều người tuổi Mão từng tự ti vì cho rằng mình "suy nghĩ quá nhiều", nhưng thực ra đó chính là chất liệu của EQ cao. Tháng 6 là giai đoạn "đổi quan hệ lấy thành quả" của tuổi Mão.

Những khách hàng cũ từng được chăm sóc tử tế sẽ quay lại đặt thêm đơn. Người sếp tưởng như khắt khe sẽ bất ngờ ghi nhận đóng góp của bạn trong một buổi họp quan trọng. Đồng nghiệp từng được bạn giúp đỡ giờ có vị trí cao hơn cũng sẽ nhớ đến bạn khi có cơ hội tốt. Điều tuổi Mão cần làm là giữ vững nhịp, không nóng vội, không so sánh bản thân với người khác. Bởi với họ, mỗi bước tiến trong tháng này đều là kết quả của một quá trình âm thầm rất dài, không cần ai phải vỗ tay rầm rộ vẫn ngọt ngào.

Tuổi Ngọ: Vừa giỏi nói vừa giỏi làm, tháng 6 là ứng viên sáng giá cho ghế thăng chức

Tuổi Ngọ vốn hướng ngoại, miệng ngọt chân nhanh, đi đến đâu cũng dễ tạo thiện cảm. Nhưng họ không thuộc kiểu chỉ giỏi nói suông, mà nói được làm được, hứa gì xong nấy. Sự kết hợp "vừa biết kết nối vừa biết chiến đấu" này hiếm và rất có giá trị trong môi trường công sở hiện đại, nơi mọi việc đều cần phối hợp đa phòng ban, đa kỹ năng. Tháng 6, năng lực thực thi của tuổi Ngọ sẽ được phơi bày trọn vẹn dưới ánh đèn sân khấu, đặc biệt trong các dự án cần làm việc nhóm hoặc kết nối nhiều bộ phận.

Khi mọi người còn loay hoay tìm tiếng nói chung, tuổi Ngọ đã đứng ra điều phối, dung hòa được cả những ý kiến đối lập. Lãnh đạo nhìn thấy điều này và rất có thể tên của họ sẽ xuất hiện trong danh sách đề bạt sắp tới. Tuy nhiên, tuổi Ngọ cần lưu ý một điểm: Đừng vì lao quá nhanh mà bỏ sót chi tiết. Giai đoạn này, càng bình tĩnh thì cơ hội thắng càng lớn, vội vàng đôi khi lại tự đẩy mình vào thế khó. Một cuốn sổ tay nhỏ để ghi chú lại đầu việc và deadline có thể là vật cứu cánh không ngờ cho tuổi Ngọ trong tháng bận rộn này.

Tuổi Dần: Mạnh mẽ mà không lấn lướt, tháng 6 năng lực lãnh đạo được công nhận

Tuổi Dần luôn toát lên thần thái uy nghi, nhưng thứ giúp họ đi xa không phải là sự áp đảo, mà là khả năng "biết kiềm chế". Lúc cần quyết liệt, họ chốt vấn đề dứt khoát. Lúc cần lùi một bước, họ vẫn giữ thể diện cho đối phương. Sự cân bằng giữa cứng và mềm này chính là cốt lõi EQ của tuổi Dần, và cũng là lý do họ dần được kính trọng chứ không phải bị sợ hãi. Tháng 6 đánh dấu giai đoạn tuổi Dần chuyển từ "được phục tùng" sang "được tâm phục khẩu phục".

Trước đây có thể vài người còn e dè bạn vì cảm giác bạn quá mạnh mẽ, nhưng trong tháng này, tập thể sẽ thực sự cảm nhận được bản lĩnh, độ chín và tầm nhìn của bạn. Cơ hội cầm dự án lớn, dẫn dắt đội nhóm, hay tự đứng ra chịu trách nhiệm cho một mảng quan trọng đều đang mở. Lời nhắc nhỏ dành cho tuổi Dần: Đừng quên dành lời khen và sự ghi nhận cho cộng sự, bởi một thủ lĩnh giỏi không chỉ giành thành tích về mình mà còn biết nâng cả tập thể cùng đi lên.

EQ không phải thứ trời cho, mà là kết quả của việc liên tục quan sát, học hỏi và điều chỉnh bản thân. Bốn con giáp kể trên có vận trình đẹp trong tháng 6, nhưng điều quyết định cuối cùng vẫn nằm ở chính cách họ lựa chọn ứng xử và nắm bắt cơ hội. Nếu bạn thuộc một trong bốn con giáp này, đây là thời điểm thích hợp để mạnh dạn nhận thêm trách nhiệm, chủ động trò chuyện với cấp trên về định hướng tương lai, hoặc đơn giản là mở lòng đón nhận những đề nghị mới mà trước đây bạn còn lưỡng lự. Đôi khi, một cánh cửa mở ra không phải vì bạn gõ mạnh hơn, mà vì bạn đã đứng đủ lâu và đủ tử tế ở trước nó.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.