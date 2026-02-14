Năm nay, khoảnh khắc giao thừa đến một cách vội vã hơn đôi chút vì tháng Chạp thiếu đi ngày 30. Sự dịch chuyển từ 29 Tết bước thẳng sang mùng 1 mang theo một nhịp điệu hối hả, nhưng lại ẩn chứa những sức mạnh xê dịch vận mệnh đầy bất ngờ. Tuần lễ vàng từ 16/2 đến 22/2 (tức 29 tháng Chạp đến mùng 6 Tết) không chỉ là thời điểm người người nhà nhà đoàn tụ, mà còn là lúc các trường năng lượng hội tụ mạnh mẽ nhất.

Trong những ngày đầu năm tĩnh lặng và thiêng liêng này, mỗi con giáp đều ôm trong mình một quẻ mệnh riêng biệt do vũ trụ gửi gắm. Cùng tĩnh tâm gieo một quẻ Kinh Dịch để xem vận mệnh tuần đầu năm của bạn sẽ thăng hoa rực rỡ để nghênh đón Thần Tài, hay cần những khoảng lặng chiêm nghiệm để rũ bỏ muộn phiền cũ, bước tiếp vững vàng hơn.

Nửa đầu bản mệnh: Rũ bỏ năm cũ, nghênh đón bình an

Tuổi Tý - Quẻ Địa Thiên Thái:

Mở đầu năm mới, vận trình của người tuổi Tý êm đềm và hanh thông như chính dòng nước mùa xuân đang róc rách chảy. Quẻ Thái mang ý nghĩa vạn sự bình an, âm dương hòa hợp. Những ngày từ 29 đến mùng 3 Tết, bạn sẽ cảm nhận rõ rệt sự ấm áp từ gia đình, những mâu thuẫn năm cũ bỗng chốc được hóa giải nhẹ nhàng. Thần Tài không mang đến những món tiền từ trên trời rơi xuống, mà trao cho bạn lộc lá từ những mối quan hệ thân tình, những phong bao lì xì đầy ý nghĩa và cơ hội hợp tác ngay trong lúc du xuân. Hãy cứ mộc mạc và chân thành, những điều tốt đẹp nhất sẽ tự tìm đến.

Tuổi Sửu - Quẻ Địa Sơn Khiêm:

Năm qua bạn đã vất vả nhiều rồi, tuần đầu năm mới này quẻ Khiêm nhắc nhở tuổi Sửu hãy từ tốn và thu mình lại một chút để tận hưởng sự bình yên. Nhún nhường không phải là thua thiệt, mà là cách để bạn sạc lại năng lượng sau một năm cày cuốc. Mùng 1 và mùng 2 Tết, hãy dành trọn vẹn thời gian cho mâm cơm gia đình thay vì bôn ba chúc tụng quá nhiều. Tiền bạc trong tuần duy trì ở mức ổn định, vận may sẽ mỉm cười vào khoảng mùng 5, mùng 6 khi bạn bắt đầu rục rịch khai xuân. Sự khiêm tốn sẽ giúp bạn ghi điểm tuyệt đối trong mắt những quý nhân lớn tuổi.

Tuổi Dần - Quẻ Lôi Thiên Đại Tráng:

Khác với vẻ trầm lắng của Sửu, tuổi Dần bước vào tuần mới với khí thế hừng hực của quẻ Đại Tráng, ngụ ý về sức mạnh bứt phá và vượng khí dồi dào. Ngay từ thời khắc giao thừa 29 Tết, bạn đã cảm nhận được một luồng năng lượng tươi mới chạy rần rần trong huyết quản. Thần Tài sẽ gõ cửa nhà bạn khá sớm, có thể là những khoản lộc đầu năm cực kỳ rủng rỉnh hoặc một lời đề nghị làm ăn béo bở ngay trên bàn tiệc đầu xuân. Tuy nhiên, quẻ Lôi Thiên cũng nhắc bạn sự mạnh mẽ cần đi kèm với sự khéo léo, đừng vì cái tôi quá cao mà vô tình làm mất lòng người thân trong những ngày sum họp.

Tuổi Mão - Quẻ Trạch Sơn Hàm:

Tuần này mang đến cho người tuổi Mão một bầu không khí lãng mạn và sự giao cảm tuyệt vời từ quẻ Hàm. Đây là thời điểm vượng duyên nhất trong năm của bạn. Nếu còn độc thân, những buổi du xuân hay đi lễ chùa đầu năm từ mùng 1 đến mùng 4 rất có thể là nơi bạn va phải "chân ái" của đời mình. Với những người đã có gia đình, sự thấu hiểu và sẻ chia sẽ làm mờ đi mọi vết xước trong năm cũ. Về mặt tài chính, lộc lá không đến từ công việc mà đến từ sự yêu mến của mọi người xung quanh, bạn cứ vui vẻ mở lòng đón nhận tình cảm và cả những phong bao đỏ tươi tắn nhé.

Tuổi Thìn - Quẻ Bát Thuần Càn:

Rồng vươn mình bay lên là hình ảnh chính xác nhất cho vận mệnh tuổi Thìn tuần này. Quẻ Càn đại diện cho bầu trời, sự vững vàng và tự chủ tuyệt đối. Bạn dường như đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy trước khi bước sang ngày mùng 1. Tuần này, Thần Tài vô cùng ưu ái những người tuổi Thìn làm kinh doanh, tự kinh doanh buôn bán. Ngay khi bạn chọn ngày mở hàng khai xuân vào mùng 4 hoặc mùng 6, lộc lá sẽ ùn ùn kéo tới. Sức mạnh tự nội tại giúp bạn tỏa sáng ở bất cứ nơi nào bạn xuất hiện trong những ngày Tết này.

