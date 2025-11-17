Bằng Kiều lại vướng tranh cãi, phải lập tức xoá bài về mẹ Tuấn Hưng

Sáng 17/11, tang lễ của bà Nguyễn Thị Lam - mẹ của ca sĩ Tuấn Hưng đã diễn ra tại Nhà tang lễ Bệnh viện Trung Ương Quân đội 108, Hà Nội. Nam ca sĩ sinh năm 1978 lộ diện tiều tụy, mắt sưng húp sau khi mẹ qua đời vì bệnh ung thư. Nhiều sao Việt là NS Tự Long, NS Thanh Lam, ca sĩ Phan Đình Tùng, danh thủ Nguyễn Hồng Sơn... đã có mặt để chia buồn với gia đình của Tuấn Hưng.

Tuy nhiên, ca sĩ Bằng Kiều lại vướng tranh cãi khi đăng tải một hình ảnh trên mạng xã hội. Theo đó, Bằng Kiều chia sẻ một bức ảnh selfie cùng 4 người khác, kèm dòng trạng thái chia buồn: "Chúng con kính tiễn mẹ Hồng về đất Phật". Ngay khi đăng tải bức hình này, cư dân mạng đã nổ ra những tranh cãi trái chiều.

Netizen cho rằng bức ảnh này không phù hợp với hoàn cảnh tiễn biệt mẹ của Tuấn Hưng mà giống như buổi tụ tập đi cà phê trò chuyện hơn. Nhiều bình luận để lại dưới bài viết của nam ca sĩ tỏ ý không đồng tình. Giữa lúc bị chỉ trích, bài đăng của Bằng Kiều hiện đã không còn trên trang cá nhân.

Trước đó khoảng 1 tuần, Bằng Kiều cũng đã vướng tranh cãi khi có bài đăng nhận xét về concert của G-DRAGON. Nhiều người cho rằng Bằng Kiều có phát ngôn hạ bệ tài năng của ca sĩ Hàn Quốc. “Thấy nhiều anh em đồng nghiệp, sao hạng A của mình đi xem bạn G Long quá. Không biết nếu ngôi sao Việt Nam sang Hàn diễn thì có bạn sao nào bên đó đi ủng hộ không. Nghĩ cũng hơi chạnh lòng một tẹo, có thể hơi chủ quan, nhưng nếu nói riêng về chuyên môn thì chỉ ba bạn trong ảnh thôi cũng "chấp" bạn kia một mắt luôn”, Bằng Kiều viết. Ngay sau khi vướng tranh cãi, Bằng Kiều đã lập tức xóa bài viết này.

Sáng 11/11, Bằng Kiều đã lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân. Bằng Kiều viết: "Trước hết, Bằng Kiều muốn gửi lời xin lỗi chân thành vì dòng trạng thái vừa qua đã gây ra những hiểu lầm và phản ứng không hay. Khi viết bài đó, Bằng Kiều chỉ nghĩ đơn giản là một lời nói đùa, hoàn toàn không có ý công kích hay so sánh với bất kỳ ai. Tuy nhiên, sau khi đọc lại và nhận được nhiều góp ý, Bằng Kiều hiểu rằng cách diễn đạt đó chưa phù hợp và có thể khiến nhiều người cảm thấy khó chịu.

Ngay sau đó, Bằng Kiều đã gỡ bài đăng xuống và rút kinh nghiệm sâu sắc cho bản thân trong việc chia sẻ trên mạng xã hội – cần cẩn trọng hơn, vì đôi khi một câu nói vui cũng có thể bị hiểu theo nhiều cách khác nhau. Bằng Kiều luôn trân trọng và tôn trọng tất cả các nghệ sĩ, khán giả, cũng như các fan của G-Dragon và những người có liên quan. Đồng thời, Bằng Kiều cũng gửi lời xin lỗi tới hai đồng nghiệp Quốc Thiên và Trung Quân Idol, vì bài đăng đó đã vô tình khiến các em bị cuốn vào ồn ào không đáng có. Cảm ơn mọi người đã góp ý thẳng thắn và vẫn dành cho Bằng Kiều sự quan tâm, yêu thương trong suốt thời gian qua".

Thời điểm mẹ Tuấn Hưng nhập viện, anh từng gây sốc khi bất ngờ xuống tóc. Nam ca sĩ cho biết lý do đặc biệt khiến mình quyết định cạo trọc là để cầu mong sức khỏe cho mẹ. Suốt thời gian vừa qua, nam ca sĩ nhiều lần khiến người hâm mộ xúc động khi cập nhật tình trạng của bà. Thậm chí, anh còn hủy cả lịch diễn để ở bên mẹ trong những ngày cuối đời.

Trước đó, Tuấn Hưng từng ra gấp một bài hát để tặng mẹ trong ngày sinh nhật. Anh chia sẻ: "Mọi thứ đơn giản mộc mạc nhất có thể nhưng đó là tất cả tình yêu con dành cho mẹ. Cảm ơn mẹ vì đã sinh con ra trên cuộc đời này và luôn bên con, yêu thương, cho con mọi điều tốt đẹp nhất".

Trong nhiều năm làm nghề, Tuấn Hưng không ít lần xúc động khi nhắc đến mẹ. Anh từng ôm mẹ bật khóc ngay trên sân khấu một liveshow, thể hiện tình cảm gắn bó sâu sắc. Từ khi lập gia đình, nam ca sĩ cũng chia sẻ rằng vợ anh và mẹ luôn hòa hợp, thấu hiểu nhau. Theo Tuấn Hưng, mọi mối quan hệ trong gia đình đều có thể được dung hòa nếu người đàn ông biết sắp xếp công việc hợp lý và trân trọng những người thân bên cạnh.