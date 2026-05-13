Miu Lê - ngôi sao gây ra cú sốc chấn động nhất Vbiz!

Có những scandal ồn ào vài ngày rồi chìm xuống giữa dòng tin tức mới. Nhưng cũng có những vụ việc khiến công chúng thật sự hụt hẫng, như cảm giác một hình tượng quen thuộc vừa sụp đổ ngay trước mắt. Câu chuyện liên quan đến Miu Lê thuộc kiểu thứ hai.

Điều khiến dư luận choáng váng không chỉ nằm ở diễn biến sự việc, mà ở chính cái tên xuất hiện giữa tâm bão. Nếu đó là một nghệ sĩ vốn gắn với hình ảnh nổi loạn, thị phi hay đời tư phức tạp, có lẽ phản ứng của công chúng đã không mạnh đến vậy. Nhưng Miu Lê suốt gần 20 năm qua vẫn đều đặn làm việc, ra bài, đi diễn... Khán giả quen với một Miu Lê vui vẻ, tưng tửng, gần gũi, hay tự dìm bản thân trên gameshow, livestream và mang đến nguồn năng lượng rất đời thường. Không chỉ hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ còn nhiều lần lan truyền những thông điệp tích cực về việc yêu thương bản thân, sống lành mạnh và biết giữ gìn hình ảnh.

Và đôi khi, chính những người khiến khán giả tin tưởng nhất lại tạo ra cú sốc lớn nhất. Ồn ào của Miu Lê lúc này không đơn thuần là một scandal cá nhân. Nó còn giống một lời cảnh tỉnh khắc nghiệt về showbiz: Một nghệ sĩ có thể mất gần 20 năm để xây dựng hình tượng, nhưng đôi khi chỉ vì một quyết định sai sẽ sụp đổ tất cả.

Miu Lê tạo ra cú sốc chấn động nhất Vbiz vì bị điều tra liên quan đến nghi án ma tuý

Miu Lê và bê bối khiến cả showbiz chấn động

Chiều 11/5, theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 12h30 ngày 10/5/2026, sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng và phát hiện 6 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Danh tính các đối tượng gồm: Vũ Khương An (SN 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM), Trần Đức Phong (SN 1991, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội), Đoàn Thị Thúy An (SN 1990, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng), Trần Minh Trang (SN 1996, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội), Lê Ánh Nhật (SN 1991, trú tại phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) và Vũ Tài Nam (SN 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh).

Qua test nhanh, lực lượng chức năng xác định ca sĩ Miu Lê cùng Phong và An dương tính với ma túy. Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an đặc khu Cát Hải tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Thời điểm xảy ra sự việc, Miu Lê là nữ chính phim điện ảnh Đại tiệc trăng máu 8 do Phan Gia Nhật Linh làm đạo diễn, viết kịch bản và đồng sản xuất. Phim ra rạp cuối tháng 4. Đến thời điểm xảy ra ồn ào của nữ chính, phim vẫn chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc. Chiều 11/5, trao đổi với PV Tiền Phong , ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh - cho biết Cục đã nắm được thông tin. Ông Cường cho biết thêm Đại tiệc trăng máu 8 đã được cấp giấy phép phân loại phim theo đúng quy định tại Luật Điện ảnh 2022.

"Hiện tại, các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ việc diễn viên Miu Lê dính líu đến sử dụng trái phép chất ma túy, xử lý theo quy định của pháp luật. Quá trình điều tra đang diễn ra và chưa có kết luận chính thức từ cơ quan công an về phương án xử lý cụ thể. Sau khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra, Cục đánh giá mức độ ảnh hưởng để xử lý trên cơ sở Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành", lãnh đạo Cục Điện ảnh phản hồi.

