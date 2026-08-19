Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can và bắt tạm giam để điều tra về tội Lừa dối khách hàng.

5 bị can là: Nguyễn Quốc Khánh (SN 1995, trú phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1991, trú xã Phú Xuyên, TP Hà Nội) cùng Nguyễn Phi Anh (SN 1998, trú xã Nhơn Mỹ, tỉnh An Giang), Đào Thị Út (SN 1987, trú phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Thị Hà (SN 1996, trú phường Đại Phúc, TP Hải Phòng).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một cơ sở spa tại phường Bắc Giang có dấu hiệu hoạt động lừa dối khách hàng để chiếm đoạt tài sản nên tập trung xác minh, điều tra.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định tố tụng đối với các đối tượng trong vụ án. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Kết quả điều tra xác định Nguyễn Quốc Khánh (SN 1995, trú phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1991, trú xã Phú Xuyên, TP Hà Nội) thành lập Hộ kinh doanh Trung tâm chăm sóc sức khỏe Sigma care 03, đăng ký kinh doanh các dịch vụ tắm hơi, massage, tăng cường sức khỏe và nhờ một người bạn tại tỉnh Hưng Yên đứng tên chủ hộ.

Tháng 7/2025, hai người mở Spa Sigma tại số 187 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Từ tháng 10/2025 đến tháng 5/2026, nhóm này tiếp tục mở Spa “Royal Luxury” tại số 128 đường Lý Tự Trọng, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Hai cơ sở chủ yếu cung cấp dịch vụ giảm béo, chăm sóc da, vật lý trị liệu và chăm sóc vùng kín cho phụ nữ.

Theo cơ quan điều tra, Khánh và Kim Anh tổ chức mô hình hoạt động gồm 5 bộ phận: lễ tân, tư vấn vòng 1, kỹ thuật viên, “mẫu” hay “cò mồi” và tư vấn vòng 2.

Trong đó, bộ phận tư vấn vòng 2 đóng vai bác sĩ, chuyên gia, trợ lý của bác sĩ, chuyên gia để thực hiện kịch bản bị cáo buộc là gian dối, hướng khách hàng sử dụng các gói “liệu trình chuyên sâu”, “liệu trình nâng cao”.

Các đối tượng trong đường dây. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Để tạo lòng tin, các đối tượng bố trí người đóng vai khách hàng đã hoặc đang sử dụng dịch vụ, tiếp cận, trò chuyện và giới thiệu về hiệu quả của các liệu trình. Những người đóng vai “bác sĩ”, chuyên gia mặc áo blouse, kiểm tra, tư vấn, thậm chí đánh giá tình trạng khách hàng nghiêm trọng hoặc nguy hiểm nhằm khiến khách lo lắng, cho rằng cần sử dụng dịch vụ chuyên sâu.

Các đối tượng cũng cam kết hiệu quả, bảo hành và đưa ra mức giá khuyến mại trong ngày để khách nhanh chóng quyết định sử dụng dịch vụ. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra xác định các đối tượng còn quảng cáo không đúng sự thật trên mạng xã hội về máy móc, trình độ nhân viên và công nghệ tại cơ sở.

Bằng phương thức trên, Nguyễn Quốc Khánh và Nguyễn Thị Kim Anh bị cáo buộc đã lừa dối hàng trăm khách hàng, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Ngày 10/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can nói trên.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục làm rõ.