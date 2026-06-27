Mới đây, tòa án cấp quận tại Hokkaido, Nhật Bản, đã tuyên phạt Riko Uchida (23 tuổi) mức án 27 năm tù vì hành vi sát hại một thiếu nữ 17 tuổi vào năm 2024. Nạn nhân đã tử vong sau khi rơi xuống sông Ishikari từ một cây cầu treo, nơi cô bị ép phải ngồi khỏa thân trên lan can.

Theo bản cáo trạng tại tòa án, nạn nhân đã đăng ảnh của Uchida lên mạng xã hội mà không có sự đồng ý của cô ta, tờ The Japan Times đưa tin. Trong cơn tức giận, Uchida đã cùng những người khác ép nạn nhân lên xe tại một trạm dừng chân ven đường, hành hung và giam giữ cô gái trước khi đưa đến một cây cầu vắng vẻ ở ngoại ô thị trấn.

Vào đêm ngày 18 tháng 4 năm 2024, Uchida đã ép nạn nhân cởi bỏ quần áo, quỳ gối, cúi đầu và ngồi lên lan can cầu để xin lỗi.

Uchida cũng đã quay lại cảnh tượng này. Nhóm người này được cho là đã liên tục hét lên những câu như "rơi xuống đi" và "chết đi" trước khi nạn nhân rơi xuống và tử vong.

Bị cáo Riko Uchida và cây cầu nơi nạn nhân bị ép nhảy xuống.

Trong phiên tòa, Uchida phủ nhận mọi ý định giết người, khẳng định cô ta không phải là người khiến nạn nhân ngã xuống. Theo báo Asahi Shimbun, cô khai rằng mình đã bỏ đi và chỉ nghe thấy một tiếng hét rồi một tiếng động mạnh. Tuy nhiên, các công tố viên gọi Uchida là "kẻ cầm đầu và thủ phạm chính" của một tội ác "vô cùng tàn bạo và độc ác" đã "xúc phạm đến nhân phẩm của nạn nhân", theo báo Japan Times.

Báo Asahi Shimbun đưa tin rằng các công tố viên đã thành công trong việc lập luận rằng hành vi bạo lực, đe dọa và tra tấn tâm lý liên tục của Uchida đã dồn nạn nhân vào đường cùng đến mức cô cảm thấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải nhảy xuống. Về mặt pháp lý, hành vi này cũng tương đương với tội giết người, ngay cả khi Uchida không trực tiếp đẩy nạn nhân ngã xuống.

Tổng cộng có bốn người, từ 16 đến 21 tuổi vào thời điểm đó, đã bị bắt giữ liên quan đến vụ án. Ngoài Uchida, một phụ nữ 21 tuổi bị buộc tội âm mưu với Uchida và bị kết án 23 năm tù. Lời khai của cô ta mâu thuẫn với Uchida, cho rằng Uchida đã đẩy mạnh lưng nạn nhân khiến cô ngã xuống sông. Hai người còn lại được chuyển đến tòa án gia đình với cáo buộc giam giữ trái phép. Họ được đưa đến trại cải tạo dành cho vị thành niên và bị quản chế.