Theo ghi nhận vào rạng sáng 12/5, tài khoản TikTok sở hữu hơn 2 triệu lượt theo dõi của Miu Lê đã được chuyển sang chế độ riêng tư. Toàn bộ video trên nền tảng này cũng không còn hiển thị công khai như trước. Khi vụ việc mới bùng nổ, trang TikTok của nữ ca sĩ đã xuất hiện dấu hiệu hạn chế tương tác khi phần bình luận bị tắt hoàn toàn. Không chỉ TikTok, fanpage Facebook hơn 2,5 triệu người theo dõi của Miu Lê hiện cũng đã khóa chức năng bình luận công khai. Trong khi đó, các nền tảng khác như Instagram, Facebook cá nhân hay Threads của nữ ca sĩ vẫn hoạt động bình thường và chưa có thêm cập nhật mới liên quan đến vụ việc.

Gần 20 năm xây dựng hình ảnh của Miu Lê

Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991. Cô bước chân vào showbiz với vai trò diễn viên trước khi lấn sân sang ca hát. Miu Lê bắt đầu được khán giả chú ý khi tham gia bộ phim Những Thiên Thần Áo Trắng vào năm 2009 với vai July Miu. Đây cũng chính là cột mốc giúp cô quyết định lấy nghệ danh Miu Lê để hoạt động nghệ thuật.

Ở giai đoạn đầu theo đuổi ca hát, nữ ca sĩ xây dựng hình ảnh trẻ trung, nữ tính với những bản pop ballad nhẹ nhàng, dễ nghe. Một số ca khúc tiêu biểu thời kỳ này có thể kể đến như Không Gian Vắng, Riêng Mình Em hay Giả Vờ Nhưng Em Yêu Anh. Sau hiệu ứng từ vai diễn trong Những Thiên Thần Áo Trắng, Miu Lê nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ giai đoạn đầu thập niên 2010.

Không sở hữu chất giọng nội lực theo kiểu phô diễn kỹ thuật, Miu Lê lại có màu giọng cao, ấm và cách hát thiên về cảm xúc, kể chuyện. Đây cũng là yếu tố giúp cô tạo cảm giác gần gũi trong nhiều ca khúc ballad tình cảm. Thay vì chạy theo tần suất ra sản phẩm dày đặc, Miu Lê chọn hướng đi an toàn hơn, phát hành vừa phải nhưng tập trung vào tính đại chúng và khả năng lan tỏa. Năm 2011, ca khúc Yêu Anh trở thành bước ngoặt lớn trong sự nghiệp âm nhạc của cô. Bản ballad ngọt ngào này giúp Miu Lê từ một diễn viên lấn sân ca hát dần trở thành hiện tượng của Vpop thời điểm đó. Chỉ một năm sau, Em Nhớ Anh tiếp tục củng cố vị trí của cô trong nhóm nghệ sĩ trẻ được yêu thích.

Giai đoạn từ 2015 đến 2018 được xem là thời kỳ rực rỡ nhất trong sự nghiệp của Miu Lê khi cả âm nhạc lẫn điện ảnh đều tạo được hiệu ứng mạnh mẽ. Ca khúc Mình Yêu Từ Bao Giờ phủ sóng rộng khắp, xuất hiện từ quán cà phê, sân khấu ca nhạc đến hàng loạt video cover trên mạng xã hội. Đây cũng là thời điểm nữ ca sĩ được đánh giá cao hơn ở khả năng truyền tải cảm xúc qua những bản nhạc mang màu sắc hoài niệm. Đặc biệt, màn thể hiện ca khúc Còn Tuổi Nào Cho Em từng tạo ra nhiều cuộc thảo luận vì mang màu sắc rất khác so với hình ảnh trẻ trung thường thấy của Miu Lê.

Sau giai đoạn thành công với hình tượng ballad nhẹ nhàng, nữ ca sĩ bắt đầu chuyển hướng sang phong cách hiện đại và cá tính hơn. Trong đó, Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay phát hành năm 2022 được xem là bản hit lớn nhất sự nghiệp của cô tính đến hiện tại với hơn 130 triệu lượt xem. Ca khúc từng giữ vị trí Top 1 Trending YouTube nhiều ngày và tạo hiệu ứng viral mạnh trên TikTok nhờ phần giai điệu bắt tai, lời hát dễ nhớ.

