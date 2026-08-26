Tự xưng được 'bề trên' chỉ điểm, hai đối tượng lừa đảo hơn 50 tỷ đồng

Ngày 26/8, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị điều tra, làm rõ đường dây tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức lợi dụng các yếu tố tâm linh.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện các tài khoản Facebook “S… D….g Shop”, “H… L…c Shop” và TikTok “S… D… Shop” thường xuyên đăng tải nội dung liên quan tử vi, tướng số, tâm linh, thu hút đông đảo người theo dõi.

Nhiều đồ vật, tài liệu phục vụ hành vi phạm tội của các đối tượng bị tạm giữ tại hiện trường.

Theo cơ quan Công an, trong các buổi livestream, dù không thể biết trước kết quả xổ số kiến thiết hằng ngày, các đối tượng vẫn sử dụng những nội dung mang màu sắc tâm linh, tự xưng được “bề trên” phù hộ, có khả năng biết trước kết quả xổ số để tạo lòng tin.

Sau đó, nhóm này quảng cáo, chào bán các “đơn hàng” chứa thông tin về kết quả xổ số, gọi là “lộc”, đồng thời yêu cầu người có nhu cầu phải trả tiền để nhận.

Để củng cố niềm tin, các đối tượng còn tìm đến những địa điểm được cho là linh thiêng, thực hiện hoạt động cúng bái rồi đưa ra thông tin được “vong linh” hoặc “bề trên” chỉ điểm những con số sẽ trúng xổ số.

Các nội dung này được đăng tải, phát trực tiếp trên mạng xã hội nhằm thu hút người xem, đặc biệt là những người có tâm lý cầu may, mong muốn trúng thưởng.

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định Trương M.H. (SN 1994) và Dương K.S. (SN 1993), cùng trú phường Gia Định, TP.HCM, là hai đối tượng cầm đầu đường dây.

Nhóm này sử dụng TikTok, Facebook và nhiều nền tảng mạng xã hội khác để tiếp cận khách hàng trên phạm vi cả nước, trong đó có nhiều người dân tại Đắk Lắk.

Từ tháng 6/2025 đến nay, các đối tượng đã gửi hàng trăm nghìn đơn hàng cho khách hàng trên cả nước, qua đó chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ 2 đối tượng, đồng thời thu giữ nhiều thiết bị điện tử, đồ vật, tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng và những người có liên quan.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các tài khoản mạng xã hội tự xưng có khả năng “cho số”, “báo số”, “được bề trên chỉ điểm” hoặc cam kết biết trước kết quả xổ số.

Người dân không nên tin vào những lời quảng cáo không có cơ sở, tuyệt đối không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản ngân hàng cho người lạ, các tài khoản có dấu hiệu nghi vấn.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần lưu giữ tin nhắn, hình ảnh, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội và thông tin giao dịch để kịp thời trình báo cơ quan công an.