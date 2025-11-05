Vụ việc xảy ra vào ngày 30/10, tại nhà của cặp đôi ở Ogan Ilir, Nam Sumatra, ở Indonesia.

Người đàn ông được xác định là Mat Nasir đã hành hung vợ mình vì tức giận và ghen tuông, theo Tribun Bekasi.

Theo Trưởng đơn vị điều tra tội phạm của cảnh sát Ogan Ilir (Kasat Reskrim), AKP Mukhlis, vụ tấn công xảy ra do người chồng tức giận vì vợ thường xuyên đăng ảnh tự sướng lên mạng xã hội.

Mukhlis cho biết: "Nghi phạm đã nổi giận vì nạn nhân liên tục đăng nhiều ảnh tự sướng lên Facebook".

Người đàn ông hành hung vợ vì liên tục đăng ảnh tự sướng lên Facebook. Ảnh minh họa.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, người vợ 51 tuổi tên Suriyani đang ngồi trong phòng sử dụng điện thoại thì chồng cô bước vào và yêu cầu đưa điện thoại cho anh.

Khi Suryani từ chối, một cuộc tranh cãi đã nổ ra và mọi chuyện nhanh chóng leo thang khi Mat Nasir dùng vũ lực giật điện thoại từ tay cô.

Mukhlis cho biết: "Một cuộc giằng co điện thoại đã nổ ra và nghi phạm đã đánh nạn nhân, khiến cô bị bầm tím và sưng mặt".

Tiếng kêu cứu của Suryani đã thu hút sự chú ý của những người hàng xóm gần đó, họ nghe thấy tiếng động và đưa cô đến bệnh viện gần nhất để điều trị.

Mat Nasir sau đó đã bị bắt tại nhà riêng vào ngày 1/11 và hiện đang bị điều tra.