Tuổi Tỵ - Quẻ Thủy Địa Tỷ:

Những chú Rắn sẽ có một tuần lễ ấm áp và ngập tràn sự gắn kết với quẻ Tỷ. Bạn sẽ thấy mình bận rộn trong những cuộc hội ngộ, những tiếng cười nói rôm rả không ngớt từ 29 Tết kéo dài đến hết mùng 6. Quẻ này mang đến vận quý nhân cực vượng, những người bạn gặp gỡ trong dịp Tết năm nay không chỉ mang lại niềm vui tinh thần mà còn là những người sẽ kề vai sát cánh, hỗ trợ đắc lực cho con đường tài lộc của bạn trong năm mới. Hãy ăn mặc thật đẹp, mỉm cười thật rạng rỡ và sẵn sàng đón nhận những món quà bất ngờ từ các mối quan hệ xã hội.

Nửa sau bản mệnh: Chữa lành tâm trí, tích lũy tinh hoa

Tuổi Ngọ - Quẻ Địa Phong Thăng:

Đúng như tên gọi, quẻ Thăng mang đến cho tuổi Ngọ một tuần lễ thăng hoa trên nhiều phương diện. Những muộn phiền của năm cũ được gió xuân cuốn đi sạch sẽ, để lại một tâm thế nhẹ bẫng và tràn đầy hy vọng. Tiền bạc trong tuần lễ Tết rủng rỉnh hơn bạn tưởng, những khoản nợ cũ hoặc tiền thưởng tết chậm trễ bất ngờ gõ cửa ngay chiều 29 Tết. Chuyến du xuân đầu năm của bạn hứa hẹn mang lại nhiều trải nghiệm rực rỡ, làm phong phú thêm đời sống tinh thần và mở ra những ý tưởng kiếm tiền cực kỳ đột phá cho năm mới.

Tuổi Mùi - Quẻ Phong Hỏa Gia Nhân:

Không có gì quan trọng bằng gia đình trong những ngày này, và quẻ Gia Nhân chính là lời khẳng định vững chắc nhất cho tuổi Mùi. Mọi may mắn, tài lộc và niềm vui của bạn trong tuần từ 16/2 đến 22/2 đều xoay quanh nếp nhà. Thần Tài ẩn mình ngay trong căn bếp ấm lửa, trong những cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng với cha mẹ, anh chị em. Sự bình yên trong tâm hồn chính là liều thuốc chữa lành quý giá nhất, giúp bạn nạp đầy năng lượng để chuẩn bị cho một năm mới rực rỡ bùng nổ phía trước.

Tuổi Thân - Quẻ Phong Lôi Ích:

Chúc mừng tuổi Thân, quẻ Ích báo hiệu một tuần lễ cực kỳ có lợi về mặt tài lộc và vận may. Dường như bàn tay Thần Tài đang trực tiếp vỗ vai bạn ngay trong khoảnh khắc giao thừa thiếu vắng ngày 30. Những trò chơi thử vận may nho nhỏ đầu xuân, hay những vụ cá cược vui vẻ cùng bạn bè đều mang lại cho bạn những tràng cười sảng khoái và cả tiền tươi thóc thật. Tuy nhiên, lộc đến nhanh thì cũng dễ đi nhanh, hãy biết giữ lại một chút lộc xuân làm vốn chứ đừng vung tay quá trán trong các cuộc vui xuyên màn đêm.

Tuổi Dậu - Quẻ Hỏa Phong Đỉnh:

Những ngày đầu năm mới mang đến cho tuổi Dậu cơ hội để làm mới bản thân, thiết lập lại những trật tự đã cũ kỹ thông qua quẻ Đỉnh. Bạn bỗng nhiên có những suy nghĩ rất sâu sắc về định hướng tương lai, muốn rũ bỏ hoàn toàn những thói quen xấu của năm cũ. Từ mùng 2 trở đi, những tin vui về mặt tài chính bắt đầu xuất hiện dưới dạng những lời hứa hẹn hợp tác kinh doanh chắc chắn. Hãy trân trọng những phút giây tĩnh lặng để chiêm nghiệm, vì chính trong lúc mộc mạc nhất, bạn sẽ tìm thấy con đường làm giàu chân chính cho riêng mình.

Tuổi Tuất - Quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân:

Bạn không hề cô đơn trong những ngày đầu xuân năm nay. Quẻ Đồng Nhân cho thấy tuổi Tuất sẽ được hòa mình vào những tập thể lớn, những cộng đồng mang lại niềm vui và sức mạnh to lớn. May mắn của bạn nằm ở đám đông, càng đi chúc Tết nhiều, càng gặp gỡ nhiều người, tài lộc càng vượng phát. Đặc biệt vào mùng 4 và mùng 5 Tết, một người bạn cũ hoặc một đối tác lâu năm có thể mang đến cho bạn một "lì xì" to bự dưới dạng cơ hội làm ăn khiến bạn mỉm cười rạng rỡ suốt cả tuần.

Tuổi Hợi - Quẻ Lôi Hỏa Phong:

Khép lại vòng tròn 12 con giáp là tuổi Hợi với sự trọn vẹn và sung túc đỉnh cao từ quẻ Phong. Mâm cỗ ngày Tết của bạn luôn đầy ắp, túi tiền luôn rủng rỉnh và trái tim thì ngập tràn yêu thương. Mọi sự chuẩn bị từ ngày 29 Tết đều đơm hoa kết trái ngay trong những ngày mùng 1, mùng 2. Thần Tài dường như theo sát gót bạn trong từng bước chân du xuân, mang lại may mắn không chỉ cho bản thân bạn mà còn lây lan sang cả những người đi cùng. Hãy cứ tận hưởng những ngày xuân ấm áp này bằng cả tấm lòng chân thật và rộng mở nhất.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)