Song song với âm nhạc, hành trình phim ảnh của Miu Lê cũng từng có giai đoạn rất sôi động. Từ năm 2011 đến 2013, cô xuất hiện liên tục trong nhiều dự án như Thiên Sứ 99, Oan Gia Đại Chiến, Gia Đình Dấu Yêu hay Tối Nay, 8 Giờ!. Bước ngoặt lớn nhất phải kể đến Em Là Bà Nội Của Anh - bộ phim remake từng tạo cơn sốt phòng vé năm 2015 với doanh thu hơn 100 tỷ đồng, trở thành một trong những phim Việt ăn khách nhất thời điểm đó. Thành tích này cũng giúp Miu Lê gia nhập nhóm "mỹ nhân trăm tỷ" đầu tiên của showbiz Việt.

Sức hút của bộ phim không chỉ đến từ kịch bản cảm xúc mà còn nhờ màn thể hiện bất ngờ của Miu Lê. Sau thành công này, cô tiếp tục tham gia Nắng 2 và Cô Gái Đến Từ Hôm Qua - những dự án từng tạo hiệu ứng khá tốt với khán giả trẻ. Có giai đoạn, việc Miu Lê xuất hiện trong một bộ phim gần như trở thành "bảo chứng độ nhận diện" nhất định với khán giả đại chúng.

Tuy nhiên vài năm trở lại đây, sự nghiệp của Miu Lê bắt đầu xuất hiện dấu hiệu chững lại và thiếu ổn định. Vào năm 2019, Miu Lê tái hợp Huyme trong Anh Thầy Ngôi Sao của đạo diễn Đức Thịnh. Bộ phim đạt gần 24 tỷ đồng doanh thu và được cho là chỉ vừa chạm ngưỡng hòa vốn. Bộ phim Chiếm Đoạt từng gây tranh cãi lớn vì chất lượng bị đánh giá thấp, thậm chí bị nhiều khán giả gọi là "phim rác". Với doanh thu gần 23 tỷ đồng, đây được xem là một dự án đáng quên không chỉ với Miu Lê mà còn với dàn diễn viên như Phương Anh Đào và Lãnh Thanh.

Hiện tại, Miu Lê tham gia dự án Đại Tiệc Trăng Máu 8 nhưng doanh thu được cho là không quá khả quan khi chỉ vượt mốc hơn 30 tỷ đồng và có dấu hiệu chững lại sau những ồn ào liên quan đến nữ ca sĩ.

Miu Lê từng có tất cả

Trước khi trở thành tâm điểm bàn tán vì những ồn ào gần đây, Miu Lê từng là một trong những nghệ sĩ nữ có cuộc sống khá thoải mái và dư dả của showbiz Việt. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ sở hữu khối tài sản đáng mơ ước với xe sang, hàng hiệu và cuộc sống gần như không thiếu thứ gì. Có thời điểm, Miu Lê được xem là hình mẫu "phú bà thế hệ mới" của Vbiz, kiếm tiền giỏi, độc lập tài chính từ sớm và không ngại tận hưởng thành quả lao động của bản thân.

Năm 2014, khi tên tuổi bắt đầu phủ sóng mạnh sau loạt dự án phim ảnh và âm nhạc, nữ ca sĩ tự thưởng cho mình chiếc ô tô đầu tiên trị giá khoảng 2 tỷ đồng. Với một nghệ sĩ trẻ ở thời điểm đó, đây là con số không hề nhỏ. Đến năm 2016, Miu Lê tiếp tục gây chú ý khi lái mẫu xe sang gần 4 tỷ đồng đến tham dự sự kiện. Sau đó, cô còn nhiều lần bị cư dân mạng soi việc sở hữu loạt xế hộp đắt đỏ như Mercedes-Benz E200, Mercedes S400 hay Porsche 718 Cayman - những dòng xe vốn gắn với giới doanh nhân hoặc nghệ sĩ có thu nhập rất cao.

Không chỉ xe hơi, Miu Lê còn từng nổi tiếng là nghệ sĩ yêu thích đồ hiệu. Những chiếc túi đến từ Hermès, Chanel hay phụ kiện xa xỉ liên tục xuất hiện trên trang cá nhân của cô trong giai đoạn sự nghiệp ở thời kỳ đỉnh cao. Có thời điểm, mạng xã hội gần như quen thuộc với hình ảnh Miu Lê check-in cùng xe sang, du lịch, mua sắm và sử dụng những món đồ có giá trị lớn. Năm 2019, nữ ca sĩ từng gây chú ý khi tiết lộ mục tiêu mua penthouse hơn 50 tỷ đồng trong vòng 3 năm.

