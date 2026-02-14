Chúng ta đang bước vào những ngày cuối cùng của năm cũ, một tuần lễ đặc biệt kéo dài từ 16/2 đến 22/2 Dương lịch. Năm nay thời gian trôi đi có phần vội vã hơn khi tháng Chạp khép lại ở ngày 29, chẳng có đêm 30 để ta chậm rãi nhâm nhi chén trà đợi chờ khoảnh khắc giao thừa. Thế nhưng, chính sự chuyển giao dồn dập từ 29 Tết thẳng sang mùng 1 lại tạo ra một luồng năng lượng thanh tẩy cực kỳ mạnh mẽ.

Đây là lúc đất trời hội tụ tinh túy, là thời điểm để những tâm hồn mỏi mệt được "chữa lành" sau một năm dài bôn ba. Vũ trụ đang gửi gắm những thông điệp vô cùng dịu dàng đến 3 chòm sao đặc biệt. Họ sẽ được tắm mình trong vượng khí của mùa xuân, gột rửa đi mọi tàn dư xui rủi của năm cũ để thênh thang bước vào những ngày đầu năm từ mùng 1 đến mùng 6 Tết với một tâm thế hoàn toàn mới, rạng rỡ và đầy hy vọng.

1. Kim Ngưu: Buông bỏ gánh nặng, đón nhận lộc tài rủng rỉnh ngay thềm năm mới

Nếu có ai đó cảm thấy kiệt sức nhất trong những ngày cận Tết, thì có lẽ đó chính là Kim Ngưu. Những lo toan cơm áo gạo tiền, những bản kế hoạch dang dở và cả những áp lực vô hình đã vắt kiệt năng lượng của bạn trong suốt những tháng qua. Nhưng Kim Ngưu à, hãy hít một hơi thật sâu khi buổi chiều 29 Tết gõ cửa, bởi guồng quay mệt mỏi ấy đã chính thức khép lại rồi. Tuần mới này, kéo dài cho đến hết mùng 6 Tết, là khoảng thời gian vũ trụ bù đắp cho bạn bằng một nguồn năng lượng êm ái và dồi dào tài lộc. Bạn sẽ nhận ra những khúc mắc trong công việc bỗng dưng được tháo gỡ một cách êm đẹp vào phút chót, những khoản tiền tưởng chừng chững lại bỗng đổ về tài khoản ngay trước thềm năm mới.

Khoảnh khắc giao thời năm nay mang ý nghĩa thanh tẩy cực kỳ lớn đối với Kim Ngưu. Đừng mang những bực dọc hay sự cố chấp của năm cũ bước qua hiên nhà ngày mùng 1. Khi bạn học được cách xòe bàn tay ra, buông xuống những muộn phiền không đáng có, bạn sẽ thấy mình nhẹ bẫng. Những ngày du xuân đầu năm, đặc biệt là khoảng mùng 3 và mùng 4, Kim Ngưu rất dễ gặp được quý nhân trong những cuộc hội ngộ đầu xuân. Đó có thể là một người bạn cũ, một người họ hàng xa mang đến cho bạn một lời khuyên chân thành hoặc một cơ hội hợp tác đầy hứa hẹn. Năng lượng của sự đủ đầy đang bao bọc lấy bạn, chỉ cần bạn giữ cho mình một trái tim rộng mở, bình yên và một nụ cười thật tươi, lộc trời tự khắc sẽ tìm đến gõ cửa.

