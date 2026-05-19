"Cả nhà cùng nhau góp tiền để xây nhà ở Việt Nam rồi trở về sum họp. Nếu kẻ trộm không bị bắt, chúng tôi thực sự không biết phải làm thế nào nữa."

Chị Lee, 30 tuổi, phụ nữ gốc Việt đã nhập tịch Hàn Quốc, vừa nói vừa lau nước mắt khi trả lời phóng viên SBS ngày 19/5. Hôm 8/4 vừa qua, két sắt tại nhà chị bị đột nhập và lấy đi toàn bộ số tiền mặt 100 triệu won cùng số vàng trị giá 160 triệu won. Tổng thiệt hại khoảng 260 triệu won (khoảng 4,5 tỷ đồng)

Không phải tiền của một người

Số tài sản bị mất không phải chỉ của riêng chị Lee. Đó là tiền của bố mẹ, chồng, em gái, chị gái và anh rể, cùng người anh họ, tất cả đang làm việc rải rác khắp Hàn Quốc, tích cóp từng đồng trong nhiều năm.

Chị Lee nhập tịch Hàn Quốc năm 2017, nhưng những thành viên còn lại trong gia đình đều là lao động cư trú tạm thời nên không thể mở tài khoản ngân hàng. Vì vậy chị đứng ra giữ tiền hộ cả nhà từ nhiều năm nay.

Chị cho biết riêng phần tiền bố mẹ tích cóp trong 3 năm làm việc tại Hàn Quốc đã lên đến 57 triệu won (khoảng 1,1 tỷ đồng). Vì mẹ có bệnh tim, chị chưa dám báo tin cho gia đình ở quê biết, ngoại trừ chồng. "Tôi sợ mẹ ngã quỵ khi nghe tin," chị nói, mắt đỏ hoe.

Vụ trộm xảy ra đúng lúc sắp chuyển tiền về xây nhà

Gia đình chị đã lên kế hoạch xây một ngôi nhà ở Việt Nam để đầu năm sau cả nhà cùng về sum họp. Công trình đã khởi công được một thời gian. Vụ trộm xảy ra chỉ vài ngày trước khi chị định chuyển 200 triệu won (khoảng 3,8 tỷ đồng) về Việt Nam để thanh toán tiền xây dựng.

"Tôi đang phải vay mượn khắp nơi từ bạn bè quen biết để bù vào khoản tiền xây nhà, nhưng không biết liệu có thể về Việt Nam đúng kế hoạch không nữa," chị nói và không cầm được nước mắt.

Một mình với đứa con 3 tuổi, không dám chuyển nhà vì hết tiền

Hiện chị đang sống một mình trong căn hộ cùng đứa con 3 tuổi. Chồng chị phải lên Cheonan làm việc kiếm sống cho cả nhà nên không thể ở bên. Chị sống trong nỗi sợ hãi kẻ trộm có thể quay lại, nhưng không có tiền để chuyển đi nơi khác.

Trước đây chị làm việc tại một văn phòng môi giới lao động, chuyên giới thiệu công nhân Việt Nam đến các trang trại và nhà máy đang cần người. Sau vụ trộm, chị phải tạm nghỉ việc vì sốc quá nặng về mặt tinh thần.

"Tôi đang vay tiền bạn bè để trang trải qua ngày," chị kể. "Lo sợ kẻ trộm sẽ không bao giờ bị bắt khiến tôi hay nghĩ quẩn, đã phải đến gặp bác sĩ tâm thần nhiều lần rồi."

Cảnh sát nghi ngờ người quen ra tay

Vụ việc đã xảy ra hơn một tháng nhưng hung thủ vẫn chưa bị bắt. Cảnh sát đã truy xuất camera an ninh khu vực nhưng không xác định được hành tung nghi phạm. Hồ sơ hiện được chuyển cho đội điều tra hình sự cơ động tỉnh Chungbuk nhưng chưa có tiến triển.

Điều đáng chú ý là hai ngày trước khi xảy ra vụ trộm, chị Lee đã đăng ảnh bên trong két sắt lên mạng xã hội cá nhân. Cảnh sát nghi ngờ hung thủ đã nhìn thấy bài đăng đó và lên kế hoạch hành động.

Kẻ trộm đột nhập vào lúc nhà vắng người, mở khoá cửa chính và dùng máy hàn để phá két. Mật khẩu khoá cửa được tổ hợp từ ngày sinh của chị và chồng, vì vậy cảnh sát nghi ngờ hung thủ là người trong mối quan hệ quen biết của gia đình.

Đại diện cảnh sát cho biết: "Đây là vụ án đang trong quá trình điều tra nên chúng tôi không thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào về việc truy tìm nghi phạm."

Nguồn: SBS News, phóng viên Yu Young-gyu, ngày 19/5/2026