Nhìn từ bên ngoài, cuộc sống của Miu Lê khi ấy gần như là hình mẫu thành công mà nhiều người trẻ ao ước nổi tiếng, tự lập, kiếm tiền tốt và tận hưởng cuộc sống theo cách mình muốn. Nhưng chính Miu Lê sau này lại thừa nhận cô từng bị cuốn vào cảm giác phải khiến người khác ngưỡng mộ mình. Trong một cuộc phỏng vấn những năm gần đây, nữ ca sĩ có lần nhìn lại bản thân một cách khá thẳng thắn. Cô không né tránh chuyện từng thích "phông bạt", từng muốn người khác nhìn vào những món đồ mình sở hữu để trầm trồ.

Miu Lê thừa nhận khi đó cô rất thích cảm giác được chú ý. Việc dùng đồ hiệu hay sở hữu những món đồ đắt tiền đôi lúc không còn đơn thuần vì nhu cầu cá nhân mà trở thành cách để khẳng định bản thân với người khác. Nhưng càng trưởng thành, Miu Lê càng nhận ra cảm giác ấy thực chất rất ngắn ngủi. Sau ánh hào quang của việc “flex” vật chất là sự trống rỗng mà chính cô cũng từng phải đối diện. Những món đồ xa xỉ không giúp nữ ca sĩ cảm thấy hạnh phúc lâu dài như cô từng nghĩ. Đó cũng là lý do vài năm gần đây, công chúng dần thấy một Miu Lê kín tiếng hơn, ít khoe cuộc sống sang chảnh hơn.

Thay vì liên tục đăng ảnh hàng hiệu hay check-in xa hoa, nữ ca sĩ bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về sức khỏe, chuyện tập luyện, cuộc sống đời thường và hành trình học cách yêu thương chính mình. Ít ai biết đằng sau hình ảnh vui vẻ, “tẻn tẻn” quen thuộc, Miu Lê từng có giai đoạn chịu áp lực rất lớn về ngoại hình. Cô từng bị những lời chê bai tác động mạnh đến mức ép bản thân vào các chế độ tập luyện cực đoan chỉ để được công nhận đẹp hơn. Nữ ca sĩ thừa nhận mình từng sống trong cảm giác luôn phải cố gắng trở nên hoàn hảo trong mắt người khác. Có thời điểm, cô tập luyện với cường độ rất cao, siết cân nặng khắc nghiệt chỉ vì muốn nghe lời khen. Tuy nhiên, chính những vấn đề sức khỏe sau đó khiến nữ ca sĩ thay đổi suy nghĩ, tập trung vào lối sống yêu bản thân.

Miu Lê từng gây chú ý khi thẳng thắn nói về điều tiếc nuối và đưa ra lời khuyên cho công chúng. Trong một buổi livestream, cô từng thú nhận bản thân chỉ học đại học đến năm 2 rồi bảo lưu để tập trung làm nghề. Ban đầu, nữ ca sĩ nghĩ mình sẽ sớm quay lại trường học sau một thời gian hoạt động nghệ thuật. Nhưng guồng quay công việc liên tục khiến kế hoạch ấy mãi dang dở. Miu Lê thừa nhận việc chưa có bằng đại học là điều khiến cô tiếc đến tận bây giờ. "Có ăn, có học vẫn hơn”, nữ ca sĩ từng chia sẻ rất thật.

Có lẽ điều khiến công chúng chú ý ở Miu Lê suốt nhiều năm không chỉ nằm ở sự nổi tiếng, mà còn ở việc cô luôn xuất hiện với cảm giác rất… đời. Một nghệ sĩ từng thích được ngưỡng mộ vì đồ hiệu, từng áp lực vì ngoại hình, từng tiếc nuối chuyện học hành và sau cùng lại học cách sống chậm hơn, nhẹ hơn với chính mình. Chính vì vậy, giữa lúc những thông tin liên quan đến Miu Lê đang tạo ra làn sóng bàn tán lớn, nhiều người mới càng cảm thấy khó tin và có phần hụt hẫng trước cú sốc này.