Cự Giải: Dọn dẹp tâm trí, ôm trọn những bình yên và duyên lành đầu xuân

Cự Giải vốn là những người sống thiên về cảm xúc, nên những ngày cuối năm thường khiến tâm trí bạn xáo trộn với đủ thứ hoài niệm và những mối quan hệ chưa trọn vẹn. Năm qua có lẽ đã mang đến cho bạn không ít tổn thương, những vết xước trong tâm hồn mà bạn cứ cố giấu kín. Tuần lễ giao thời từ 16/2 đến 22/2 chính là thời điểm vàng để Cự Giải tự mình thực hiện một cuộc "tổng vệ sinh" cho thế giới nội tâm. Không có ngày 30, khoảnh khắc từ 29 Tết bước sang năm mới đến thật nhanh, như một lời nhắc nhở rằng bạn không cần phải chìm đắm thêm nữa trong những chuyện đã qua. Hãy để những giọt nước mắt, những giận hờn trôi tuột đi theo dòng chảy của năm cũ.

Bắt đầu từ mùng 1 Tết, Cự Giải sẽ cảm nhận rõ rệt một nguồn năng lượng ấm áp bao phủ lấy mình. Sự tinh túy của đất trời lúc giao mùa sẽ giúp bạn chữa lành những rạn nứt trong các mối quan hệ gia đình và bạn bè. Những hiểu lầm sẽ được hóa giải bên mâm cỗ Tết, những khoảng cách sẽ được thu hẹp lại bằng những lời chúc chân thành. Đặc biệt, với những Cự Giải còn độc thân, vận đào hoa của bạn sẽ nở rộ trong khoảng từ mùng 2 đến mùng 5 Tết. Trong những chuyến du xuân hay đi lễ đầu năm, bạn rất dễ bắt gặp một ánh mắt đồng điệu, một nhân duyên mang lại cảm giác an toàn và thấu hiểu mà bạn luôn tìm kiếm. Hãy cho phép bản thân được hạnh phúc, được thả lỏng và đón nhận tình yêu thương, bởi bạn hoàn toàn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất sau những giông bão đã qua.

Bọ Cạp: Rũ bùn đứng dậy, chớp lấy thời cơ để tỏa sáng ngoạn mục

Trái ngược với vẻ ngoài trầm tĩnh, bên trong Bọ Cạp luôn có một ngọn lửa tham vọng âm ỉ cháy. Năm vừa qua có thể là một quãng thời gian nhiều thử thách, nơi bạn phải đối mặt với không ít sự cạnh tranh, thậm chí là những trò tiểu xảo từ người khác khiến bạn hao tâm tổn trí. Nhưng Bọ Cạp hãy nhớ rằng, sau cơn mưa trời lại sáng, và tuần lễ vắt ngang hai năm này chính là thời khắc bạn "lột xác". Năng lượng mạnh mẽ của vũ trụ trong những ngày từ 29 tháng Chạp đến mùng 6 Tết sẽ hoạt động như một bộ lọc khổng lồ, giúp bạn gạt bỏ hoàn toàn những nguồn năng lượng độc hại, những kẻ tiểu nhân ngáng đường ra khỏi cuộc sống của mình.

Bước sang những ngày đầu năm mới, tâm trí Bọ Cạp trở nên sắc bén và minh mẫn đến lạ thường. Bạn không còn bị vướng bận bởi những cảm xúc tiêu cực, thay vào đó là một ý chí vươn lên mãnh liệt. Vận may sẽ liên tục "trải thảm đỏ" đón bạn ngay từ mùng 2 Tết. Những ý tưởng táo bạo bỗng chốc lóe lên trong đầu bạn khi đang trò chuyện cùng người thân, những dự định ấp ủ bấy lâu bỗng tìm thấy hướng đi rõ ràng. Khoảng mùng 5 và mùng 6, khi mọi người rục rịch quay trở lại với guồng quay công việc, Bọ Cạp đã đi trước một bước. Một cơ hội lớn, có thể là một lời mời hợp tác làm ăn hoặc một dự án đầu tư sinh lời cao sẽ xuất hiện vô cùng bất ngờ. Việc của bạn lúc này là giữ vững niềm tin vào bản năng của mình, mạnh dạn chớp lấy thời cơ và bắt đầu một năm mới với tư thế của một người chiến thắng.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)