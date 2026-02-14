Đất trời đang rục rịch chuyển mình bước sang một năm mới đầy hứa hẹn. Tuần lễ từ 16/2 đến 22/2 năm nay mang một ý nghĩa cực kỳ đặc biệt, bởi chúng ta sẽ đi thẳng từ ngày 29 tháng Chạp mộc mạc sang khoảnh khắc tân niên rực rỡ mà không trễ nải qua đêm 30. Trong cái guồng quay hối hả sắm sửa, dọn dẹp và sửa soạn mâm cỗ ấy, chị em chúng mình đừng quên một nghi thức "gọi lộc" tuy nhỏ mà có võ: Chọn đúng sắc màu trang phục.

Không cần quá cầu kỳ hay nặng nề chuyện kiêng kỵ, đôi khi chỉ là một chiếc áo thắm, một tà váy lụa mang màu sắc tương sinh cũng đủ để tâm trạng phơi phới, kéo theo đó là vận khí hanh thông, vạn sự như ý. Cùng xem vũ trụ gửi gắm thông điệp màu sắc gì cho 12 con giáp trong tuần lễ vắt ngang năm cũ và năm mới này, để mỗi bước chân xuống phố những ngày mùng 1, mùng 2 đều tỏa ra trường năng lượng bình an và may mắn nhé!

Nhóm tuổi Tý, Sửu, Dần: Đón lộc từ sự rạng rỡ và tĩnh tại đan xen

Với những quý cô tuổi Tý, tuần lễ chuyển giao này là lúc bạn cần xua tan đi những bộn bề năm cũ để đón nhận luồng sinh khí mới, và không gì hoàn hảo hơn tông màu đỏ mận hoặc vàng đất. Sắc đỏ mận không quá chói lọi nhưng đủ độ đằm thắm để mang lại sự vững chãi trong tâm hồn, trong khi màu vàng đất sẽ giống như thỏi nam châm thu hút tài lộc vượng phát trong những ngày đầu đi chúc Tết họ hàng.

Bước sang tuổi Sửu, vốn mang bản tính điềm đạm và thích sự an yên, chị em hãy ưu tiên những gam màu như xanh lơ dịu nhẹ hoặc trắng ngà trong vắt. Những sắc màu này không chỉ giúp tôn lên nét thanh tao, mộc mạc vốn có mà còn như một lớp màng lọc năng lượng, xua đi những thị phi xích mích của năm cũ, mở đường cho một năm mới êm đềm, thuận hòa từ trong nhà ra ngoài ngõ.

Riêng với những cô nàng tuổi Dần đầy cá tính và nhiệt huyết, tuần từ 29 Tết đến mùng 6 là thời điểm vàng để bứt phá năng lượng bằng sắc cam cháy hoặc xanh ngọc bích. Màu cam cháy sẽ thắp sáng ngọn lửa nhiệt tình, giúp bạn trở thành tâm điểm của những buổi họp mặt tân niên, còn xanh ngọc bích lại đem đến sự tĩnh tại cần thiết để đưa ra những quyết định sáng suốt ngay từ những ngày đầu năm.





Nhóm tuổi Mão, Thìn, Tỵ: Sắc màu quyến rũ gọi mời nhân duyên và phú quý

Các nàng tuổi Mão năm nay hãy để những tà áo màu hồng phấn hoặc tím lavender làm điệu cho những ngày du xuân của mình, bởi đây chính là chìa khóa mở ra cánh cửa nhân duyên rực rỡ. Sự ngọt ngào của tông hồng kết hợp cùng chút lãng mạn của sắc tím sẽ giúp những nàng độc thân dễ dàng lọt vào mắt xanh của quý nhân, còn những ai đã có đôi có cặp thì gia đạo thêm phần viên mãn, khăng khít.

Trong khi đó, tuổi Thìn vốn mang mệnh mây mưa chớp giật cần sự rực rỡ rạng ngời của sắc vàng kim hoặc đỏ tươi để khẳng định uy quyền và kéo tài lộc về nườm nượp. Khoác lên mình màu vàng kim trong ngày mùng 1, mùng 2 không chỉ giúp chị em tuổi Thìn sang trọng ngút ngàn mà còn là lời khẳng định ngầm về một năm vượng sắc, làm đâu thắng đó.

