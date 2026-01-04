Tuấn Hưng – Bùi Lan Hương lần đầu kết hợp trên sân khấu “Giao hưởng mùa yêu”

Tối 3/1/2026, chương trình nghệ thuật Giao hưởng mùa yêu diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), quy tụ dàn nghệ sĩ được yêu mến gồm Tuấn Hưng, Bùi Lan Hương, Uyên Linh và Quốc Thiên, thu hút hàng ngàn khán giả trong đêm nhạc chào năm mới 2026.

Với 25 ca khúc được làm mới qua các bản phối semi-classic (bán cổ điển), chương trình mang đến một không gian âm nhạc giàu cảm xúc nhưng vẫn gần gũi. Dưới bàn tay của Giám đốc âm nhạc Quân Nguyễn, cùng sự hỗ trợ của dàn nhạc và nhóm bè Cadillac, những giai điệu quen thuộc trở nên sinh động, có chiều sâu hơn mà không đánh mất tinh thần vốn có.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất là màn song ca lần đầu giữa Tuấn Hưng và Bùi Lan Hương trong ca khúc Vẫn nhớ . Sự tung hứng duyên dáng, những câu đối đáp hài hước trên sân khấu giúp tiết mục trở nên gần gũi, tạo sự kết nối rõ rệt với khán giả. Tuấn Hưng chia sẻ anh mong có thêm thời gian để tiếp tục song ca cùng Bùi Lan Hương trong những dự án âm nhạc sắp tới.

Ở phần trình diễn solo, Tuấn Hưng dẫn dắt người nghe qua nhiều cung bậc cảm xúc với các ca khúc quen thuộc như Tìm lại bầu trời , Nắm lấy tay anh , Gấp đôi yêu thương , Tình yêu tôi hát . Nam ca sĩ cũng giới thiệu hai sáng tác mới Trời xanh vẫn ở phía trước và Em nằm trong album Chạm . Trong đó, Trời xanh vẫn ở phía trước cho thấy một Tuấn Hưng trầm lắng, chín chắn hơn sau những biến cố đời sống.

Trên sân khấu, Tuấn Hưng xúc động nói về nỗi mất mát lớn khi người mẹ yêu thương vừa qua đời. Anh cho biết có lúc tưởng chừng không thể thoát khỏi nỗi buồn, nhưng âm nhạc đã trở thành nơi để gửi gắm tâm tư, giúp anh tìm lại động lực trở lại với ánh đèn sân khấu. Trước đêm diễn, cùng ngày, gia đình anh vừa hoàn tất lễ 49 ngày của mẹ tại một ngôi chùa ở Hà Nội.

Tiếp nối chương trình, Uyên Linh mang đến không gian âm nhạc ngọt ngào, sâu lắng qua loạt ca khúc Người hát tình ca , Giữa đại lộ Đông Tây , Như giấc mơ dài , Anh , Khi giấc mơ về… . Màn song ca giàu cảm xúc giữa Uyên Linh và Quốc Thiên trong Mong manh tình về trở thành một trong những điểm nhấn của đêm nhạc.

Giữa tiết trời lạnh đầu năm, giọng hát trữ tình của Quốc Thiên khiến khán phòng như “tan chảy” với các ca khúc Thiếu em như thiếu mặt trời , Kẻ say tình , Tự dưng thành người lạ , Anh đau từ lúc em đi , Rất lâu rồi mới khóc …, để lại dư âm bồi hồi cho người nghe.

Khép lại chương trình, bốn nghệ sĩ cùng xuất hiện trên sân khấu, hòa giọng trong Lắng nghe mùa xuân về như lời chào tạm biệt và gửi gắm những lời chúc an lành đến khán giả. Lần đầu tổ chức một đêm nhạc quy mô, Absolute Media cho thấy sự đầu tư nghiêm túc khi toàn bộ vé được bán hết trước giờ diễn 6 tiếng, hứa hẹn nhiều chương trình nghệ thuật chất lượng trong thời gian tới.