Vì sao ồn ào Miu Lê chính là cú sốc chấn động nhất Vbiz?

Showbiz Việt mỗi năm đều có nghệ sĩ vướng tranh cãi, phát ngôn gây sốc, đời tư hỗn loạn hay bê bối pháp lý khiến dư luận xôn xao. Nhưng không phải vụ việc nào cũng tạo ra cảm giác sụp đổ hình tượng mạnh đến vậy. Trường hợp của Miu Lê đặc biệt ở chỗ công chúng chưa bao giờ nghĩ cái tên này sẽ xuất hiện trong một scandal nghiêm trọng. Mức độ chấn động của vụ việc liên quan đến Miu Lê không chỉ thể hiện qua cảm xúc của dư luận, mà còn được phản ánh rất rõ bằng những con số trên mạng xã hội. Theo thống kê từ SocialTrend by YouNet Media, chủ đề về Miu Lê đang dẫn đầu bảng xếp hạng thảo luận với gần 200 nghìn lượt nhắc đến - con số bỏ xa hàng loạt chủ đề vốn được xem là “chiếm sóng” cùng thời điểm như kỳ thi THPT Quốc gia, World Cup 2026 hay các sự kiện xã hội lớn. Những con số này phản ánh một “cú sốc đại chúng” thật sự. Chủ đề Miu Lê và nghi án liên quan ma tuý trở thành đề tài được tìm kiến tăng vọt Showbiz Việt từng chứng kiến nhiều nghệ sĩ vướng ồn ào liên quan đời tư, chất kích thích hay pháp lý. Nhưng phần lớn, công chúng ít nhiều đều đã nhìn thấy dấu hiệu từ trước như hình tượng nổi loạn, lối sống thị phi, phát ngôn gây tranh cãi kéo dài hoặc đời tư quá phức tạp. Riêng Miu Lê lại khác hoàn toàn. Suốt gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Miu Lê được xem là kiểu nghệ sĩ bền vững, có chỗ đứng riêng. Cô có thể tưng tửng, nói chuyện không theo logic thông thường, đôi lúc phát ngôn gây tranh cãi vì quá thẳng tính, nhưng chưa bao giờ bị đặt vào nhóm nghệ sĩ có hình ảnh tiêu cực hay đời sống bất ổn. Cùng là những câu chuyện liên quan đến chất kích thích, trước đây các trường hợp như Chi Dân, An Tây hay Công Trí cũng từng gây xôn xao. Nhưng mức độ chấn động dư luận ở trường hợp Miu Lê lại khác hẳn. Bởi lẽ suốt nhiều năm qua, nữ ca sĩ xây dựng hình ảnh "gái ngoan" rất rõ rệt. Không phải kiểu ngoan được dựng lên bằng truyền thông quá mức, mà là hình ảnh đến từ chính cách cô xuất hiện trước công chúng, vui vẻ, lành tính, ít thị phi lớn và đặc biệt rất ý thức chuyện giữ hình ảnh. Miu Lê từng rất nhiều lần đề cao việc giữ hình ảnh, đạo đức để trụ lại trong showbiz Miu Lê từng nhiều lần nhắc về người mẹ nghiêm khắc như một “chiếc khung” giúp cô không đi lệch khỏi quỹ đạo. Cô từng chia sẻ rằng nếu bản thân vướng thị phi nghiêm trọng, mẹ sẽ cấm không cho tiếp tục làm nghệ thuật. Với Miu Lê, chuyện giữ hình ảnh không chỉ là bảo vệ sự nghiệp mà còn giống một lời cam kết với gia đình. Đáng chú ý hơn cả là việc chính Miu Lê từng nhiều lần nói về ý thức đạo đức và sự tự nhắc nhở bản thân trong showbiz. Nữ ca sĩ từng chia sẻ: "Tôi luôn ý thức bản thân mình mỗi ngày, đó là đạo đức sống của mình. Biết là con người không có ai hoàn hảo hết, hoàn hảo là làm Đức Phật, làm Chúa rồi! Con người ai cũng có mặt xấu nhưng lúc nào tôi cũng muốn hoàn thiện bản thân mình hơn, ít nhất là không nói cái gì xấu lên mạng xã hội hoặc khi tiếp xúc với ai đó để rồi gây nên hậu quả. Khi mình thấy những