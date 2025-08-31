10 ngày đầu tháng 9, những con giáp này sẽ có vận trình tình duyên rực rỡ

10 ngày đầu tháng 9 này, theo tử vi, có một số con giáp gặp nhiều may mắn trong chuyện tình duyên, dễ nở hoa và gặt hái niềm vui ngọt ngào:

1. Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vốn phóng khoáng, trong 10 ngày đầu tháng 9 sẽ có cơ hội gặp được nhân duyên như ý.

Người độc thân dễ lọt vào “mắt xanh” của người khác, tình cảm tiến triển nhanh chóng.

Người có đôi thì thêm phần mặn nồng, dễ có tin vui về chuyện cưới hỏi hoặc con cái.

2. Tuổi Dậu

Được sao đào hoa chiếu mệnh, tuổi Dậu trong thời gian này có sức hút đặc biệt.

Các mối quan hệ xã giao mở ra cơ hội tình cảm, dễ gặp gỡ người hợp ý trong công việc hoặc qua bạn bè giới thiệu.

Với người đang yêu, tình cảm có bước tiến lớn, dễ bàn tính chuyện trăm năm.





3. Tuổi Thìn

10 ngày đầu tháng 9 là lúc vận đào hoa của tuổi Thìn vượng phát.

Người độc thân được quý nhân se duyên, dễ gặp tình yêu định mệnh.

Người có gia đình thì tình cảm vợ chồng ấm êm, gắn bó, dễ có những chuyến đi ngắn ngày giúp “hâm nóng” tình yêu.

4. Tuổi Hợi

Đường tình duyên của tuổi Hợi trong đầu tháng 9 rực rỡ, nụ cười và sự chân thành mang lại sức hút mạnh mẽ.

Người độc thân có thể bước vào mối quan hệ mới đầy lãng mạn.

Người đã có đôi thì tình yêu thêm phần ngọt ngào, dễ có kỷ niệm đẹp.

Nhìn chung, Ngọ – Dậu – Thìn – Hợi là 4 con giáp nổi bật trong 10 ngày đầu tháng 9, tình duyên hanh thông, dễ gặp nhiều điều bất ngờ và lãng mạn.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm