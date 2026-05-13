Mới đây, trên trang cá nhân, Tuấn Hưng đã chia sẻ một dòng trạng thái dài tiết lộ về khoảng thời gian đầy mệt mỏi vì lý do sức khỏe. Đáng chú ý, nam ca sĩ cho biết có giai đoạn anh phải "ra vào viện mỗi ngày 1 lần" cho tới tận hôm diễn ra show GaiHome chỉ vì chứng đau dạ dày.

Lịch trình chạy show và khám bệnh của Tuấn Hưng đan xen một cách chóng mặt. Cụ thể, trước khi diễn show Vé Về Thanh Xuân , anh phải vào viện lúc đêm hoặc rạng sáng để truyền giảm đau, truyền nước và siêu âm. Vừa hát xong show, nam ca sĩ đi thẳng vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Sáng 11h đi quay, sau đó diễn GaiHome, xong việc lại tiếp tục quay trở lại bệnh viện. Sau đó, anh tiếp tục vào viện 108 để nội soi dạ dày và chụp chiếu.

Tuy nhiên, kết quả y khoa cho thấy dạ dày của anh hoàn toàn bình thường, không có tổn thương thực thể. Bác sĩ kết luận nguyên nhân gốc rễ chính là do stress quá độ và thiếu ngủ. Nam ca sĩ thừa nhận, thời gian qua anh suy nghĩ rất nhiều, mỗi ngày chỉ ngủ chưa tới 5 tiếng, làm việc liên tục cả ngày dù gần như không nhậu nhẹt. Đầu óc luôn trong trạng thái căng thẳng, không thể ngừng suy nghĩ.

Đây không phải là lần đầu tiên chứng bệnh dạ dày khiến Tuấn Hưng khốn đốn. Lật lại dòng trạng thái vào ngày 31/10/2025, anh từng trải qua một trận ốm nhớ đời cũng vì căn bệnh này.

Thời điểm đó, mang tâm lý lo lắng, sợ hãi những cuộc gọi lúc đêm khuya từ bác sĩ hay vợ, anh đã vội vã xếp hành lý bay về nước. Sự thao thức, bất an khiến nam ca sĩ sụt liền 5kg, không còn tâm trạng ăn uống. Đỉnh điểm là cơn đau dạ dày bùng phát, "hành cho nhừ người" suốt hơn 10 tiếng đồng hồ trên máy bay. Vừa hạ cánh, sáng 7h anh đã phải vào Bệnh viện Vinmec khám. Dù thấy đỡ một chút và được về nhà, nhưng đến 11h trưa cơn đau tái phát, buộc anh phải tiếp tục vào viện 108 cấp cứu.

Không chỉ gặp vấn đề về tiêu hóa, năm 2025 cũng là một năm khá vất vả với sức khỏe của Tuấn Hưng. Cuối tháng 7/2025, anh bất ngờ thông báo phải tiến hành tiểu phẫu để cắt bỏ polyp dây thanh quản.

Việc can thiệp dao kéo ở khu vực nhạy cảm nhất của một ca sĩ khiến nhiều khán giả lo lắng. Rất may mắn, ca phẫu thuật thành công, anh xuất hiện rạng rỡ chụp ảnh cùng ê-kíp y bác sĩ. Tuy nhiên, sự cố sức khỏe này cũng khiến Tuấn Hưng phải tạm dừng các hoạt động ca hát một thời gian, gửi lời xin lỗi đến đối tác vì phải lùi ngày thu âm để chờ hồi phục.

Sau chuỗi ngày ra vào bệnh viện như "đi chợ" và nhận được lời cảnh báo từ cơ thể, Tuấn Hưng đã bắt đầu điều chỉnh lại nhịp sống.

Trong bài đăng mới nhất, anh vui mừng chia sẻ: "Khoảng 2 tuần nay thì tập ngủ sớm và đã ngủ đủ 8 tiếng rồi". Sự thay đổi tích cực trong nếp sinh hoạt đã giúp nam ca sĩ lấy lại phong độ.

Anh cũng thông báo tin vui tới người hâm mộ rằng MV Khoảnh Khắc kết hợp cùng Hải Nguyễn Đức đã hoàn tất. Cảm giác "nhẹ người" hiện tại là bước đệm tuyệt vời để Tuấn Hưng chuẩn bị bùng nổ cho những dự án âm nhạc tiếp theo.