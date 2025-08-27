Từ nay đến Rằm tháng 7 "cô hồn", những con giáp này tình cảm suôn sẻ, duyên tình thuận lợi

1. Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vốn phóng khoáng, nhiệt huyết, lại thêm vận đào hoa chiếu mệnh trong giai đoạn này nên dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác phái.

Người độc thân có cơ hội gặp được một mối nhân duyên phù hợp, có thể bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ tình cờ trong công việc hoặc qua bạn bè giới thiệu.

Với những ai đã có đôi, tình yêu thêm mặn nồng, cả hai có thể tính chuyện ra mắt gia đình hoặc bàn đến kế hoạch lâu dài.

2. Tuổi Dậu

Tuổi Dậu bước vào thời kỳ vượng duyên, nhân duyên hữu ý xuất hiện nhiều hơn.

Người độc thân có thể thoát cảnh “lẻ bóng” nhờ gặp được người chân thành, đáng tin cậy. Đặc biệt, những người tuổi Dậu từng trải qua đổ vỡ sẽ có cơ hội mở lòng trở lại.

Với người đã có đôi, đây là thời điểm thích hợp để hàn gắn, hóa giải khúc mắc, đưa mối quan hệ sang giai đoạn ổn định và tin cậy hơn.

3. Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vốn sống tình cảm, chân thành, nên khi vận đào hoa khởi sắc, họ dễ thu hút người cùng tần số cảm xúc.

Người độc thân sẽ sớm gặp được một người có chung lý tưởng sống, từ đó phát triển mối quan hệ bền lâu.

Các cặp đôi có thể đón tin vui, gia đình thêm viên mãn.

Đặc biệt, tuổi Mùi trong giai đoạn này còn được quý nhân nâng đỡ, dễ có chuyện vui trong cả tình cảm và hôn nhân.

4. Tuổi Thìn

Được cát tinh chiếu mệnh, tuổi Thìn trong thời gian này có vận đào hoa cực kỳ sáng.

Người độc thân sẽ gặp cơ hội “trúng tiếng sét ái tình”, rất có thể tình yêu sẽ đến bất ngờ và nảy nở nhanh chóng.

Người đã có đôi thì tình cảm ngày càng khăng khít, hai bên dễ cùng nhau bàn bạc những kế hoạch lớn như cưới hỏi, xây dựng tổ ấm. Đây là thời điểm để tuổi Thìn cảm nhận hạnh phúc viên mãn trong tình yêu.

5. Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn hiền lành, tình cảm, trong giai đoạn này được sao đào hoa nâng đỡ nên đường tình duyên vô cùng thuận lợi.

Người độc thân dễ gặp được nhân duyên trọn vẹn, một mối quan hệ ngọt ngào có thể bắt đầu từ đây.

Người đã có đôi sẽ thấy tình yêu thêm sâu đậm, gắn kết. Vợ chồng tuổi Hợi còn có thể nhận tin vui liên quan đến con cái, gia đình thêm phần hạnh phúc.

Tổng kết

Trong khoảng thời gian cuối tháng 8 – đầu tháng 9 dương 2025, 5 con giáp may mắn nhất trong tình duyên là: Ngọ - Dậu - Mùi - Thìn - Hợi. Đây là giai đoạn mà nhân duyên nở rộ, tình cảm hanh thông, đặc biệt là với người độc thân thì dễ gặp được một nửa phù hợp, còn người đã có đôi thì tình cảm càng thêm gắn bó, bền chặt.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm