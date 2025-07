Meghan Markle một lần nữa trở thành tâm điểm tranh cãi khi đăng tải ảnh ôm chú chó giống Beagle – tên là Mia lên Instagram, chỉ vài giờ sau khi Vương hậu Camilla chia sẻ khoảnh khắc âu yếm với chú chó Moley tại khu vườn nhà riêng ở Wiltshire. Dù chỉ là hai bức ảnh với những chú chó đáng yêu, nhiều người hâm mộ Hoàng gia vẫn cho rằng Meghan đang cố tình "làm lu mờ" Vương hậu bằng cách bắt chước nội dung và thời điểm đăng bài.

"Được rồi Meg, chúng tôi thấy cô cũng có chó, chúc mừng nhé. Giờ thì sao nữa?" – một người dùng bình luận mỉa mai. Một tài khoản khác châm biếm gay gắt hơn: "Meghan nên đi điều trị chứng ám ảnh hơn thua đi thôi".

Bài đăng Vương hậu Camilla (trái) và bài đăng của Meghan được đăng gần như cùng thời điểm.

Hành động lần này của Meghan được đặt trong chuỗi những lần bị nghi "copy" các thành viên Hoàng gia khác, đặc biệt là Vương phi Kate. Trước đó, khi quảng bá thương hiệu thời trang cá nhân "As Ever", Meghan từng đăng ảnh ngồi xích đu mặc váy vàng tay phồng – bức ảnh bị so sánh mạnh với hình ảnh Vương phi Kate ngồi trên xích đu trong khu vườn tự tay thiết kế tại Triển lãm Chelsea Flower Show 2019. Một người hâm mộ viết trên X (Twitter cũ): "Cô ấy còn ý tưởng nào nguyên bản nữa không? Chúc mừng Meghan, cô đã có ảnh xích đu rồi nhé. Có thể gạch mục tiêu 'copy ảnh xích đu của Kate' khỏi danh sách rồi!".

Chú chó Mia – hiện 9 tuổi được vợ chồng Công tước xứ Sussex nhận nuôi từ một trung tâm cứu trợ động vật từng dùng để thử nghiệm y học vào năm 2022. Mia từng xuất hiện lần đầu tiên trong thiệp Giáng sinh của gia đình vào năm ngoái.

Trong khi đó, bức ảnh của Vương hậu Camilla được đăng sau buổi chiều tham quan tổ chức Battersea Dogs and Cats Home – nơi bà giữ vai trò bảo trợ danh dự. Tấm hình được chụp bởi nhiếp ảnh gia Chris Jackson, cho thấy Vương hậu bế chú chó Moley trong khung cảnh tươi sáng của khu vườn tại Raymill House. Tài khoản Instagram chính thức của Hoàng gia cũng đăng tải thêm lời nhắn dí dỏm: "Moley đang ở nhà tránh nắng, nhưng vẫn mong được gặp lại những người bạn cũ".

Điều đáng chú ý là màn "đăng ảnh trùng hợp" giữa Meghan và Vương hậu Camilla diễn ra trong thời điểm truyền thông rộ lên thông tin về các cuộc thương thảo hòa giải giữa Vua Charles và Vương tử Harry với hy vọng hàn gắn mối rạn nứt kéo dài nhiều năm qua. Giữa lúc mọi ánh nhìn đang đổ dồn vào cách hành xử của các bên, mạng xã hội lại một lần nữa "dậy sóng" bởi một… chú chó.