Với tuổi Tỵ, sự tinh tế và khéo léo trứ danh sẽ được tôn lên triệt để qua những gam màu xanh lá cây tươi mát hoặc sắc bạc lấp lánh. Màu xanh mang ý nghĩa chồi non lộc biếc, cực kỳ hợp với không khí ngày xuân, giúp tâm trí tuổi Tỵ luôn sáng suốt, hanh thông, sẵn sàng đón nhận những cơ hội kiếm tiền bất ngờ ập đến ngay từ những ngày mùng 5, mùng 6 mở hàng.





Nhóm tuổi Ngọ, Mùi, Thân: Tươi mới rạng ngời, tinh thần phơi phới

Bản tính thích rong ruổi và tự do của tuổi Ngọ sẽ vô cùng tương thích với sắc xanh dương thẳm hoặc hồng đậm rực rỡ trong tuần lễ giáp hạt này. Màu xanh dương mang đến sự bình yên, giúp những chú ngựa ghìm bớt cái tôi nôn nóng để tận hưởng trọn vẹn hơi ấm gia đình trong đêm giao thừa 29 Tết, trong khi sắc hồng đậm lại bung tỏa năng lượng, mang đến niềm vui rộn rã trong những chuyến du xuân cùng bè bạn.

Chị em tuổi Mùi với trái tim ấm áp và chân thành hãy cứ trung thành với những gam màu nền nã như nâu tây hoặc be sáng. Sự mộc mạc nhưng không kém phần sang trọng của tông màu đất sẽ giúp tuổi Mùi tạo được thiện cảm vô bờ bến với những người lớn tuổi khi đi chúc Tết, đồng thời chiêu tài gọi lộc một cách chậm rãi mà cực kỳ chắc chắn.

Cuối cùng, những cô nàng tuổi Thân lém lỉnh, thông minh đừng ngần ngại chọn cho mình trang phục màu trắng tinh khôi hoặc vàng chanh bắt mắt. Màu trắng giúp thanh tẩy những điều không vui của năm cũ, để bạn bước sang năm mới với một cái đầu nhẹ tênh, trong khi sắc vàng chanh lại kích thích sự sáng tạo, mang đến những ý tưởng xuất thần ngay trong những ngày nghỉ lễ thảnh thơi.





Nhóm tuổi Dậu, Tuất, Hợi: Vững vàng đón Tết, lộc lá vây quanh

Những quý cô tuổi Dậu luôn biết cách làm mình nổi bật nhưng vẫn giữ được sự cổ điển, thanh lịch, và màu đỏ bã trầu hoặc xanh rêu chính là chân ái của bạn trong tuần lễ từ 29 Tết đến mùng 6 này. Đỏ bã trầu mang đậm hơi thở truyền thống, cực kỳ hợp với những tà áo dài du xuân, giúp thu hút vượng khí, còn xanh rêu lại đem đến sự mát lành, hóa giải mọi căng thẳng, xui rủi xót lại từ năm cũ.

Tuổi Tuất trung thành và đầy trách nhiệm năm nay hãy mạnh dạn đổi mới bản thân bằng sắc cam đào ngọt ngào hoặc đen huyền bí quyến rũ. Nếu cam đào mang đến sự trẻ trung, tươi tắn như đóa hoa mùa xuân gọi mời vận may, thì màu đen lại tạo nên lớp áo giáp phong thủy vững chắc, bảo vệ tuổi Tuất khỏi những nguồn năng lượng tiêu cực khi đi đến những chốn đông người.

Khép lại vòng tròn hoàng đạo là tuổi Hợi bao dung, hiền hòa, bạn cứ việc khoác lên mình màu xanh nước biển êm dịu hoặc hồng san hô tươi tắn là đủ để vận may tự tìm đến gõ cửa. Sự thanh mát của sắc xanh giúp tâm hồn nhẹ nhõm, dễ dàng buông xả muộn phiền, còn hồng san hô lại mang đến vẻ đẹp đằm thắm, giúp tuổi Hợi đi đến đâu cũng được người thương kẻ mến, gom đủ vía lành để khởi đầu một năm rực rỡ vẹn toàn.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)