bài học từ trong showbiz, từ cuộc sống xung quanh thì tôi không lên án người ta. Vì tôi ý thức được chuyện ai cũng có lỗi lầm. Mình phải tự nhủ với bản thân mình là: "Nè, mình không được vậy nè, nếu mình làm như vậy mình sẽ bị hậu quả như vậy nha!". Miu Lê cũng từng tự xưng là người sẵn sàng tiếp nhận những ý kiến trái chiều để phát triển: "Ngày trước tôi chọn cách không đối diện, vì mình yếu đuối mà. Nhưng sau này suy nghĩ của tôi đỡ hơn rồi. Đã từng có giai đoạn tôi ảo tưởng khán giả ai họ yêu thương mình. Nhưng không đâu, có những người họ ghét mình nhưng họ vẫn quan tâm mình. Tôi rất sợ những người ghét mình mà họ văn minh. Những lời chỉ trích nặng nề nghe thì thoáng buồn nhưng sẽ đi rất nhanh, còn những câu họ nhận định về mình mà văn minh, từ tốn, có ăn có học đàng hoàng thì lại cắm rất lâu vào đầu mình". Chính những phát ngôn này khiến câu chuyện hiện tại trở nên nặng nề hơn trong mắt công chúng. Bởi điều khiến khán giả bức xúc chính là cảm giác người từng nói rất nhiều về sự tỉnh táo, sự giữ mình và đạo đức nghề nghiệp giờ lại vướng vào bê bối như thế kia. Một nghệ sĩ có thể mất 20 năm để xây dựng hình ảnh, nhưng chỉ cần một đêm để mọi thứ lung lay. Miu Lê đang đi ngược với những gì cô từng dõng dạc tuyên bố Khác với nhiều nghệ sĩ chỉ nổi bật ở một lĩnh vực, Miu Lê lại có lượng khán giả đại chúng cực lớn nhờ hoạt động đa dạng suốt hơn hai thập kỷ. Cô xuất hiện liên tục trong phim ảnh, âm nhạc, gameshow và phủ sóng nhiều thế hệ khán giả. Với công chúng, Miu Lê không chỉ là ca sĩ mà còn là gương mặt giải trí quen thuộc. Cô đi diễn, đóng phim, ra nhạc và duy trì sự hiện diện theo cách bền bỉ hơn nhiều người nghĩ. Ngay cả khi so với nhiều scandal lớn gần đây của Vbiz, khán giả vẫn sốc với Miu Lê. Trường hợp của Thùy Tiên từng gây tranh cãi rất lớn, nhưng đó là quá trình khủng hoảng kéo dài theo từng giai đoạn. Ngoài ra, lượng khán giả đại chúng của Miu Lê cũng nhiều hơn so với Thuỳ Tiên hay các nghệ sĩ gặp bê bối trước đó. Song song đó, cũng phải nhìn nhận rằng vài năm gần đây, hình ảnh của Miu Lê bắt đầu có dấu hiệu chững lại và phần nào mất thiện cảm. Những phát ngôn gây tranh cãi, chuyện tình cảm ồn ào nhưng chóng vánh hay các drama nhỏ trên mạng xã hội từng khiến nữ ca sĩ bị nhận xét không còn giữ được hình ảnh dễ chịu như trước. Sau Em Xinh Say Hi, Miu Lê cũng bắt đầu xuất hiện lượng antifan rõ rệt hơn. Một bộ phận khán giả cho rằng năng lượng ủa cô dần trở nên quá đà, thiếu sự tinh tế cần có trong một chương trình mang tính cạnh tranh. Vì thế, biến cố hiện tại giống như "giọt nước tràn ly", khiến mọi tranh cãi âm ỉ trước đó đồng loạt bùng lên cùng lúc. Rõ ràng, cú sốc mà cái tên Miu Lê tạo ra hiện tại đã đủ để trở thành một trong những ồn ào lớn nhất Vbiz nhiều năm trở lại đây. Hơn ai hết, có lẽ ngay lúc này, khi đủ tỉnh táo, Miu Lê sẽ là người hiểu rất rõ hậu quả của việc đánh mất hình ảnh. Miu Lê có lượng khán giả đại chúng đông. Dù có không ít tranh cãi nhưng cô vẫn là cái tên được chú ý, top nghệ sĩ bền vững của Vbiz

Miu Lê đối diện với mức án như thế nào?

Dưới góc độ pháp lý, Ts.Ls.Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết, việc ca sĩ, người mẫu dính dáng đến nghi án ma túy không phải là lần đầu xảy ra. Tuy nhiên, theo ông, đây đều là những vụ việc đáng tiếc và cái giá phải trả là quá đắt. Trong trường hợp chỉ có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy thì người vi phạm có thể bị xử lý hành chính hoặc bị áp dụng các biện pháp cai nghiện theo quy định. Tuy nhiên, nếu có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thì người thực hiện hành vi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo Ts. Ls. Đặng Văn Cường, cơ quan điều tra sẽ tiến hành tạm giữ hình sự những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ việc. Trường hợp có căn cứ cho thấy các đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, đối với người sử dụng trái phép chất ma túy mà được xác định là người nghiện thì sẽ bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc. Đáng chú ý, nếu người đó đang trong thời gian cai nghiện hoặc sau cai nghiện chưa đủ 2 năm mà tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy thì cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 256a Bộ luật Hình sự sửa đổi.

Ngoài ra, trong trường hợp cơ quan điều tra khám xét và thu giữ được ma túy, đồng thời xác định được người có hành vi cất giữ, quản lý số ma túy này thì đối tượng liên quan có thể bị xử lý về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" theo Điều 249 Bộ luật Hình sự, với mức hình phạt thấp nhất là 3 năm tù và cao nhất có thể đến tù chung thân. Phân tích sâu hơn dưới góc độ pháp lý, Ts. Ls. Đặng Văn Cường cho biết cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ ai là người mua ma túy cho cả nhóm sử dụng, ai là người thuê địa điểm, chuẩn bị dụng cụ hay lôi kéo, rủ rê người khác tham gia sử dụng ma túy.

Theo quy định pháp luật, hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" được hiểu là hành vi tổ chức đưa ma túy vào cơ thể người khác. Vì vậy, những người thuê hoặc mượn địa điểm, chuẩn bị dụng cụ, mua ma túy hoặc gọi người khác đến để cùng sử dụng đều có thể bị xem xét là đồng phạm trong hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Người thực hiện hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 255 Bộ luật Hình sự với mức hình phạt thấp nhất là 3 năm tù. Đặc biệt, trong trường hợp tổ chức cho từ 2 người trở lên sử dụng trái phép chất ma túy thì khung hình phạt có thể từ 7 đến 15 năm tù.

Do đó, theo vị chuyên gia pháp lý, nếu có căn cứ cho thấy nữ ca sĩ liên quan đến việc tổ chức sử dụng hoặc tàng trữ trái phép chất ma túy thì hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngược lại, nếu chỉ là người sử dụng trái phép chất ma túy nhưng không có hành vi tổ chức hay tàng trữ thì sẽ bị xử phạt hành chính và có thể bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc nếu được xác định là người nghiện.

Ts. Ls. Đặng Văn Cường cũng nhấn mạnh, điểm đáng chú ý trong Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2025 là việc hình sự hóa hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đối với người nghiện đang trong thời gian cai nghiện, sau cai nghiện hoặc trong thời gian theo dõi sau cai nghiện mà tiếp tục tái sử dụng ma túy. Theo ông, việc bổ sung Điều 256a thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật cũng như quyết tâm mạnh mẽ trong công tác phòng, chống ma túy hiện nay.

Tương lai nào cho Miu Lê sau bê bối này vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ

Hạ Anh/ Ảnh: Tổng hợp